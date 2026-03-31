Maalämpöä ja muita lämpöpumppuratkaisuja palveluna tarjoava Geonova Oy ostaa samalla alalla toimivan Heatly Oy:n. Heatly on ollut osa pääomasijoittaja CapMan Infran omistamaa Loviisan Lämpö -konsernia. Kauppa sinetöi Geonovan aseman Suomen suurimpana kiinteistökohtaisia lämmitys- ja viilennysratkaisuja palveluna tarjoavana yrityksenä.

– Kaupan myötä sopimusperusteinen vuotuinen liikevaihtomme nousee noin 10 miljoonaan euroon ja sopimuskantamme arvo yli 200 miljoonaan euroon. Geonova-konsernin käyttökate on vuodesta 2027 eteenpäin positiivinen ja luo vakaan pohjan tulevalle kasvulle”, toimitusjohtaja Tuomas Humalajoki kertoo.

Geonovan omistukseen 143 maalämpökohdetta

Kaupassa Geonovan omistukseen siirtyy 143 maalämpöjärjestelmää. Kohteiden joukossa on esimerkiksi kouluja, liikekiinteistöjä ja taloyhtiöitä, joista vanhimmat ovat olleet maalämmön palvelumallissa vuodesta 2015 alkaen. Jatkossa Geonova vastaa näiden kiinteistöjen lämmityksestä. Yksi suurimmista on Jyväskylässä sijaitseva kylpylähotelli Scandic Laajavuori, joka vaihtoi kaukolämmöstä maalämpöön palvelumallilla 2025.

– Yli kymmenen vuotta voimassa olleiden asiakassopimusten ja laajan kohdekannan perusteella maalämpö palveluna on osoittanut toimivuutensa pitkäaikaisena lämmitysratkaisuna, Humalajoki huomauttaa.

– Suurin osa näistä kohteista on meille entuudestaan tuttuja, sillä viime keväänä osaksi Geonova-konsernia liittynyt St1 Lähienergia on suunnitellut ja toteuttanut niiden maalämpöjärjestelmät sekä vastannut niiden ylläpidosta tähän asti. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassopimuksiin, Humalajoki kertoo.

– Toivotamme Heatlyn asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi Geonovalle.

Jo neljäs yrityskauppa kahden vuoden sisällä

Vuonna 2022 perustettu Geonova on kasvanut voimakkaasti sen jälkeen, kun kansainvälinen CBRE Investment Management tuli yhtiön pääomistajaksi lokakuussa 2024. Viimeisen kahden vuoden aikana Geonova on tehnyt Heatlyn lisäksi kolme muuta yrityskauppaa: One1:n energiapalveluliiketoiminta ja Aitoenergia siirtyivät yhtiön omistukseen vuonna 2025 ja St1 Lähienergia vuonna 2026. Samalla Geonovan työntekijämäärä on noin kolminkertaistunut.

– Yrityskaupat ovat kasvattaneet asiakaskantaamme, mutta ennen kaikkea ne ovat tehneet Geonovasta toimialan kyvykkäimmän maalämpöjärjestelmien toteuttajan ja operoijan, Humalajoki korostaa.

Geonovan pääomistajan CBRE Investment Managementin Private Infrastructure -liiketoimintaa johtavan Kerron Lezaman mukaan tuorein yrityskauppa on merkittävä askel ja osa Geonovan strategista kasvua.

– Energiamurroksen edelläkävijänä Suomi on meille kiinnostava markkina-alue, joka sopii erinomaisesti CBRE IM:n infrastruktuuristategiaan. Olemme sijoittaneet Geonovan kasvuun jo yli 50 miljoonaa euroa, ja sitoutumisemme on pitkäjänteistä. Tavoitteemme on kasvattaa sijoitustamme merkittävästi tulevina vuosina ja tukea yhtiön kasvua pitkäaikaisena kumppanina, hän kommentoi.