Vuoden 2026 hallituksen puheenjohtaja on parantanut sekä taloyhtiön taloutta että yhteisöllisyyttä otsikko
19.11.2026 14:00:15 EET | Kiinteistöliitto Uusimaa ry | Tiedote
Kiinteistöliitto Uusimaa on valinnut neljännen kerran alueeltaan Vuoden taloyhtiön puheenjohtajan sekä Vuoden taloyhtiöteon. Kilpailun tarkoitus on lisätä hallitustyön arvostusta ja merkitystä sekä kertoa onnistuneista teoista asumisen arjessa. Ehdotuksia palkittaviksi tuli kaikkiaan 56 kappaletta.
– Palkinnon taustalla on halu palkita henkilöitä ansiokkaasta toiminnasta taloyhtiömaailmassa. Samalla nostetaan esiin konkreettisia esimerkkejä hyvistä toimintamalleista ja erinomaisista teoista. Taloyhtiöiden hallitukset tekevät yleensä erinomaista työtä kaikkien osakkaiden hyväksi, mutta kiitosta siitä jaetaan ihan liian vähän, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.
Vuoden puheenjohtaja tällä kertaa Helsingistä
Vuoden 2026 puheenjohtajaksi valittiin Maaret Kansikas Asunto Oy Reissumiehestä. Helsingin Konalassa sijaitsevassa kerrostalossa on 52 huoneistoa ja se on valmistunut vuonna 2017.
Kansikas on johtanut ansiokkaasti autohallin sähköistysprojektia, 10-vuotistarkastukseen valmistautumista ja rakennuttajaan liittyvien korjaus- ja reklamaatioasioiden hoitoa. Samalla yhtiön talous on parantunut, yhteisjärjestelysopimusten epäkohtia on korjattu ja aktiivisesti haettu kustannussäästöjä.
Kansikasta kiitellään myös tehokkaasta viestinnästä. Käytössä ovat kuukausittaiset tilanneraportit, hallitusten kokousten jälkeiset infokirjeet sekä puheenjohtajan infotilaisuudet. Yhteisöllisyyttä on parannettu talkoilla, pikkujouluilla, kyselyillä ja erilaisilla asukasprojekteilla.
Kunniamaininta taloyhtiön sielulle ja selkärangalle
Tänä vuonna valintaraati päätyi antamaan kunniamaininnan Asunto Oy Juhannusaamun hallituksen puheenjohtaja Asta Ollilalle. Ollila on ollut ohjaksissa, kun yhtiössä on suunnitelmallisesti toteutettu monia hankkeita lyhyen ajan sisällä. Perusteluiden mukaan hän on ”taloyhtiön sydän, sielu ja selkäranka”.
Taloyhtiöteko ainutlaatuiselle energiaremonttikokonaisuudelle
Vuoden taloyhtiöteossa haettiin tänä vuonna innovatiivisuutta ja arjen hyviä käytäntöjä taloyhtiössä. Nämä tunnusmerkit täytti Asunto Oy Soukanharju Espoosta.
Yhtiö on toteuttanut Suomessa ainutlaatuisen energiaremonttikokonaisuuden, jossa kuusi eri osaurakkaa yhdistettiin yhdeksi innovatiiviseksi hankkeeksi. Näiden tuloksena yhtiön energialuokka nousi E:stä B:hen ja lämmitysenergian säästöksi ilmoitetaan jopa 55 %. Hanke toteutettiin yhteisöllisesti valmistellen käyttäen hyväksi mm. teemaryhmiä. Hanke sai erittäin laajan hyväksynnän osakkailta.
Kilpailujen voittajat palkittiin Kiinteistöliitto Uusimaan järjestämässä, vuoden 2026 Korjausrakentamisillassa 18.11.2026. Palkintoraatina kilpailussa toimi Kiinteistöliitto Uusimaan hallitus.
Kiinteistöliitto Uusimaa on Suomen Kiinteistöliiton suurin alueellinen jäsenyhdistys, jonka toiminta on alkanut jo vuonna 1933. Se palvelee yli 13 000 jäsenyhtiön hallituksia ja isännöitsijöitä. Liiton jäsenkiinteistöissä asuu lähes miljoona ihmistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HeikkiläKiinteistöliitto UusimaaPuh:+3580505910995mika.heikkila@ukl.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistöliitto Uusimaa ry
Indeksitalo 2026 - Helsinki edelleen kiinteistökustannuksiltaan Suomen kallein9.9.2026 13:23:27 EEST | Tiedote
Suomen Kiinteistöliiton tekemässä Indeksitalo2026-kyselyssä selvitettiin erilaisia kiinteistöön ja asumiseen liittyviä kustannuksia koko maan laajuisesti. Tuloksissa vahvistui, että Helsinki on kiinteistökustannuksiltaan edelleen maamme kallein kunta.
KHO:n ennakkopäätös: Taloyhtiö ei ollut yhdenvertaisuuslain mukainen palveluntarjoaja eikä syyllistynyt syrjintään3.6.2026 13:02:04 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on ennakkopäätöksellään KHO 2026:35 (26.5.2026) kumonnut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen ja vahvistanut Helsingin hallinto-oikeuden tuomion. KHO hylkäsi väitteet sekä suorasta syrjinnästä (yhdenvertaisuuslain 8 §) että välillisestä syrjinnästä (13 §) taloyhtiön käsitellessä osakkeenomistajan muutostyölupahakemusta. Kiinteistöliitto Uusimaa hoiti valitusprosessia taloyhtiön lukuun edunvalvontatoimena.
Taloyhtiöpäättäjistä 80 % haluaa lyhytaikaisen vuokrauksen sallimisen tai kieltämisen yhtiökokouksen päätettäväksi11.12.2025 08:42:44 EET | Tiedote
Kiinteistöliitto Uusimaa teki marraskuussa jäsenistölleen kyselyn lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta. Sen tarkoituksena oli selvittää, miten lyhytaikaisen vuokrauksen eli arkikielellä airbnb-toiminnan vaikutukset näkyvät taloyhtiökentässä ja miten siihen suhtaudutaan. Kyselyyn saatiin lähes 3 000 vastausta.
Vuoden 2025 taloyhtiön puheenjohtaja pitää itsensä ajan tasalla19.11.2025 09:01:40 EET | Tiedote
Taloyhtiöiden palvelu- ja edunvalvontayhdistys Kiinteistöliitto Uusimaa on valinnut kolmatta kertaa alueeltaan Vuoden taloyhtiön puheenjohtajan sekä Vuoden taloyhtiöteon. Kilpailun tarkoitus on lisätä hallitustyön arvostusta ja merkitystä sekä kertoa hienoista teoista asumisen arjessa. Ehdotuksia palkittaviksi tuli kaikkiaan 85 kappaletta.
Kiinteistöliitto Uusimaan alueen indeksitaloselvitys – Pääkaupunkiseudun kaupungit yhä maan kalleimpia, Vihti koko vertailun kallein11.9.2025 09:01:00 EEST | Tiedote
Vihti on kiinteistökustannuksiltaan Uudenmaan alueen ja samalla koko Suomen kallein. Kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet Vihdissä kahdessa vuodessa yhteensä 31 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1 150 euron nousua perheasunnon kiinteistökuluihin. Tänä vuonna Vihdin vertailukustannukset olivat jo 4,57 euroa neliöltä kuukaudessa. Seuraavaksi kalleimmat olivat Järvenpää 4,35 euroa, Helsinki 4,28 euroa ja Tuusula 4,19 euroa. Koko maan keskiarvo oli 3,51 euroa asuinneliötä kohti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme