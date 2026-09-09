– Palkinnon taustalla on halu palkita henkilöitä ansiokkaasta toiminnasta taloyhtiömaailmassa. Samalla nostetaan esiin konkreettisia esimerkkejä hyvistä toimintamalleista ja erinomaisista teoista. Taloyhtiöiden hallitukset tekevät yleensä erinomaista työtä kaikkien osakkaiden hyväksi, mutta kiitosta siitä jaetaan ihan liian vähän, toteaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

Vuoden puheenjohtaja tällä kertaa Helsingistä

Vuoden 2026 puheenjohtajaksi valittiin Maaret Kansikas Asunto Oy Reissumiehestä. Helsingin Konalassa sijaitsevassa kerrostalossa on 52 huoneistoa ja se on valmistunut vuonna 2017.

Kansikas on johtanut ansiokkaasti autohallin sähköistysprojektia, 10-vuotistarkastukseen valmistautumista ja rakennuttajaan liittyvien korjaus- ja reklamaatioasioiden hoitoa. Samalla yhtiön talous on parantunut, yhteisjärjestelysopimusten epäkohtia on korjattu ja aktiivisesti haettu kustannussäästöjä.



Kansikasta kiitellään myös tehokkaasta viestinnästä. Käytössä ovat kuukausittaiset tilanneraportit, hallitusten kokousten jälkeiset infokirjeet sekä puheenjohtajan infotilaisuudet. Yhteisöllisyyttä on parannettu talkoilla, pikkujouluilla, kyselyillä ja erilaisilla asukasprojekteilla.

Kunniamaininta taloyhtiön sielulle ja selkärangalle

Tänä vuonna valintaraati päätyi antamaan kunniamaininnan Asunto Oy Juhannusaamun hallituksen puheenjohtaja Asta Ollilalle. Ollila on ollut ohjaksissa, kun yhtiössä on suunnitelmallisesti toteutettu monia hankkeita lyhyen ajan sisällä. Perusteluiden mukaan hän on ”taloyhtiön sydän, sielu ja selkäranka”.

Taloyhtiöteko ainutlaatuiselle energiaremonttikokonaisuudelle

Vuoden taloyhtiöteossa haettiin tänä vuonna innovatiivisuutta ja arjen hyviä käytäntöjä taloyhtiössä. Nämä tunnusmerkit täytti Asunto Oy Soukanharju Espoosta.

Yhtiö on toteuttanut Suomessa ainutlaatuisen energiaremonttikokonaisuuden, jossa kuusi eri osaurakkaa yhdistettiin yhdeksi innovatiiviseksi hankkeeksi. Näiden tuloksena yhtiön energialuokka nousi E:stä B:hen ja lämmitysenergian säästöksi ilmoitetaan jopa 55 %. Hanke toteutettiin yhteisöllisesti valmistellen käyttäen hyväksi mm. teemaryhmiä. Hanke sai erittäin laajan hyväksynnän osakkailta.





Kilpailujen voittajat palkittiin Kiinteistöliitto Uusimaan järjestämässä, vuoden 2026 Korjausrakentamisillassa 18.11.2026. Palkintoraatina kilpailussa toimi Kiinteistöliitto Uusimaan hallitus.

Kiinteistöliitto Uusimaa on Suomen Kiinteistöliiton suurin alueellinen jäsenyhdistys, jonka toiminta on alkanut jo vuonna 1933. Se palvelee yli 13 000 jäsenyhtiön hallituksia ja isännöitsijöitä. Liiton jäsenkiinteistöissä asuu lähes miljoona ihmistä.