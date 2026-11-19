Ensi vuoden talousarvioon esitetään lisäystä ikääntyneiden ympärivuorokautiseen asumiseen
19.11.2026 14:29:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvioon ollaan esittämässä lisää rahaa ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lisämääräraha on 6 miljoonaa euroa. Lisämäärärahalla lyhennettään ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen jonoa.
Aluehallitus päättää aluevaltuustolle esitettävästä vuoden 2027 talousarviosta ensi keskiviikon 25.10. kokouksessaan. Hyvinvointialuejohtajan esitystä aluehallituksella on muutettu niin, että ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin määrärahoihin on lisätty yhteensä 8 miljoonaa euroa. Menovähennyksiä on saman verran ja ne koostuvat muun muassa Kevan keräämien eläkemaksujen pienenemisestä ja johtamisjärjestelmän muutoksista tulevista säästöistä. Talousarvion loppusummaan muutokset eivät siis vaikuta.
- Olen muuttanut talousarvioesitystä niin, että voimme ostaa ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumiseen paikkoja aiottua enemmän ja pystymme pitämään jonon alle kolmen kuukauden määräajassa. Tällä hetkellä odotusaika ylittyy, mikä ei ole hyväksyttävä tilanne, vt. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä kertoo.
- Tulemme esittämään myös tämän vuoden talousarvioon muutosta, jotta pääsemme lyhentämään ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen jonoa jo tänä vuonna. Tästä esitys on tulossa aluehallitukseen joulukuun alussa. Tämäkin muutos tullaan tekemään kustannusneutraalisti, eli tämän vuoden talousarvion tulostavoite on säilymässä 4 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Tarvittavia menovähennyksiä saamme muun muassa konsernipalveluista, jotka ovat alittamassa budjetin, Leppä lisää.
Ikääntyneiden palveluiden ohella myös vammaispalveluiden määrärahaa ollaan lisäämässä, sillä tänä vuonna ei ole vielä savutettu kaikkia vammaispalveluiden talouden tasapainottamistavoitteita ja palveluiden asiakasmäärät ovat olleet suunniteltua suuremmat. Tällä on myös heijastusvaikutusvuoden 2027 talousarvioon.
Ikääntyneiden palveluketjua kehitetään
Ympärivuorokautisen asumisen jonojen purkamiseksi myös ikääntyneiden varhaisemman tuen palveluita lisätään ja ikääntyneiden palveluketjua sujuvoitetaan, jotta tarve ympärivuorokautiselle asumispalveluille vähenee ja ikääntyneillä on saatavilla tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.
- Näitä toimia on jo sisällytetty alkuperäiseen talousarvioesitykseen. Tulemme lisäämään muun muassa yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa sekä varmistamme, että meillä on riittävä satsaus omaishoidon tukeen. Kotihoitoa meillä on ollut jo hyvin kattavasti saatavilla, Leppä kertoo.
- Samalla varmistamme, että terveydenhuollon palvelut ja ikääntyneiden palvelut toimivat saumattomasti yhteen, jotta ikääntyneiden palveluketjua voidaan sujuvoittaa ja ikääntyneiden toimintakykyä tukea nykyistä paremmin. Omalääkärit, kotisairaala ja alueellinen osastoiminta ovat esimerkiksi tärkeitä lenkkejä tässä ketjussa, Leppä lisää.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden suunta on kääntynyt – vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja kattaa alijäämiä (tiedote 6.10.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-talouden-suunta-on-kaantynyt-vuoden-2027-talousarvioesitys
Johtamisjärjestelmän muutokset talousarvioon ja hallintosääntöön
Aluehallitukselle esitettävään ensi vuoden talousarvioon on tehty myös johtamisjärjestelmän uudistamisen mukaiset muutosesitykset ja talousarvioesitys on uudistettavan organisaation toimialueiden mukainen. Aluehallitukselle esitetään myös hallintosääntömuutoksia, joita johtamisjärjestelmän uudistamisen edellyttää. Aluevaltuusto päättää talousarviosta ja hallintosääntömuutoksia kokouksessaan 8.12.
Lisäksi aluehallitus käsittelee ensi viikon kokouksessaan viime viikolla päättyneiden talousarviota ja johtamisjärjestelmää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tulosta.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut johtamisjärjestelmästä ja talousarviosta 2027 saatu päätökseen (tiedote 11.10.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-yhteistoimintaneuvottelut-johtamisjarjestelmasta-ja
Aluehallituksen esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus.
Suorat linkit aluehallituksen esityslistaan:
Talousarvioesitys: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026372-9
Hallintosääntö: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026372-7
Yhteistoimintaneuvottelut: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2026372-6
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 599 9545lasse.leppa@hyvaks.fi
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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