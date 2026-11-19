INVEST Forward! -lippulaiva etsii keinoja pitää hyvinvointivaltio toimivana keskellä kolmea suurta murrosta, kun teknologia mullistaa työelämän, väestö ikääntyy ja eriarvoisuus ihmisten välillä kasvaa. Lippulaivassa tutkitaan näiden megatrendien yhteisvaikutuksia ja etsitään keinoja, joilla palvelut ja tuki saadaan toimimaan uudessa tilanteessa.

– Teknologian kehitys, väestörakenteen muutos ja eriarvoistuminen ovat yhteydessä toisiinsa. Muutokset vaikuttavat kaikkien hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Pahimmillaan kehitys ei toimi enää kenenkään hyväksi ja uhkaa yhteiskuntien vakautta kaikkialla maailmassa, sanoo lippulaivan johtaja, akatemiaprofessori Jani Erola.

Lippulaivassa tutkitaan, miten haasteet muokkaavat elämää perheissä, oppilaitoksissa ja työpaikoilla, aina oppimisesta ja mielenterveydestä tulevaisuuden työkykyyn ja ihmissuhteisiin. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan löytää keinoja sopeutua muutoksiin ja jopa hyötyä niistä.

Lippulaiva kehittää tutkimustietoon pohjautuvia, yhdenvertaisuutta edistäviä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksen, sosiaalipalvelujen ja työmarkkinoiden uudistamisen tukena.

Suomen Akatemia myönsi INVEST Forward! -lippulaivalle yli 11 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 1.1.2027–30.4.2031. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on 8,24 miljoonaa euroa. Turun yliopisto johtaa lippulaivaa ja siinä ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala.

Tunteiden tutkimuksen lippulaiva syventyy tunteiden syntyyn ja vaikutuksiin

EMOTION-lippulaiva yhdistää biologisia, psykologisia ja kulttuurisia tutkimusmenetelmiä tutkiakseen tunteita kokonaisuutena. Lippulaivaa johtaa Turun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen ja mallintamisen professori Lauri Nummenmaa.

Tunteet ovat ihmismielen perusta ja ne ohjaavat käyttäytymistämme arjessa, ihmissuhteissa ja päätöksenteossa. Ne ovat biologisia mekanismeja, jotka auttavat ihmisiä selviytymään ja sopeutumaan ympäristöönsä. Vaikka tunteet ovat yhteisiä kaikille ihmisille, niiden ilmaisuun vaikuttavat ihmisen kasvatus ja hänen kokemuksensa.

Turvallinen ympäristö tukee tunnekehitystä, kun taas haitalliset olosuhteet lisäävät mielenterveysongelmien riskiä. Tunne-elämän häiriöt liittyvät moniin sairauksiin, kuten masennukseen ja ahdistukseen, jotka vaikuttavat merkittävään osaan väestöstä. Tunteet vaikuttavat myös taloudellisiin valintoihin, moraaliin ja kulttuuriin, mukaan lukien kokemukset taiteesta.

– Nyt saatu rahoitus vahvistaa Turun PET-keskuksessa tehtävää maailmanluokan isotooppikuvantamista ja tunteiden tutkimusta. Lippulaivaan liittyvä ainutlaatuinen asiantuntemus mahdollistaa ihmisten tunteiden tutkimisen kirjaimellisesti päästä varpaisiin. Lisäksi tunteiden sosiaalisten ja kulttuuristen ulottuvuuksien tutkiminen avaa aivan uudenlaisen ikkunan suomalaisen kulttuuriperinnön sisältöihin. Lippulaivan vahvat yhteydet digitaalisen median ja sisällöntuotannon alan avainyrityksiin luovat vahvan kasvualustan tunteiden hyödyntämiselle liiketoiminnassa aina käyttöliittymien suunnittelusta digitaalisiin sisältöihin ja kuluttajien mieltymysten mittaamiseen, Nummenmaa sanoo.

Tunteiden tutkimuksen lippulaiva käyttää nykyaikaisia mittausmenetelmiä ja tekoälyä tutkiakseen, miten tunteet syntyvät, miten ne vaikuttavat terveyteen ja ohjaavat ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Suomen Akatemia myönsi EMOTION-lippulaivalle yli 7,8 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 1.1.2027–30.4.2031. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on 3,87 miljoonaa euroa. Turun yliopisto johtaa lippulaivaa ja siinä ovat mukana Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Turun yliopisto on partnerina patogeeneihin ja tekoälyosaamiseen keskittyvissä lippulaivoissa

Patogeenien tutkimuksen ja torjunnan lippulaiva FIERCE keskittyy ajankohtaisiin mikrobiuhkiin. Turun yliopiston osuutta lippulaivassa johtaa virusopin professori Heli Harvala.

Koronapandemian kaltaiset uudet virustaudit muodostavat globaalin terveysuhan. Toinen ajankohtainen uhka on antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviäminen.

Perustutkimus mikrobien ja niiden isäntälajien vuorovaikutuksen selvittämiseksi molekyyli- ja solutasolta populaatiotasolle auttaa kehittämään diagnostiikkaa, seurantaa sekä uusia hoitoja ja torjuntakeinoja.

Suomen Akatemia myönsi FIERCE-lippulaivalle yli 10 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 1.1.2027–30.4.2031. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on 1,07 miljoona euroa. Lippulaivaa johtaa Helsingin yliopisto ja siinä ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ruokavirasto ja Aalto-yliopisto.

Suomen tekoälyosaamisen keskus FCAI-X-lippulaiva kehittää luotettavia ja alalta toiselle siirrettäviä tekoälymenetelmiä tutkimuksen ja innovoinnin tueksi. Turun yliopiston osuutta lippulaivassa johtaa kieliteknologian professori Filip Ginter.

Lippulaiva rakentaa tekoälyyn keskittyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen moottorin yhteistyössä tekoälytutkijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Jotta tekoäly voisi auttaa ratkaisemaan haasteita terveyden, ilmaston, materiaalien, talouden ja koulutuksen aloilla, tarvitaan vahva yhteinen tekoälyn ydin.

Lippulaiva nopeuttaa läpimurtoja, luo Suomelle uusia kyvykkyyksiä ja muuntaa tutkimuksen huippuosaamisen yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi vaikuttavuudeksi.

Suomen Akatemia myönsi FCAI-X-lippulaivalle yli 8,7 miljoonan euron rahoituksen kaudelle 1.1.2027–30.4.2031. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on 766 000 euroa. Lippulaivaa johtaa Aalto-yliopisto ja siinä on mukana Helsingin yliopisto ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.