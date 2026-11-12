Telia vahvisti syyskuun alussa mobiilivarmenteen käyttöönoton turvallisuutta eSIM-liittymissä. Rekisteröinnin yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan pankkitunnistautumisen lisäksi passilla tai biometrisellä sirullisella henkilökortilla. Lisävarmennuksella estetään tilanteet, joissa rikollinen yrittää aktivoida mobiilivarmenteen toisen henkilön nimiin.



”Tunnistautumisvälineen turvallisuus alkaa jo sen käyttöönotosta. Julkaisimme lisävarmennuksen mobiilivarmenteen käyttöönottoon eSIM-liittymille ja tämän jälkeen tietoomme ei ole tullut yhtään mobiilivarmennepetosta”, kertoo Telian kuluttajatuotteista vastaava johtaja Jussi Vuorinen.



Aiemmin havaittuja tapauksia on edeltänyt esimerkiksi verkkopankkitunnusten varastaminen tai asiakkaan erehdyttäminen hyväksymään tapahtumia tunnuksillaan.



Lähes viidennes tunnistautumisista mobiilivarmenteella

Telian mobiilivarmenteen käyttö on kasvanut kahdessa vuodessa 2 miljoonan kuukausittaisen tunnistautumisen tasolta yli 3 miljoonaan. Myös käyttäjämäärä kasvaa edelleen tasaisesti.



”Suomalaisilla on jatkuvasti kasvava tarve tunnistautua vahvalla ja turvallisella välineellä verkkopalveluihin. Tällä hetkellä arviolta vajaa viidennes kaikista verkossa tapahtuvista tunnistautumisista tehdään mobiilivarmenteella”, sanoo Vuorinen.



Telia on tuonut mobiilivarmenteen myös prepaid-liittymiin, joissa käytetään sähköistä eSIMiä. Fyysisellä SIM-kortilla toimiviin prepaid-liittymiin palvelua ei ole saatavilla.