Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.11.2026 19:09:59 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.11.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto tehtävistä 7:00-19:00
08:43:54 Maastoliikenneonnettomuus, Jyväskylä
Laajavuoressa hakkuu töissä oleva metsäkone kaatui kesken ajon. Onnettomuudessa oli osallisena vain koneen kuljettaja ja hän ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja torjui mahdolliset öljyvuodot. Metsäkone siirretään kohteesta pois urakoitsijan toimesta seuraavana päivänä.
14:50:44 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Joutsa
Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä ulos tieltä. Henkilöauto pyöri katon kautta ympäri. Autossa oli vain kuljettaja ja ensihoito varmisti hänen vointinsa. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Pelastuslaitos varmisti, että onnettomuusajoneuvossa ei ole vuotoja.
15:41:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Jyväskylä
Vespuolentien ja Oittilantien lähettyvillä olevalla levikkeelle pysäköity pakettiauto alkoi savuttamaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja löysi pienen kytöpalon auton pohjarakenteesta. Pelastuslaitos sammutti palon ja auto jatkoi matkaa hinausauton kyydillä.
16:53:23 Vaarallisten aineiden onnettomuus, Jyväskylä
Metsälehmuksentiellä olevassa rahtiterminaalissa oleva postipaketti oli alkanut vuotamaan kesken siirron. Henkilökunta eristi paketin ja pelastuslaitos tiedusteli tilanteen. Selvisi, että kyseessä ammatillisissa astianpesukoneissa käytettävä pesuaine. Tämä ei aiheuttanut vaaraa sivullisille eikä terminaalin henkilökunnalle.
17:49:31 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Saarijärvi
Myllymäentiellä tapahtui 2 henkilöauton kolari. Autoissa oli yhteensä 3 henkeä ja kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä onnettomuuspaikan ohi. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja hinausauto kuljetti onnettomuusajoneuvot pois paikalta.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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