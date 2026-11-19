Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
20.11.2026 07:16:07 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.-20.11.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitos Yhteenveto tehtävistä 19:00-7:00
20:40:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Toivakka
Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan moottoritilasta. Savun muodostus vähentynyt kun auto sammutettu. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja paloa ei havaittu. Savunmuodostus johtunut teknisestä viasta. Auto lähti hinausautolla korjaamolle.
21:05:19 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä
Sähköharmooni savuttanut asunnossa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kohteessa ei ollut paloa.
22:33:18 Vahingontorjunta, Pieni, Jämsä
Puu kaatunut poikittain Pihlaistontielle ja tukkinut tien. Pelastuslaitos raivasi puun pois tieltä. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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