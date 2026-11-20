Vuoden alumni on Taideyliopiston perustamiseen vaikuttanut Paula Tuovinen
21.11.2026 06:30:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopistoseura ry on nimennyt Oulun yliopistogaalassa 20.11. Oulun yliopiston vuoden alumniksi 2026 tanssitaiteilijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Paula Tuovisen. Koulutukseltaan Tuovinen on filosofian maisteri kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistosta sekä EMBA Helsingin kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto). Vuoden opiskelijaksi valittiin matematiikan aineenopettajaksi opiskeleva Ellen Uusikylä.
Vuoden alumnin kunniamaininta myönnetään vuosittain Oulun yliopistossa tutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka on erityisen ansioitunut omalla alallaan ja tehnyt näkyväksi yliopistollista osaamista Suomessa ja kansainvälisesti.
”Tänä vuonna nostamme valokeilaan taiteen ja kulttuurin voiman uudistaa yhteiskuntaa. Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 Oulun yliopistoseuran hallitus halusi korostaa tätä merkitystä myös vuoden alumnin valinnalla. Valintakeskusteluissa painotettiin toimintaa kulttuurialalla ja vaikuttavaa työtä kulttuurin hyväksi”, perustelee Yliopistoseura ry:n puheenjohtaja Eva Raudasoja.
Pyhäjoelta lähtöisin oleva ja Oulussa nuoruutensa viettänyt Paula Tuovinen on tehnyt pitkän uran tanssijana, koreografina ja opettajana sekä kulttuurin ja korkeakoulutuksen edistämisen ja vaikuttavuuden parissa.
Hän aloitti tanssiharrastuksen 10-vuotiaana Kalevi Merikallion balettikoulussa Oulussa ja laajensi lajiharrastustaan myöhemmin Leena Ortolan jazztanssitunneille. Vaikutteita ja oppia tanssiin ja tanssinopetukseen hän haki lisäksi Keski-Euroopasta. Vuonna 1982 hän perusti kollegansa Pirjo Yli-Maunulan kanssa Oulun Tanssistudion, jolla oli merkittävä rooli oululaisen ammattimaisen tanssitaiteen ja -opettamisen rakentumisessa.
”Olimme pioneereja Oulun tanssielämän kehittäjinä. Kävimme kaikki mahdolliset kurssit ja toimme jazztanssin ja modernin tanssin tuoreet vaikutteet Ouluun Euroopasta”, Paula Tuovinen kertoo.
Tuovisen tunnetuin tanssiteos on soolo ”Blondi”, joka edusti Helsinkiä sen ollessa yksi kahdeksasta Euroopan kulttuuripääkaupungista vuonna 2000 ja johon perustuen hän teki myös oman kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmansa Oulun yliopistoon.
Paula Tuovinen toimii nykyään Sivista ry:n politiikan ja vaikuttamisen asiantuntijana. Hän vastuualueelleen kuuluvat erityisesti yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taide ja kulttuuri.
Hän on yhteiskunnallisella urallaan toiminut lukuisissa johtotehtävissä muun muassa Tanskan modernin tanssikoulun johtajana, Teatterikorkeakoulun rehtorina, Taideyliopiston vararehtorina ja vt. rehtorina sekä valtion viraston Taiteen edistämiskeskuksen johtajana sekä luottamustoimissa koulutuksen, taiteen ja kulttuurin parissa.
”Ehkä tärkein vaikutukseni taide- ja kulttuurielämään on ollut se, että olin Taideyliopiston perustamisen puolesta ja tein töitä pitkään sen edistämiseksi”, pohtii Tuovinen.
”Vuoden alumnimme uralla luovuus ja eri taustoista tulevien ihmisten kohtaaminen kulkevat rinnakkain. Hän on puhunut näiden kohtaamisten ja luovuuden laajemman hyödyntämisen puolesta. Hänen oma uransa tuo tämän ajatuksen näkyväksi taiteessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa”, tarkentaa Raudasoja.
Vuoden alumnin kunniamaininta on yksi merkittävimmistä Oulun yliopistossa jaettavista tunnustuksista. Perinne alkoi vuonna 1999, jolloin Oulun yliopistoseura ry. nimitti ensimmäiseksi vuoden alumniksi presidentti Martti Ahtisaaren.
Samassa yliopistogaalassa vuoden opiskelijana palkittiin matematiikan aineenopettajaksi opiskeleva Ellen Uusikylä. Hän on ollut keskeisessä roolissa matematiikan ja fysiikan opiskelijoiden opiskelijajärjestössä rakentamassa aiempaa avoimempaa ja yhteisöllisempää opiskelijakulttuuria. Vuoden opiskelijan valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluva alumniyhdistys Rauhala-klubi.
Yhteystiedot:
Vuoden alumni Paula Tuovinen
040 583 8549
paula.tuovinen@sivista.fi
Vuoden opiskelija Ellen Uusikylä
045 607 7627
Ellen.Uusikyla@student.oulu.fi
Lisätietoja Tuovisen valinnasta:
Eva Maria Raudasoja
Oulun yliopistoseura ry:n puheenjohtaja
040 508 3366
eva.raudasoja@oulu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikköPuh:050 336 1690elina.mattila-niemi@oulu.fi
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