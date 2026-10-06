Reilu Teko -säkkikeräys teki jälleen ennätyksen – 971 000 kiloa maatalousmuovia kierrätykseen
24.11.2026 09:00:00 EET | Suomen 4H-liitto | Tiedote
Reilu Teko -säkkikeräyksessä kerättiin tänä vuonna ennätykselliset 970 820 kiloa lannoite-, rehu- ja siemensäkkimuovia. Suomen pitkäikäisimmän muovinkierrätyskampanjan keräysmäärä kasvoi viime vuoden ennätyksestä noin 55 000 kilolla, ja lähestyy jo miljoonan kilon rajaa. Viljelijöiden aktiivisuuden ansiosta yhä isompi osuus maatalousmuovista saadaan kierrätykseen, ja samalla keräys tarjoaa nuorille kesätöitä eri puolilla Suomea.
Reilu Teko -keräyksessä viljelijät tuovat käytetyt lannoite-, rehu- ja siemensäkit paikallisten 4H-yhdistysten keräyspisteisiin. Kerätty muovi toimitetaan Lassila & Tikanojalle kierrätettäväksi, ja siitä valmistetaan muun muassa uusia suursäkkejä, muovihylsyjä ja sidontavannenauhoja. Muovin kierrättäminen vähentää uuden muoviraaka-aineen tarvetta ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Keräystulokset ovat kehittyneet viime vuosina nousujohteisesti. Keräystoimintaa kehitetään kuitenkin edelleen, jotta yhä isompi osuus maatalousmuovista saataisiin talteen ja uusiokäyttöön.
– Ennätyksellinen keräystulos osoittaa, että viljelijät ovat vahvasti sitoutuneet vastuulliseen maatalouteen ja että maatalousmuovien kierrätys koetaan tärkeäksi osaksi maatilan arkea. Reilu Teko on erinomainen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta, jossa eri toimijoiden pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa konkreettisia tuloksia ympäristön hyväksi. Kehittämällä keräystä edelleen voimme kasvattaa kierrätysastetta ja saada entistä enemmän materiaalia takaisin hyötykäyttöön, Yara Suomen kaupallinen johtaja Wendla Leino toteaa.
Reilu Teko tarjoaa nuorille kesätöitä ja ympäristötekoja
Tänä vuonna keräykseen osallistui 115 4H-yhdistystä ja keräyspisteillä työskenteli yhteensä 109 nuorta eri puolilla Suomea. Nuorille keräys tarjoaa mahdollisuuden ansaita omaa rahaa, saada arvokasta työkokemusta ja edistää kiertotaloutta käytännössä.
– Reilu Teko tarjoaa nuorille mahdollisuuden päästä mukaan tekemään konkreettista ympäristötyötä ja saada samalla arvokasta työkokemusta. Monelle nuorelle keräys voi olla ensimmäinen kesätyöpaikka, jossa opitaan vastuunkantoa ja työelämän taitoja. kertoo Suomen 4H-liiton erityisasiantuntija Patrik Lindfors.
Yara Suomi luovuttaa keräyksen tuoton, 215 500 euroa, 4H-järjestöille Helsingissä 26.11. järjestettävällä juhlalounaalla. Shekin vastaanottavat Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Kilpi, 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski ja Finlands svenska 4H:n kehitysjohtaja Bettina Lindfors. Keräyksen tuotot käytetään paikalliseen 4H-nuorisotyöhön.
Kolme 4H-yhdistystä palkitaan onnistumisistaan
Reilu Teko -keräyksen yhteydessä palkitaan kolme paikallista 4H-yhdistystä ansiokkaasta keräystyöstä. Kukin yhdistys saa diplomin ja 500 euron palkintorahan.
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Vuoden työllistäjä: Närpes 4H. Yhdistys työllisti keräyksessä kahdeksan nuorta ja keräsi yhteensä 13 600 kiloa säkkimuovia.
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Vuoden tulokas: Maaningan 4H-yhdistys. Yhdistys käynnisti keräyksen uudelleen kymmenen vuoden tauon jälkeen ja onnistui keräämään 3 000 kiloa säkkimuovia.
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Vuoden nousija: Pielisen 4H-yhdistys. Keräysmäärä nelinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Yhdistys on tehnyt määrätietoista työtä erityisesti metsälannoitussäkkien kierrätyksen tehostamiseksi.
Yli 50 vuotta yhteistyötä ympäristön hyväksi
Vuonna 1975 käynnistyneessä Reilu Teko -säkkikeräyksessä on kerätty talteen jo lähes 44 miljoonaa kiloa maatalousmuovia. Pitkäjänteinen yhteistyö viljelijöiden, nuorten, 4H-järjestöjen ja yrityskumppaneiden kesken on mahdollistanut keräyksen jatkuvuuden ja kehittämisen. Reilu Teko osoittaa, miten paikallisilla teoilla voidaan edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.
Säkkikeräyksen järjestävät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja Yara Suomi. Paikalliset 4H-yhdistykset tuovat keräyspisteet lähelle viljelijöitä ympäri Suomen. Lassila & Tikanoja vastaa muovin kierrätyksestä. Keräyksessä ovat mukana myös Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen, Viljelijän Berner ja Junttilan Tila. Keräyksen näkyvyyttä ovat tukemassa Maaseudun Tulevaisuus ja Landsbygdens Folk. Reilu Teko -keräyksen suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen.
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Yhteyshenkilöt
Patrik LindforsErityisasiantuntijaSuomen 4H-liittoPuh:+358 40 569 1126patrik.lindfors@4h.fi
Anna-Kaisa HaapajärviMarkkinonti- ja agronomia yksikön vetäjäYara Suomi
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