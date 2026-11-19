Ikäihmisten palveluiden laskutuksen viiveet on pääosin saatu korjattua
20.11.2026 09:54:15 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden laskutuksessa on ollut viiveitä keväästä asti uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton takia. Laskutukseen tarvittavia tietoja on saatu tarkistettua ja korjattua, ja kotihoidon laskut voidaan nyt lähettää oikeilla tiedoilla. Omaishoidon tuen ja Pohjois-Pirkanmaan siivouspalveluiden laskutus viivästyy vielä.
Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden laskutuksessa on ollut viiveitä toukokuusta asti. Viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmä Sagan käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista.
Laskutukseen liittyviä tietoja on viime kuukausina tarkistettu, täydennetty ja korjattu, jotta laskut voidaan lähettää asiakkaille oikeilla tiedoilla.
Kotihoidon laskutukseen tarvittavat tarkistukset on nyt saatu tehtyä, ja viivästyneiden laskujen lähettäminen on alkanut. Laskut koskevat palveluita aikaväliltä toukokuu-lokakuu. Laskut saapuvat asiakkaille arviolta noin viikon sisällä. Saapumisajassa voi olla vaihtelua laskun toimitustavan mukaan.
Pohjois-Pirkanmaan siivouspalveluiden laskutus viivästyy vielä ja siirtyy todennäköisesti ensi vuoden puolelle. Muilta osin Pohjois-Pirkanmaan kotihoito pyritään laskuttamaan jo nyt.
Omaishoidon tuen laskutuksessa esiintyy vielä viiveitä, mutta todennäköisesti laskut pystytään lähettämään tämän vuoden puolella.
Pahoittelemme laskutuksen viivästymistä ja siitä asiakkaille aiheutunutta haittaa.
Laskujen maksamiseen voi pyytää lisää maksuaikaa
Valitettavasti myöhästyneet laskut tulevat asiakkaille kerralla, mutta asiakkaiden on mahdollista sopia maksujärjestelyistä, jos asiakkaalla ei ole varaa maksaa kaikkia kerralla.
Asiakkaat voivat olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos heillä on tarvetta siirtää laskun eräpäivää tai sopia maksusuunnitelmasta. Oikeat yhteystiedot löytyvät asiakkaan saamasta laskusta. Yksittäiselle laskulle voidaan myöntää tarvittaessa lisää maksuaikaa. Laskulle laaditaan maksusuunnitelma pääsääntöisesti tasasuuruisin kuukausierin laskun alkuperäisestä eräpäivästä. Myönnettävältä uudelta maksuajalta ei peritä viivästyskorkoa.
Jos useamman laskun saapuminen lähekkäin aiheuttaa vaikeuksia laskujen maksamiseen, asiakas voi laskun saatuaan olla yhteydessä laskussa mainittuun Monetra Pirkanmaan asiakaspalveluun ja sopia maksujärjestelyistä:
laskutus.pirha@monetra.fi
040 146 9957 (ma–pe klo 9–13)
Jos jokin muu asia askarruttaa kotihoidon asiakasmaksuissa, asiakas voi olla yhteydessä ikäihmisten asiakasmaksujen palveluun:
ikimaksut@pirha.fi
03 384 5194 (ma–to klo 9–12)
Yhteyshenkilöt
Kallinen MariAsiakasmaksupäällikköPuh:041 730 2282mari.kallinen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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