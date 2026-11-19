Tervetuloa Suomen suurimpaan opiskelu- ja uratapahtumaan Studiaan Helsingin Messukeskukseen 25.–26.11.2026. Ohjelmasta löytyy juttuaiheita muun muassa nuorten koulutusvalinnoista, tulevaisuuden aloista ja työelämän alkuvaiheista.

Ensimmäinen työpaikka haussa, miten tuoda oma osaaminen esiin?

Ke 25.11. klo 10.00–10.25 ja 15.00–15.25, Visio-lava

Duunitorin puheenvuoroissa käsitellään työnhakua nyt ja tulevaisuudessa. Miten nuoren kannattaa tunnistaa ja sanoittaa osaamistaan, kun työkokemusta on vielä vähän?

Voiko tarina auttaa löytämään oman suunnan?

Ke 25.11. klo 10.30–10.55, Inspis-lava

Lukemisesta ja tarinoiden vaikutuksesta omaan polkuun keskustelevat some-vaikuttaja Bastian ”Basu” Straker, nuortenkirjailija Ulla Onerva ja Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Iris Kässi. Keskustelu avaa näkökulmia muun muassa siihen, miten tarinat voivat avartaa nuoren käsitystä omista mahdollisuuksistaan.

Voisiko oma tulevaisuus löytyä kyberturvallisuudesta?

Ke 25.11. klo 12.00–12.25, Inspis-lava

Ohjelmassa tutustutaan kyberturvallisuuteen tulevaisuuden alana. Aihetta lähestytään nuoren koulutus- ja uravalintojen kautta: millaisia mahdollisuuksia ala tarjoaa ja kenelle se voisi sopia?

Mitä puolueet lupaavat lukiolaisille?

To 26.11. klo 10.00–10.55, Visio-lava

Studian vaalipaneelissa puolueiden edustajilta kysytään lukiolaisten arjesta ja lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Keskusteluun osallistuvat Nasima Razmyar (sd.), Joakim Vigelius (ps.), Sari Multala (kok.), Pia Lohikoski (vas.) ja Hilkka Kemppi (kesk.). Keskustelun vetävät Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen ja varapuheenjohtaja Iris Kässi.

Ammattikoulusta korkeakouluun – millaisia reittejä on tarjolla?

To 26.11. klo 11.00–11.25, Inspis-lava

Ammatillinen tutkinto voi olla askel kohti korkeakouluopintoja. Ohjelmassa tarkastellaan ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun etenemistä ja vaihtoehtoja oman opiskelupolun rakentamiselle.

Suomen suurin opiskelu- ja uratapahtuma Studia järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26. 2026. Tapahtumassa esitellään kotimaisia ja kansainvälisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja. Tarjolla on tietoa myös oman osaamisen täydentämisestä ja alanvaihdosta.

Ohjeita median edustajille:



Voit tutustua ohjelmaan ja näytteilleasettajiin osoitteessa www.studiamessut.fi.

Akkreditoidu tapahtumaan median edustajana Helsingin Messukeskuksen uutishuoneessa www.messukeskus.com/medialle.

Autan mielelläni juttuaiheiden löytämisessä ja haastattelujen sopimisessa. Tervetuloa Studiaan!

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Antti Karjunen

Viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus

p. 050 574 3444

antti.karjunen@messukeskus.com