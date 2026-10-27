Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtajaksi Tomi Penttilä
23.11.2026 16:00:00 EET | Turun kauppakamari | Tiedote
Turun kauppakamarin syyskokous valitsi 23.11. uudeksi puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Tomi Penttilän, Bayer Oy. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Linda Langh, Pesupalvelu Hans Langh Oy ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Lauri Lundén, Lunden Oy Ab Jalostaja.
Turun kauppakamari vahvisti syyskokouksessaan myös ensi vuoden teemansa: Kasvava ja kilpailukykyinen Varsinais-Suomi.
Turun kauppakamarin vaikuttamistyössä edistetään ensi vuonna alueen kasvua ja kilpailukykyä. Kasvu on viimeinkin saamassa vauhtia talousnäkymien kohentumisen myötä.
”Pyrimme edistämään rohkeita ja samalla kestäviä kasvutoimia, kuten kasvun edellyttämiä investointeja, teknologista kehitystä ja rekrytointeja. Kasvava, saavutettava ja työvoimaa houkutteleva maakunta on yrityksille paras mahdollinen toimintaympäristö”, sanoo puheenjohtajakautensa aloittava Penttilä.
Turun kauppakamari valittiin aiemmin tänä vuonna valtakunnallisesti Vuoden kauppakamariksi. Turun kauppakamarilla on noin 2000 jäsentä elinkeinoelämän eri alueilta.
”Jäsenistön toiveissa korostuvat erityisesti kasvun ja elinvoimaisuuden tukeminen, länsiyhteyksien ja kansainvälisyyden kehittäminen sekä vastuullisuuden edistäminen. Näitä korostamme vahvasti”.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa LeiwotoimitusjohtajaPuh:040 556 6697kaisa.leiwo@kauppakamari.fi
Kuvat
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun kauppakamari
Tunnustusta elinkeinopolitiikasta Paimioon27.10.2026 15:30:00 EET | Tiedote
Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunta myöntää vuosittain Vuoden elinkeinopoliittinen kuntateko -tunnustuksen kunnalle tai kuntaa lähellä olevalle henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminut aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseksi. Tänä vuonna tunnustuksen sai Paimion kaupunki merkittävästä tuestaan Paimion parantolalle, joka valittiin tänä vuonna Unescon maailmanperintölistalle. Tunnustus jaettiin 27.10. Elinkeinoelämän foorumissa Turussa, nyt jo 16:nnen kerran.
Koulutus on saatava johtamaan nykyistä useammin työhön12.10.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Suomessa on samanaikaisesti suuri määrä työttömiä työnhakijoita ja yrityksiä, jotka eivät löydä tarvitsemaansa osaamista. Työuran aikaista, jatkuvaan oppimiseen tähtäävää koulutusta olisi suunnattava nykyistä vahvemmin työelämän tarpeisiin. Kauppakamarien syyskuisen kyselyn perusteella yritykset hahmottavat koulutuksen rahoitusvastuun sen mukaan, kenen tarpeeseen koulutus ensisijaisesti vastaa. Kyselyyn vastasi 72 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomesta.
Yritysten kilpailukyky koetuksella kuljetuskustannusten nousun vuoksi2.10.2026 07:10:07 EEST | Tiedote
Kauppakamarien syyskuussa toteuttamassa talouskyselyssä hieman yli 30 prosenttia kaikista vastaajista arvioi Persianlahden sotatilanteen vuoksi kasvaneiden logistiikkakustannusten heikentäneen merkittävästi yrityksensä kilpailukykyä. Kuljetuskustannusten kasvu uhkaa kilpailukykyä erityisesti vientiteollisuudessa, jossa logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on tyypillisesti suuri. Varsinaissuomalaisten yritysten tilanne vastaa myös muun maan tilannetta, sillä 36 prosenttia vastanneista ilmoittaa kilpailukyvyn heikentyneen logistiikkakustannusten vuoksi.
Kysely: Yritysten kannattavuus kohentunut keväästä huomattavasti1.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Varsinaissuomalaisten yritysten odotukset suhdannenäkymien suhteen ovat nyt huomattavan positiiviset. Kauppakamarien syyskuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan yritysten arviot yleisesti suhdannetilanteesta ovat parantuneet keväästä monin paikoin niin liikevaihdon, tilauskantojen ja kannattavuuden kuin henkilöstömäärien ja vienninkin suhteen.
Kysely: Teollisuus- ja rakennusalan osaajille riittää tarvetta nyt ja tulevaisuudessa24.9.2026 15:04:00 EEST | Tiedote
Osaavan työvoiman tarve, rekrytointiaikeet ja osaajapula ovat keskittymässä erityisesti teollisuuden ja rakentamisen yrityksiin, selviää tuoreesta Kauppakamarikyselystä. Kauppakamarien yhteiseen kyselyyn elokuussa vastanneista rakennusalan keskisuurista yrityksistä 60 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, kun esimerkiksi kaupan- ja palvelualojen mikroyrityksistä näin vastasi vain neljännes.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme