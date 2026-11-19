Hallitus antoi torstaina (19.11.) esityksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan tehostamiseksi. Lähetekeskustelu käydään eduskunnassa huomenna (24.11.). Demarinaiset pitävät tärkeänä, että esityksessä on huomioitu lasten aseman turvaaminen ja lapsen altistuminen väkivallalle rangaistuksen koventamisperusteena. Naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että viranomaisten velvoitteita ja riskienarviointia on tarkennettu. Lisäksi maksuttomien Seri-tukikeskusten toiminnan turvaaminen on tärkeää, jotta väkivallan uhriksi joutunut saa tarvitsemaansa apua.

“Jotta nämä esitetyt toimet toteutuvat, on meidän varmistettava, että hyvinvointialueilla on tarvittavat resurssit ylläpitää Seri-tukikeskuksia. Meidän on kyettävä turvaamaan myös poliisin, syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten riittävät resurssit väkivaltarikosten käsittelyyn. Tämä on edellytys sille, että viranomaiset pystyvät suoriutumaan nyt esityistä velvoitteista. Demarinaiset ovat painottaneet, että meidän on toteutettava toimia väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Hallituksen esitys on hyvä alku, mutta se ei riitä”, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

Henkinen väkivalta johtaa hyvin harvoin rangaistukseen. Vaikka henkinen väkivalta on Suomessa yleistä, rikoslaki ei nykyisellään tunnista sen pitkäkestoista ja prosessinomaista luonnetta. Tämä jättää uhrit ilman riittävää oikeudellista suojaa. Istanbulin sopimus velvoittaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan henkisen väkivallan, mutta Suomi ei ole vielä toteuttanut tätä velvoitetta. Pakottava kontrolli on äärimmäinen henkisen väkivallan ja vallankäytön muoto, jossa ihmisen toimintavapautta rajoitetaan ja hallitaan järjestelmällisesti.

”Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kyselyssä kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta kannattivat pakottavan kontrollin kriminalisointia. Miksi tämä ei etene jo nyt? Direktiivin toimeenpanossa olisi pitänyt olla kunnianhimoisempia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja pakottavan kontrollin kriminalisointi sisällyttää hallituksen esitykseen. On hienoa, että eduskunnassa on yli puoluerajojen tunnistettu naisiin kohdistuvan väkivallan vakavuus. Tilanne vaatii kuitenkin välittömiä toimia. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä vaativat tekoja nyt”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.