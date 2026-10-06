Ateneumin vuosi 2027 on suomalaisen taiteen juhlaa
24.11.2026 10:00:00 EET | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum | Tiedote
Ateneumin taidemuseo täyttää 140 vuotta vuonna 2027 ja vuoden näyttelyt juhlistavat suomalaista taidetta. Huhtikuussa avautuva Elin Danielson-Gambogin laaja näyttely on ensimmäinen taiteilijan koko uraa esittelevä näyttely Ateneumissa ja jatkaa museon työtä naistaiteilijoiden esiin nostamiseksi. Lokakuussa avautuva Finlandia? – Taiteella rakennettu Suomi huipentaa Ateneumin merkkivuoden ja on osa Suomen itsenäisyyden 110-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Modernit klassikot -näyttelysarjassa nähdään Alvar Cawénin näyttely, joka avautuu 31. elokuuta.
Elin Danielson-Gambogi
9.4.–17.9.2027
Elin Kleopatra Danielson-Gambogi (1861–1919) oli rohkea oman tiensä kulkija, joka eli boheemia elämää. Kansainvälinen taiteilija oli ensimmäinen suomalainen, jonka teoksia nähtiin Venetsian biennaalissa vuonna 1899. Poikkeuksellisen taiteilijanuran tehnyt Danielson-Gambogi oli taitava piirtäjä ja värinkäyttäjä, tarkkanäköinen henkilökuvaaja sekä herkkä valon ja tunnelman havainnoija.
Danielson-Gambogi kuvasi usein naiseutta ja äitiyttä epäsovinnaisesta näkökulmasta, ja toi esiin aviovuoteen ja imettämisen kaltaisia intiimejä aiheita. Esimerkiksi Äiti-teoksessa (1893) taiteilija kuvasi Tytty-sisartaan imettämässä makuuhuoneessa. Danielson-Gambogi halusi tarkastella myös naisten työtä ja arkea eri yhteiskuntaluokissa.
Näyttely on ensimmäinen Danielson-Gambogin koko uraa esittelevä näyttely Ateneumissa ja kokonaisuus perustuu mittavaan tutkimustyöhön. Laaja näyttely tuo esiin taiteilijan uran kansainväliset vaiheet Pariisissa, Bretagnessa ja Italiassa sekä hänen työskentelynsä Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisössä.
Danielson-Gambogin tunnetuimpien teosten lisäksi näyttelyssä nähdään Suomessa ennennäkemättömiä teoksia sekä teoksia, jotka ovat olleet esillä viimeksi taiteilijan elinaikana. Yhteensä esille saadaan lähes 200 teosta, joista suurin osa tulee yksityiskokoelmista Suomesta ja Italiasta.
Näyttelyn kuratoivat FT Anne-Maria Pennonen (vieraileva kuraattori) ja amanuenssi Petra Lehtoruusu (Ateneum). Näyttelyn yhteydessä julkaistaan ensimmäinen taiteilijan koko uraa Suomessa ja kansainvälisesti esittelevä näyttelyluettelo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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Modernit klassikot: Alvar Cawén
31.8.2027–23.4.2028
Modernit klassikot -näyttelysarja esittää Kansallisgallerian kokoelmien taiteilijoita 1900-luvulta museon ensimmäisessä kerroksessa. Ateneumin vastuualue käsittää laajasti modernia taidetta, joka pääsee sarjan myötä paremmin esille. Sarjan toisena taiteilijana esitellään Alvar Cawén.
Alvar Cawén (1886–1935) oli yksi 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten arvostetuimpia suomalaistaiteilijoita. Parhaiten hänet tunnetaan levollisista ihmiskuvistaan ja kylämaisemistaan, joista huokuu myötätunto kuvattavia kohtaan. Myöhemmin Cawén on jäänyt suomalaisen taiteen tunnetuimpien modernistien varjoon, johon ovat saattaneet vaikuttaa taiteilijan maaseutuaiheet ja maalausten täyteläinen värimaailma. Modernit klassikot -sarjan näyttely nostaa taiteilijan uudestaan huomion kohteeksi.
Näyttelyssä Cawén nähdään monessa valossa: ensin Ranskan värikkään Nabis-ryhmän kaltaisena taiteilijana, sitten kubismin elementtejä hyödyntävänä taitavana kuvanrakentajana sekä musiikin ja värin soinnukkaana yhdistelijänä. Lisäksi Cawénia tarkastellaan liturgisten värien käyttäjänä sekä kansakunnan yhteisyyttä edistäneenä suomalaisen arjen pyhittäjänä. Oman käsittelynsä saavat myös nuoren Cawénin rakkaustarina Ranskassa ja hänen useissa teoksissaan toistuva melankolia.
Näyttelyn kuraattori on Ateneumin intendentti Timo Huusko.
Finlandia? – Taiteella rakennettu Suomi
29.10.2027–16.4.2028
Näyttely tarkastelee suomalaisen taiteen historiaa osana laajempaa sivistyksen, oppimisen sekä yhteiskunnallisen kehityksen ja muutoksen tarinaa. Kansallisgallerian kokoelmasta kootun näyttelyn aikajana alkaa Pariisin maailmannäyttelystä 1900 päättyen Ateneumin vuoden 1961 ARS-näyttelyyn ja sen laajaan vaikutukseen suomalaiselle taiteelle.
Näyttelyn monilukuiseen taiteilijajoukkoon kuuluvat muun muassa Eva Cederström, Ina Colliander, Marcus Collin, Gösta Diehl, Magnus Enckell, Gunvor Grönvik, Pekka Halonen, Tove Jansson, Väinö Kamppuri, Ole Kandelin, Aimo Kanerva, Helmi Kuusi, Vilho Lampi, Yrjö Saarinen, Ellen Thesleff ja Dora Wahlroos.
Näyttelyn kuraattoreita ovat Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff ja intendentit Timo Huusko, Marja Lahelma ja Anu Utriainen.
Näyttely juhlistaa Ateneumin taidemuseota, joka täyttää 140 vuotta vuonna 2027. Näyttely on myös osa Suomen itsenäisyyden 110-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Ateneum Galan 2027 taidemuoto julkistetaan myöhemmin
Kahden vuoden välein järjestettävä monitaiteinen Ateneum Gala keskustelee ajankohtaisen näyttelyn kanssa ja kutsuu yleisön elämykselliseen tapahtumaan. Seuraavan kerran Galaa vietetään torstaina 18. marraskuuta 2027, jolloin Ateneum-rakennuksen vihkimisestä käyttöön on kulunut 140 vuotta. Gala kytkeytyy Finlandia? – Taiteella rakennettu Suomi -näyttelyyn ja sen taidemuoto julkistetaan myöhemmin. Päivä sisältää sekä yleisölle avoimen tapahtuman että iltatilaisuuden kutsuvieraille.
Aikaisemmin avautuneet näyttelyt jatkuvat myös vuoden 2027 puolella
Arcana Borealis – pohjoisen naiset ja esoteerisuus on avoinna 28.2.2027 asti. Näyttely tarkastelee pohjoisen alueen taiteilijanaisten taidetta ja sen yhteyksiä henkisyyteen, luontoon ja näkymättömiin todellisuuksiin 1800-luvulta nykypäivään.
Modernit klassikot -näyttelysarjan avannut Elga Sesemannin näyttely jatkuu 8. elokuuta 2027 asti museon ensimmäisessä kerroksessa. Itsenäinen ja omaehtoinen Sesemann oli modernin ajan taiteen uudistaja, ja näyttely on ensimmäinen katselmus taiteilijan tuotantoon. 17. helmikuuta osa näyttelyn teoksista vaihtuu uusiin.
Toisessa kerroksessa on esillä kokoelmanäyttely Ajan kysymys, joka valottaa nykyhetken suuria kysymyksiä kuvataiteen tarjoaman peilin kautta. Samalla näyttely tarkastelee Suomen vanhinta ja laajinta taidekokoelmaa ja sen muodostumista uusin silmin.
Aukioloajat
Ma suljettu | Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17
1.7.–31.8.2027 välisenä aikana Ateneum on avoinna myös maanantaisin klo 11–17.
Sisäänpääsymaksut
Normaali pääsylippu lippukassalta 23 € | Normaali pääsylippu verkosta 21 € | Alennettu pääsylippu 13 € | 18–24-vuotiaat 13 € | Alle 18-vuotiaat maksutta| Vapaa pääsy Museokortilla
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Yhteyshenkilöt
Reetta HaarajokiTiedottajaPuh:+358 50 4766 290reetta.haarajoki@ateneum.fi
Anna KariViestintäpäällikköPuh:+358 40 717 8185anna.kari@ateneum.fi
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Linkit
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä.
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Välkommen till förhandsvisningen av utställningen Arcana Borealis onsdagen den 21 oktober6.10.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Förhandsvisningen av Arcana Borealis för medier ordnas onsdagen den 21 oktober med start kl. 10. Vänligen anmäl dig i förväg (instruktioner och länkar finns nedan). Platserna fylls i anmälningsordning. Utställningen kan besökas fram till kl. 13. Utställningen Arcana Borealis undersöker konsten av konstnärskvinnor i norden och dess kopplingar till andlighet, natur och osynliga sfärer, från 1800-talet till i dag. Utställningen som bygger på ett omfattande forskningsprojekt anknyter till fenomen som är starkt närvarande också i dagens populärkultur. Utställningen hämtar också ett exceptionellt rikt urval material och tekniker till Ateneum.
Tervetuloa Arcana Borealis -näyttelyn ennakkokatselmukseen ke 21.10.6.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Arcana Borealis -ennakkokatselmus medialle järjestetään ke 21.10. alkaen klo 10. Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen (ohjeet ja linkki alla). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Näyttelyyn voi tutustua klo 13 asti. Arcana Borealis -näyttely tarkastelee pohjoisen alueen taiteilijanaisten taidetta ja sen yhteyksiä henkisyyteen, luontoon ja näkymättömiin todellisuuksiin 1800-luvulta nykypäivään. Laajaan tutkimushankkeeseen perustuva näyttely kytkeytyy ilmiöihin, jotka ovat vahvasti läsnä myös nykyisessä populaarikulttuurissa. Ateneumiin näyttely tuo myös poikkeuksellisen materiaalien ja tekniikoiden runsauden.
Welcome to the Arcana Borealis press preview on Wednesday 21 October6.10.2026 09:00:00 EEST | Press release
Arcana Borealis Press Preview for Media on Wednesday 21 October, starting at 10:00. Please register in advance (instructions and registration links below). Places will be allocated on a first come, first served basis. The exhibition may be visited until 13:00. The exhibition Arcana Borealis examines the work of women artists from the Northern region and its connections to spirituality, nature and invisible realms from the 19th century to the present day. The exhibition, which is based on an extensive research project, is linked to phenomena that also feature prominently in contemporary popular culture, and it will present an exceptional multitude of materials and techniques.
En testamentsdonation möjliggör ett nytt rum för barn på Ateneum15.9.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Konstmuseet Ateneum, som är en del av Finlands Nationalgalleri, har fått en betydande testamentsdonation på cirka 300 000 euro från en finländsk privatperson. Donationsmedlen ska användas för att utveckla Ateneums verksamhet: donationen möjliggör bland annat ett nytt upplevelserum riktat till de yngsta barnen. Donatorns önskan är att hans eller hennes namn inte offentliggörs.
Testamenttilahjoitus mahdollistaa Ateneumiin uuden lasten tilan15.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Kansallisgalleriaan kuuluva Ateneumin taidemuseo on saanut merkittävän, noin 300 000 euron testamenttilahjoituksen suomalaiselta yksityishenkilöltä. Lahjoitusvaroilla tullaan kehittämään Ateneumin toimintaa: lahjoitus mahdollistaa muun muassa uuden, pienille lapsille suunnatun elämyksellisen tilan toteuttamisen. Lahjoittaja on toivonut, ettei hänen nimeään kerrota julkisuuteen.
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