Elin Danielson-Gambogi

9.4.–17.9.2027

Elin Kleopatra Danielson-Gambogi (1861–1919) oli rohkea oman tiensä kulkija, joka eli boheemia elämää. Kansainvälinen taiteilija oli ensimmäinen suomalainen, jonka teoksia nähtiin Venetsian biennaalissa vuonna 1899. Poikkeuksellisen taiteilijanuran tehnyt Danielson-Gambogi oli taitava piirtäjä ja värinkäyttäjä, tarkkanäköinen henkilökuvaaja sekä herkkä valon ja tunnelman havainnoija.

Danielson-Gambogi kuvasi usein naiseutta ja äitiyttä epäsovinnaisesta näkökulmasta, ja toi esiin aviovuoteen ja imettämisen kaltaisia intiimejä aiheita. Esimerkiksi Äiti-teoksessa (1893) taiteilija kuvasi Tytty-sisartaan imettämässä makuuhuoneessa. Danielson-Gambogi halusi tarkastella myös naisten työtä ja arkea eri yhteiskuntaluokissa.

Näyttely on ensimmäinen Danielson-Gambogin koko uraa esittelevä näyttely Ateneumissa ja kokonaisuus perustuu mittavaan tutkimustyöhön. Laaja näyttely tuo esiin taiteilijan uran kansainväliset vaiheet Pariisissa, Bretagnessa ja Italiassa sekä hänen työskentelynsä Ahvenanmaan Önningebyn taiteilijayhteisössä.

Danielson-Gambogin tunnetuimpien teosten lisäksi näyttelyssä nähdään Suomessa ennennäkemättömiä teoksia sekä teoksia, jotka ovat olleet esillä viimeksi taiteilijan elinaikana. Yhteensä esille saadaan lähes 200 teosta, joista suurin osa tulee yksityiskokoelmista Suomesta ja Italiasta.

Näyttelyn kuratoivat FT Anne-Maria Pennonen (vieraileva kuraattori) ja amanuenssi Petra Lehtoruusu (Ateneum). Näyttelyn yhteydessä julkaistaan ensimmäinen taiteilijan koko uraa Suomessa ja kansainvälisesti esittelevä näyttelyluettelo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää näyttelyn tiedotteesta

Alvar Cawén: Lukeva tyttö (1914). Yksityiskokoelma, talletus, Kansallisgallerian kokoelma / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Modernit klassikot: Alvar Cawén

31.8.2027–23.4.2028

Modernit klassikot -näyttelysarja esittää Kansallisgallerian kokoelmien taiteilijoita 1900-luvulta museon ensimmäisessä kerroksessa. Ateneumin vastuualue käsittää laajasti modernia taidetta, joka pääsee sarjan myötä paremmin esille. Sarjan toisena taiteilijana esitellään Alvar Cawén.

Alvar Cawén (1886–1935) oli yksi 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten arvostetuimpia suomalaistaiteilijoita. Parhaiten hänet tunnetaan levollisista ihmiskuvistaan ja kylämaisemistaan, joista huokuu myötätunto kuvattavia kohtaan. Myöhemmin Cawén on jäänyt suomalaisen taiteen tunnetuimpien modernistien varjoon, johon ovat saattaneet vaikuttaa taiteilijan maaseutuaiheet ja maalausten täyteläinen värimaailma. Modernit klassikot -sarjan näyttely nostaa taiteilijan uudestaan huomion kohteeksi.



Näyttelyssä Cawén nähdään monessa valossa: ensin Ranskan värikkään Nabis-ryhmän kaltaisena taiteilijana, sitten kubismin elementtejä hyödyntävänä taitavana kuvanrakentajana sekä musiikin ja värin soinnukkaana yhdistelijänä. Lisäksi Cawénia tarkastellaan liturgisten värien käyttäjänä sekä kansakunnan yhteisyyttä edistäneenä suomalaisen arjen pyhittäjänä. Oman käsittelynsä saavat myös nuoren Cawénin rakkaustarina Ranskassa ja hänen useissa teoksissaan toistuva melankolia.

Näyttelyn kuraattori on Ateneumin intendentti Timo Huusko.

Edwin Lydén: Ukonilma (1926). Kansallisgallerian kokoelma / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Aleks Talve.

Finlandia? – Taiteella rakennettu Suomi

29.10.2027–16.4.2028

Näyttely tarkastelee suomalaisen taiteen historiaa osana laajempaa sivistyksen, oppimisen sekä yhteiskunnallisen kehityksen ja muutoksen tarinaa. Kansallisgallerian kokoelmasta kootun näyttelyn aikajana alkaa Pariisin maailmannäyttelystä 1900 päättyen Ateneumin vuoden 1961 ARS-näyttelyyn ja sen laajaan vaikutukseen suomalaiselle taiteelle.

Näyttelyn monilukuiseen taiteilijajoukkoon kuuluvat muun muassa Eva Cederström, Ina Colliander, Marcus Collin, Gösta Diehl, Magnus Enckell, Gunvor Grönvik, Pekka Halonen, Tove Jansson, Väinö Kamppuri, Ole Kandelin, Aimo Kanerva, Helmi Kuusi, Vilho Lampi, Yrjö Saarinen, Ellen Thesleff ja Dora Wahlroos.

Näyttelyn kuraattoreita ovat Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff ja intendentit Timo Huusko, Marja Lahelma ja Anu Utriainen.

Näyttely juhlistaa Ateneumin taidemuseota, joka täyttää 140 vuotta vuonna 2027. Näyttely on myös osa Suomen itsenäisyyden 110-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Ateneum Galan 2027 taidemuoto julkistetaan myöhemmin

Kahden vuoden välein järjestettävä monitaiteinen Ateneum Gala keskustelee ajankohtaisen näyttelyn kanssa ja kutsuu yleisön elämykselliseen tapahtumaan. Seuraavan kerran Galaa vietetään torstaina 18. marraskuuta 2027, jolloin Ateneum-rakennuksen vihkimisestä käyttöön on kulunut 140 vuotta. Gala kytkeytyy Finlandia? – Taiteella rakennettu Suomi -näyttelyyn ja sen taidemuoto julkistetaan myöhemmin. Päivä sisältää sekä yleisölle avoimen tapahtuman että iltatilaisuuden kutsuvieraille.

Aikaisemmin avautuneet näyttelyt jatkuvat myös vuoden 2027 puolella

Arcana Borealis – pohjoisen naiset ja esoteerisuus on avoinna 28.2.2027 asti. Näyttely tarkastelee pohjoisen alueen taiteilijanaisten taidetta ja sen yhteyksiä henkisyyteen, luontoon ja näkymättömiin todellisuuksiin 1800-luvulta nykypäivään.

Modernit klassikot -näyttelysarjan avannut Elga Sesemannin näyttely jatkuu 8. elokuuta 2027 asti museon ensimmäisessä kerroksessa. Itsenäinen ja omaehtoinen Sesemann oli modernin ajan taiteen uudistaja, ja näyttely on ensimmäinen katselmus taiteilijan tuotantoon. 17. helmikuuta osa näyttelyn teoksista vaihtuu uusiin.

Toisessa kerroksessa on esillä kokoelmanäyttely Ajan kysymys, joka valottaa nykyhetken suuria kysymyksiä kuvataiteen tarjoaman peilin kautta. Samalla näyttely tarkastelee Suomen vanhinta ja laajinta taidekokoelmaa ja sen muodostumista uusin silmin.

Aukioloajat

Ma suljettu | Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17

1.7.–31.8.2027 välisenä aikana Ateneum on avoinna myös maanantaisin klo 11–17.

Sisäänpääsymaksut

Normaali pääsylippu lippukassalta 23 € | Normaali pääsylippu verkosta 21 € | Alennettu pääsylippu 13 € | 18–24-vuotiaat 13 € | Alle 18-vuotiaat maksutta| Vapaa pääsy Museokortilla

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