Pentti Kaiteran tunnustuspalkinto Saamelaismuseo Siidalle
20.11.2026 20:00:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Palkitulla kolmen elävän saamelaiskulttuurin museolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisen kulttuuriperinnön tallentamisesta, esittämisestä ja tutkimisesta. Pentti Kaiteran rahaston tarkoitus on antaa tunnustusta Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia edistäville toimijoille.
Professori Pentti Kaiteran rahasto on myöntänyt vuoden 2026 tunnustuspalkintonsa Saamelaismuseo Siidalle. 20 000 euron Kaitera-palkinto jaettiin 20.11.2026 Oulun yliopistogaalassa, jossa sen vastaanottivat museonjohtaja Taina Máret Pieski, intendentti Anni Guttorm ja intendentti Eija Ojanlatva.
Siida on toiminut Inarissa jo lähes 70 vuoden ajan. Saamelaismuseo on kulttuuriympäristön asiantuntija, joka antaa vuosittain lähes parisataa lausuntoa viranomaisille ja kunnille erilaisiin maankäyttöhankkeisiin liittyen.
“Rahaston hallitus kiittää Saamelaismuseo Siidaa pitkäjänteisestä työstä erityisesti saamelaisten hyväksi. Samalla se on edistänyt erinomaisella tavalla koko Pohjois-Suomen henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Siida on palauttanut saamelaista kulttuuriperintöä takaisin Saamenmaalle ja rakentanut museon, jossa saamelaiset kertovat itse oman tarinansa. Siitä on tullut Pohjois-Lapin merkittävin matkailukohde ja Euroopan vuoden museoksi palkittu esimerkki siitä, miten tärkeään tarkoitukseen suunnattu pohjoinen paikallinen osaaminen voi saavuttaa kansainvälisen huipputason”, rahaston hallituksen puheenjohtaja Katri Ervamaa sanoo.
Tunnustus koko saamelaisyhteisölle
Myös vuoden eurooppalaisena museona sekä vuoden museona Suomessa palkittu Siida ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti tekevät tiivistä yhteistyötä saamelaisen kulttuuriperinnön tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Niiden merkittävin ajankohtainen yhteishanke kartoittaa Ruotsin Nordiska museetin kokoelmiin päätyneiden saamelaisesineiden alkuperää ja historiaa.
”Kiitän lämpimästi Pentti Kaiteran rahastoa saamastamme arvostuksesta. Tunnustuspalkinto on osoitettu Saamelaismuseo Siidalle, mutta koen, että palkinto on laajemmin tunnustus saamelaisyhteisölle, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Tämä palkinto koskettaa satoja ihmisiä, jotka ovat antaneet meille aikaansa, osaamistaan ja perinteistä tietoaan. Yhteisö on voimamme, ja siksi haluan osoittaa kiitokseni museon henkilökunnan ohella saamelaisyhteisöjemme ihmisille, jotka tekevät museosta elävän”, museonjohtaja Taina Máret Pieski sanoo.
Palkinto merkittävästä tutkimustyöstä
Professori Pentti Kaiteran rahasto on myöntänyt Kaitera-palkintonsa kahden vuoden välein jo vuodesta 1988. Vuodesta 2026 lähtien tunnustuspalkinto myönnetään joka vuosi. Joka toinen kerta palkitsemisvuorossa on Oulun yliopiston tutkija tai tutkimusryhmä, jolloin palkinto annetaan merkittävästä tutkimustyöstä. Joka toisella palkitsemisvuorolla palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt työllään merkittävästi Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia.
Aikaisempia palkittuja ovat esimerkiksi Oulun yliopiston professori Simo Saarakkala, kapellimestari John Storgårds, ohjaaja, tanssija Pirjo Yli-Maunula, Domestication in Action -työryhmä, Polar Bear Pitching, sekä professori Matti Latva-aho.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri Ervamaa (Professori Pentti Kaiteran rahaston hallituksen puheenjohtaja)
kervamaa@umich.edu
+17342764906
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Mitä talven revontulet paljastavat? Tutkijat pyytävät yleisöltä kuvia erikoisista revontulista20.11.2026 05:04:00 EET | Tiedote
Alkava talvi voi tarjota hyviä mahdollisuuksia revontulten havainnointiin. Tutkijat toivovat yleisön kiinnittämään huomiota revontulten erikoisiin muotoihin. Vaalea harmaa kaari, vihreä lauta-aita tai pieni nopeasti katoava laikku voi auttaa ymmärtämään Maan lähiavaruuden ja yläilmakehän fysikaalisia prosesseja.
Oulun yliopisto johtamaan huippututkimusta – Suomen Akatemialta miljoonien eurojen rahoitus kansainvälisesti merkittäville vedyn ja teknologian tutkimushankkeille19.11.2026 12:39:00 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on valinnut uusia tutkimuksen lippulaivoja, joista kahta johdetaan Oulun yliopistosta. Vetytutkimuksen lippulaiva kokoaa suomalaisen huippututkimuksen kehittämään kestävää, kilpailukykyistä ja hyväksyttävää vetytaloutta. Tulevaisuuden tietoverkkojen ja yhdistetyn älyn lippulaiva mahdollistaa verkottunutta laskentaa ja palveluja tietoverkkojen avulla.
6G-professorilla menestystä kuin tähtiä Otavassa18.11.2026 10:04:49 EET | Tiedote
Oulun yliopiston 6G-tutkimuksen professori Mehdi Bennis on listattu maailman viitatuimpien tutkijoiden joukkoon jo seitsemäntenä vuotena peräkkäin.
Väitös: Paremmalla tiedon hallinnalla kohti digitaalista kaivosta18.11.2026 06:48:00 EET | Tiedote
Kaivoksissa syntyy jatkuvasti valtavia määriä dataa, mutta tiedon hajanaisuus vaikeuttaa sen hyödyntämistä. Diplomi-insinööri Jyrki Salmi esittää Oulun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan uuden lähestymistavan kaivostoiminnan tiedonhallinnan yhtenäistämiseen. Tulevaisuuden kaivoksessa pitää louhia myös tietoa.
Väitös: Selluloosasta 6G-teknologiaa18.11.2026 06:46:00 EET | Tiedote
Riikka Haatajan väitöstutkimus osoittaa puupohjaisten materiaalien potentiaalin tietoliikennetekniikassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme