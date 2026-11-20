Professori Pentti Kaiteran rahasto on myöntänyt vuoden 2026 tunnustuspalkintonsa Saamelaismuseo Siidalle. 20 000 euron Kaitera-palkinto jaettiin 20.11.2026 Oulun yliopistogaalassa, jossa sen vastaanottivat museonjohtaja Taina Máret Pieski, intendentti Anni Guttorm ja intendentti Eija Ojanlatva.

Siida on toiminut Inarissa jo lähes 70 vuoden ajan. Saamelaismuseo on kulttuuriympäristön asiantuntija, joka antaa vuosittain lähes parisataa lausuntoa viranomaisille ja kunnille erilaisiin maankäyttöhankkeisiin liittyen.

“Rahaston hallitus kiittää Saamelaismuseo Siidaa pitkäjänteisestä työstä erityisesti saamelaisten hyväksi. Samalla se on edistänyt erinomaisella tavalla koko Pohjois-Suomen henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Siida on palauttanut saamelaista kulttuuriperintöä takaisin Saamenmaalle ja rakentanut museon, jossa saamelaiset kertovat itse oman tarinansa. Siitä on tullut Pohjois-Lapin merkittävin matkailukohde ja Euroopan vuoden museoksi palkittu esimerkki siitä, miten tärkeään tarkoitukseen suunnattu pohjoinen paikallinen osaaminen voi saavuttaa kansainvälisen huipputason”, rahaston hallituksen puheenjohtaja Katri Ervamaa sanoo.

Tunnustus koko saamelaisyhteisölle

Myös vuoden eurooppalaisena museona sekä vuoden museona Suomessa palkittu Siida ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti tekevät tiivistä yhteistyötä saamelaisen kulttuuriperinnön tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Niiden merkittävin ajankohtainen yhteishanke kartoittaa Ruotsin Nordiska museetin kokoelmiin päätyneiden saamelaisesineiden alkuperää ja historiaa.

”Kiitän lämpimästi Pentti Kaiteran rahastoa saamastamme arvostuksesta. Tunnustuspalkinto on osoitettu Saamelaismuseo Siidalle, mutta koen, että palkinto on laajemmin tunnustus saamelaisyhteisölle, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Tämä palkinto koskettaa satoja ihmisiä, jotka ovat antaneet meille aikaansa, osaamistaan ja perinteistä tietoaan. Yhteisö on voimamme, ja siksi haluan osoittaa kiitokseni museon henkilökunnan ohella saamelaisyhteisöjemme ihmisille, jotka tekevät museosta elävän”, museonjohtaja Taina Máret Pieski sanoo.

Palkinto merkittävästä tutkimustyöstä

Professori Pentti Kaiteran rahasto on myöntänyt Kaitera-palkintonsa kahden vuoden välein jo vuodesta 1988. Vuodesta 2026 lähtien tunnustuspalkinto myönnetään joka vuosi. Joka toinen kerta palkitsemisvuorossa on Oulun yliopiston tutkija tai tutkimusryhmä, jolloin palkinto annetaan merkittävästä tutkimustyöstä. Joka toisella palkitsemisvuorolla palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt työllään merkittävästi Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia.

Aikaisempia palkittuja ovat esimerkiksi Oulun yliopiston professori Simo Saarakkala, kapellimestari John Storgårds, ohjaaja, tanssija Pirjo Yli-Maunula, Domestication in Action -työryhmä, Polar Bear Pitching, sekä professori Matti Latva-aho.