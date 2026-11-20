Työvalmennussäätiö Luotsin toiminta esitetään siirrettäväksi Oma Hämeelle
20.11.2026 16:14:03 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitus käsittelee vuodenvaihteeseen suunniteltua muutosta 23. marraskuuta.
Työvalmennussäätiö Luotsi tuottaa Kanta-Hämeessä muun muassa vammaisten työ- ja päivätoimintaa, mielenterveyskuntoutujien työtoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa sekä työllistymistä tukevia palveluja.
Aluehallitus linjasi huhtikuussa, että Luotsin palvelutuotanto halutaan siirtää hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi 1.1.2027 alkaen. Päätöstä edelsi selvitys, jossa vertailtiin palvelujen erilaisia järjestämistapoja. Arvioinnin perusteella siirtyminen omaan tuotantoon mahdollistaa yhtenäiset toimintamallit, sujuvammat palveluketjut sekä paremman reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin.
Syksyn aikana muutoksen käytännön toteutusta on valmisteltu yhteistyössä Oma Hämeen, Luotsin ja sen muiden ns. omistajatahojen: Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa. Valmistelussa on selvitetty muun muassa henkilöstön asemaa, palvelujen järjestämistä, sopimuksia ja toimitiloja.
Henkilöstö siirtyisi Oma Hämeen palvelukseen
Muutos esitetään toteutettavaksi liikkeenluovutuksena. Tämä tarkoittaa, että Luotsin koko palvelutuotanto siirtyisi Oma Hämeelle toiminnallisena kokonaisuutena. Samalla siirtyisivät toimintaan liittyvä omaisuus, sopimukset ja vastuut sekä säätiön omistaman Luotsi Kehitys Oy osakkeet. Säätiön rahavarat ja saatavat jäisivät säätiölle.
Luotsin henkilöstö siirtyisi hyvinvointialueen palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä 1. tammikuuta 2027. Tämä tarkoittaa, että työsuhteet jatkuisivat liikkeenluovutuksen yhteydessä entisin ehdoin.
Palvelujen jatkuvuus turvataan muutoksessa
Muutoksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että asiakkaiden palvelut jatkuisivat mahdollisimman sujuvasti. Mahdollinen muutos ei vaikuta asiakkaiden palveluihin vuodenvaihteessa, eikä se edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä. Palveluja voidaan kehittää ja niiden järjestämiseen tehdä muutoksia myöhemmin. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan asukkaille ja asiakkaille erikseen hyvissä ajoin.
Aluehallitus päättää osaltaan liikkeenluovutuksesta maanantaina 23.11. Säätiön hallitus, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta käsittelevät liikkeenluovutusta vielä omissa toimielimissään loppuvuoden aikana.
Yhteyshenkilöt
Jussi Savolakonserni- ja tukipalveluiden toimialajohtajaPuh:040 330 5512jussi.savola@omahame.fi
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