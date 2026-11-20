Uusi hanke vahvistaa vieraskielisten asiakkaiden osallisuutta sote-palvelujen kehittämisessä 18.11.2026 09:52:48 EET | Uutinen

Kanta-Hämeessä on käynnistynyt kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuutta vieraskielisille asiakkaille. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Oma Häme kehittävät yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisuja, jotka helpottavat palvelujen löytämistä, ymmärtämistä ja käyttöä. Samalla vahvistetaan vieraskielisten asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Kanta-Hämeessä asui vuonna 2025 lähes 11 700 vieraskielistä asukasta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiointi voi olla vieraskielisille asiakkaille haastavaa esimerkiksi silloin, kun oikean palvelun löytäminen, ajanvarausohjeiden ymmärtäminen tai palautteen antaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Myös palvelujen viestinnässä ja asiakkaiden osallistumismahdollisuuksissa on kehittämistarpeita. Syyskuussa käynnistyneen Yhdessä saavutettavaksi – vieraskielisten osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -hankkeen lähtökohtana on, että palveluja kehitetään yhdessä niitä