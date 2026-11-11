Maikin mielestä yhteisöllisyys kuului arkeen jo ennen Commua.

– Naapureista pidetään huolta ja he pitävät minusta, perheen kanssa pidetään yhtä, ja kavereita autetaan, jos joku tarvitsee apua, hän kuvailee.

Maikki latasi Commu-sovelluksen uteliaisuuttaan, kun tuttu näytti sen hänelle. Hän ei itse tarvinnut apua, mutta halusi katsoa, voisiko hän olla avuksi muille. Pian hän löysi avunpyynnön, johon pystyi vastaamaan.

– Jos auttaminen yhtään kiinnostaa, kannattaa ladata sovellus ihan vain katsoakseen, millainen se on, hän vinkkaa.

Kaulahuivi, kuulokkeet ja kissanhiekkaa

Tähän mennessä Maikki on vienyt ruoka-apua kahdelle perheelle Porin alueella.

– Yhdelle äidille vein ruokaa, ja samalla vein hänen tyttärelleen kaulahuivin ja kuulokkeet, koska tytöllä oli juuri ollut syntymäpäivä. Annoin heille myös vähän herkkuja. Toiselle perheelle vein kissanhiekkaa, kissanruokaa ja kaksi isoa kassillista ruokaa, Maikki kertoo.

Ensimmäinen kerta jännitti, mutta Maikki ymmärsi, että jännitys tuntui myös toisessa päässä.

– Kun olin tilanteessa, se tuntui kuitenkin yllättävän hyvältä, kun pystyi auttamaan. Mietin, että jos itse olisin tuossa tilanteessa, minuakin jännittäisi, mutta olisin tosi kiitollinen saamastani avusta. Toisella kerralla ei enää jännittänyt, vaan tuntui mukavalta, kun pystyi taas auttamaan.

Auttaminen on jatkunut. Haastattelupäivänäkin Maikilla oli sovittuna seuraava ruoka-avun toimitus.

Avun pyytämistä ei tarvitse pelätä

Sovellusta käyttäessään Maikki yllättyi siitä, kuinka moni hänen lähialueellaan oikeasti tarvitsee apua. Hän on myös nähnyt, että niille, joita hän on auttanut, avun pyytäminen on ollut vaikeaa. Maikin mielestä ongelma juontaa juurensa suomalaiseen kulttuuriin, jossa apua ei yleensä pyydetä, vaan oletetaan, että on pärjättävä itse.

– Se on kaikille vaikea paikka, hän sanoo.

Maikin mielestä ajattelutavasta pitää päästä irti ja tunnistaa oma raja, jonka kohdalla apua on pyydettävä. Sitä ei tarvitse pelätä.

Aiemmin avun tarvetta piti kysellä tai etsiä muualta. Nyt Maikki näkee avunpyynnöt suoraan sovelluksesta, mikä on hänen mielestään helpottanut auttamista todella paljon. Hän aikoo jatkossakin auttaa niin paljon kuin pystyy.

Yksi apu kerrallaan

Maikin mielestä on hienoa, että näinkin pieni kunta kuin Ulvila on mukana Commussa. Hän uskoo, että se voi tehdä Ulvilasta yhteisöllisemmän ja sosiaalisemman kunnan, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja kohtaavat muuallakin kuin ruokakaupassa.

Maikki selaa ilmoituksia muutaman kerran viikossa. Jos joku on jäänyt ilman apua muutamaksi päiväksi, hän tuumaa: autetaan nyt sitten.

Näin Maikin reippaalla asenteella Ulvilastakin tulee yhteisöllisempi, yksi apu kerrallaan.

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