Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 19.11.2026 19:09:59 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto tehtävistä 7:00-19:00 08:43:54 Maastoliikenneonnettomuus, Jyväskylä Laajavuoressa hakkuu töissä oleva metsäkone kaatui kesken ajon. Onnettomuudessa oli osallisena vain koneen kuljettaja ja hän ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja torjui mahdolliset öljyvuodot. Metsäkone siirretään kohteesta pois urakoitsijan toimesta seuraavana päivänä. 14:50:44 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Joutsa Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä ulos tieltä. Henkilöauto pyöri katon kautta ympäri. Autossa oli vain kuljettaja ja ensihoito varmisti hänen vointinsa. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Pelastuslaitos varmisti, että onnettomuusajoneuvossa ei ole vuotoja. 15:41:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Jyväskylä Vespuolentien ja Oittilantien lähettyvillä olevalla levikkeelle pysäköity pakettiauto alkoi savuttamaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja löysi pienen kytöpalon