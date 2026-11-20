Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.11.2026 06:55:07 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.11.2026
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä menneen 12h ajalta.
19:19 tarkastustehtävä, Jyväskylä.
Ei toimenpiteitä pelastustoimelle.
21:50 rakennuspaloepäily, Jyväskylä
Ei paloa kerrostalon asuinhuoneistossa.
05:22 automaattinen palohälytys, Jyväskylä.
Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa.
06:00 automaattinen palohälytys, Äänekoski.
Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 19:20:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 20.11.2026 klo 07.00-19.00 08:48 rakennuspaloepäily, Jyväskylä. Palovaroitin hälytti erheellisesti. Ei paloa. 13:18 tieliikenneonnettomuus, Laukaa. Laadittu erillinen onnettomuustiedote klo 15:33. 17:03 rakennuspalovaara, Karstula. Tehdasrakennuksessa oli syttynyt teollisuusimuri palamaan. Henkilökunta suoritti välittömästi alkusammutuksen, minkä ansiosta palo saatiin rajattua eikä se päässyt leviämään ympäröiviin rakenteisiin. Pelastuslaitoksen tehtävinä kohteessa olivat tilojen savutuuletus sekä rakenteiden varmistaminen lämpökameralla. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. klo 18:48 automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 15:33:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.11.2026 Tieliikenneonnettomuus. Jyväskyläntie, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin tieliikenneonnettomuuteen Jyväskyläntiellä Vihtavuoren pohjoispuolella Laukaassa perjantaina iltapäivällä. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöautoa, joissa kussakin oli ainoastaan kuljettaja. Onnettomuus sai alkunsa peräänajosta. Tilanteesta aiheutui liikennehaittaa reilun tunnin ajan, kun Jyväskyläntie oli poikki. Liikennettä ohjattiin kiertoreittiä. Tien avaamista liikenteelle hidasti onnettomuudessa kaatunut valaisinpylväs. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee jälleen normaalisti. Kohteessa työskenteli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä. Onnettomuudessa osallisina olleet kolme henkilöä toimitettiin ensihoidon tutkimuksiin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 07:16:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.-20.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitos Yhteenveto tehtävistä 19:00-7:00 20:40:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Toivakka Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan moottoritilasta. Savun muodostus vähentynyt kun auto sammutettu. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja paloa ei havaittu. Savunmuodostus johtunut teknisestä viasta. Auto lähti hinausautolla korjaamolle. 21:05:19 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä Sähköharmooni savuttanut asunnossa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kohteessa ei ollut paloa. 22:33:18 Vahingontorjunta, Pieni, Jämsä Puu kaatunut poikittain Pihlaistontielle ja tukkinut tien. Pelastuslaitos raivasi puun pois tieltä. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.11.2026 19:09:59 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto tehtävistä 7:00-19:00 08:43:54 Maastoliikenneonnettomuus, Jyväskylä Laajavuoressa hakkuu töissä oleva metsäkone kaatui kesken ajon. Onnettomuudessa oli osallisena vain koneen kuljettaja ja hän ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja torjui mahdolliset öljyvuodot. Metsäkone siirretään kohteesta pois urakoitsijan toimesta seuraavana päivänä. 14:50:44 Tieliikenneonnettomuus, Pieni, Joutsa Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä ulos tieltä. Henkilöauto pyöri katon kautta ympäri. Autossa oli vain kuljettaja ja ensihoito varmisti hänen vointinsa. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Pelastuslaitos varmisti, että onnettomuusajoneuvossa ei ole vuotoja. 15:41:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Jyväskylä Vespuolentien ja Oittilantien lähettyvillä olevalla levikkeelle pysäköity pakettiauto alkoi savuttamaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja löysi pienen kytöpalon
Itä-Suomen yhteistyöalue päivittää yhteistyösopimuksensa – hyvinvointialueiden strateginen kumppanuus vahvistuu19.11.2026 14:30:00 EET | Tiedote
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