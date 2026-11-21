Arvoisa uusi puheenjohtaja, hyvät puoluevaltuutetut ja kokouksen seuraajat,

Perussuomalaiset ja kokoomuslaiset valvovat toimintakyvyttömän hallituksensa kuolinvuoteella. Sieltä he jakelevat Keskustalle ohjeita siitä, mitä mieltä pitäisi olla ja millaiseen hallituspohjaan pitäisi lähteä.



Vielä viime vaalien jälkeen perussuomalaisten johto retosteli antaneensa Keskustalle armonlaukauksen. Kokoomus meuhkasi Keskustan muka tyhjästä paperista, vaikka heidän omasta hallitusohjelmastaan itsestään on tullut tyhjyyttään kumiseva julistus.

Nyt meitä Keskustaa kuulemma tarvitaankin suureen allianssiin. Kokoomuksen ja perussuomalaisten somesoturit julistavat, miten Keskustan paikka onkin heidän rinnallaan! Anna mun kaikki kestää.



Uppoava Orpon hallitus tuntuu elättelevän toivetta, että kyllä se Keskusta takaa ministerikyydin jatkumisen, olipa vaalien tulos mikä tahansa.



Mutta meillä on kokoomuksen ja perussuomalaisten politrukeille sanottavaa:

Maan suunnasta päättävät suomalaiset äänestämällä. Siitä eivät päätä poppamiehet ja puoskarit. Me Keskustassa emme spekuloi hallituskokoonpanoilla. Emmekä me julista pannaan yksittäisiä puolueita ennen vaaleja. Salakihloihin on turhaa houkutella. Me keskitymme panemaan suomalaisten asiat paremmiksi. Keskusta menee vaaleihin omalla asialistalla. Kansa sanoo sanansa.



Ja niinhän se on aina ollut. Blokkeja ei Suomessa ole eikä Suomeen tule. Kun oikeisto vie syvemmälle ojaan ja vasen väärään, ansaitsee Suomi paremman vaihtoehdon. Sen tarjoaminen on Keskustan tehtävä, velvollisuus - ja ilo.

Hyvät ystävät,



Onhan se toki imartelevaa, että yli puoluerajojen halutaan yhteistyöhön juuri Keskustan kanssa. Tästä toki herää kysymys: Jos Kepu pettää aina, niin miksi kaikki haluavat tehdä yhteistyötä juuri Keskustan kanssa? Niinpä niin.



Keskusta luottaa omaan politiikkaansa. Paras vaihtoehto kokoomuksen ja perussuomalaisten kylmälle perhepolitiikalle, keskittävälle terveyspolitiikalle ja epäonnistuneelle työllisyyspolitiikalle on Keskusta.



Ja vaihtoehto todellakin tarvitaan.



Riikka Purra lupasi ennen vaaleja, että perussuomalaisille ei käy köyhiltä suomalaisilta leikkaaminen. Nyt sama Purra esiintyy sakset kourassa ja leikkaa suomalaisten lapsiperheiden työttömyysturvaa, vanhusten palveluita ja sairaiden yöpäivystyksiä.



Petteri Orpo puolestaan lupasi ennen vaaleja, että neljässä vuodessa Suomeen tulee satatuhatta työllistä lisää. Tulikin satatuhatta työtöntä lisää ja yli satatuhatta köyhää lisää.

Saldo on selvä. Tulokset kertovat koko tarinan. Se ei spinnaamalla muuksi muutu.

Kansa sanoo vaaleissa, mitä mieltä se on tästä menosta. Ja me sanomme nyt.

Ääni Keskustalle on ääni muutokselle, ja se muutos tehdään ensi vaaleissa todeksi.



Hyvät ystävät,



Tärkein yhteinen tehtävä on nyt koota vaaleihin voittava ehdokasjoukkue, rakentaa iskevä vaalikampanja ja pyrkiä asemoitumaan uskottavimmaksi vaihtoehdoksi.



Käytännössä tuo tarkoittaa riman panemista korkeimpaan mahdolliseen hakaseen. Eduskuntavaalit on meidän tulevan toimintavuoden isoin urakka.



Eduskuntavaaliurakkaan me lähdetään rinta rottingilla. Keskustalla on parhaat ehdokkaat ja näillä iskukykyisimmät tukijoukot kaikkialla Suomessa. On valtava ilo seurata heidän tietään kohti seuraavia valtiopäiviä. Keskustan ehdokasjoukkue täydentyy ja lähiaikoina saatamme kuulla yllättäviäkin uutisia uusista ehdokkaista. Pysykää kuulolla.



Tyhjin käsin vaaleihin ei tarvitse lähteä. Sadat keskustalaiset ovat yhdessä sorvanneet puolueen linjaa ja rakentaneet tukun ohjelmia, joissa me kerromme tavoitteemme selvällä suomen kielellä. Kun muut maalailevat taivaanrantaa, Keskusta tarjoaa konkreettiset esitykset paremmasta.



Lauantaina 30. tammikuuta 2027 Keskusta avaa näyttävästi vaalikampanjansa kaikille avoimessa megatapahtumassa kauppakeskus Triplassa. Tuolla Keskusta julkaisee vaali-ilmeensä, vaalivideonsa ja ohjelmansa. Välittömästi startin jälkeen Keskusta lähtee vaaliristeilylle, joka tulee olemaan tämän vuosikymmenen tapahtumarikkain matkakokemus näyttävine puhujineen ja korkealuokkaisine ohjelmanumeroineen. Matkalippu täytyy varata heti, ellet sitä ole jo tehnyt.



Vaalit näkyvät myös puolueen ensi vuoden talousarviossa. Vaalit rahoitamme niin, että puolueen talouden selkäranka kestää. Huomautan tässä yhteydessä, että heti vaalien jälkeen joudumme laatimaan päivitetyn talousarvion ja sopimaan yhdessä, miten mennään eteenpäin.



Puolueen tämän hetken kannatuslukemiin emme voi olla tyytyväisiä. Meidän pitää pyrkiä parempaan ja totta vie meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä ja isosti. Suomalaiset kokevat tutkitustikin Keskustan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi äänestää. Me olemme suomalaisten mielessä.



Viime kunta- ja aluevaaleissa Keskusta nousi voittoon yhdessä tekemällä ja toisistamme innostumalla. Tuohon ja vielä parempaan pystymme kyllä!

Hyvät ystävät,



Viime vaalien jälkeen Keskusta kysyi omiltaan, että miten jatkossa paremmin. Tosiseikat olivat ja ovat tiedossa: meidän voimavarat ovat erilaiset kuin vaikkapa vuosikymmen sitten.

Keskustaväen vastaus oli selvä: ei tehdä vain toisillemme, vaan myös heille, jotka pitää saada mukaan.



Päämääränkin porukka kiteytti: mukana olemisen täytyy tuntua aina vaan paremmalta.

Keskustaväen kätten jälkeä saa tarkastella jo nyt, vaikka urakka jatkuu. Me ollaan rakennettu Suomen paras puoluekoulu, Keskustan tulevaisuusakatemia. Me ollaan rakennettu kunnianhimoisin nuorten lupauksien valmentamo, vaikuttajakiihdyttämö. Me ollaan rakennettu Keskusta-aktiiveille Suomen suurin järjestötapahtuma, Keskustapäivät. Me ollaan rakennettu aluepäättäjille tukiverkosto ja omat päättäjäpäivät. Me ollaan rohkaistu vapaaehtoisia verkostoihin ja remontoitu kaupunkikeskustalaisille säpäkät työkalut tekemiseen. Tuon kaiken ja paljon muuta olemme rakentaneet keskustaväen ohjeistuksella ja sillä ajatuksella, että ne ovat jatkossa pysyvä osa puolueen toimintaa.



Tuota työtä jatkamme ja syvennämme toimintavuonna 2027. Satsaamme viestintään, markkinointiin, kouluttamiseen, valmentamiseen ja mukana olemiseen. Tärkeintä on, että emme odota jonkun muun tekevän, vaan jokaisen meidän täytyy tehdä. Silloin onnistumme.

Ja meidän, hyvät puolueen päättäjät, yhteinen velvollisuus on parantaa juoksua. Nimittäin me emme ole täällä vain keskenämme.



Hyvät ystävä,



Minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että Keskustaan on yksistään tänä vuonna tullut mukaan reilusti yli 1700 aivan uutta ihmistä. Viime ja tänä vuonna liittyneiden määrä hipoo jo 4000 uutta keskustalaista. Tämä on poikkeuksellista lähihistoriassa.



Erityisen paljon ilahduttaa, että niin moni nuori aikuinen on löytänyt tiensä keskelle. Heitä on myös tänään täällä puoluevaltuustossa paikalla.



Ja millaisia nuoria meille onkaan tullut! Kantaa ottavia, osallistuvia ja myös hihat kääriviä nuoria aikuisia. En ole ainoa, joka on hädän hetkellä saattanut todeta, että nuoret aikuiset keskustalaiset osaavat kantaa telttaa ja auttaa käytännön puoluetyössä siinä missä kokeneet konkaritkin.



Keskusta ei jää murehtimaan polarisaation jalkoihin tai jää itkemään asemaansa markkinoilla. Me ollaan tulevaisuusporukka ja me totta vie ollaan paras vaihtoehto hampaattomalle oikeistolle ja holtittomalle vasemmistolle.



Minä ehdotan tämän puheen lopuksi isoja aplodeja kaikille nuorille keskustalaisille. Kiitos, että te pidätte meidät vireessä ja iskussa!