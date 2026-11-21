Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Hämeenlinnassa lauantaina 20.11.2026

(muutosvarauksin)

Hyvät aatesisaret ja -veljet,

Suomalaiset ovat tulevissa eduskuntavaaleissa paljon vartijoina.

Ensimmäinen valinta on valinta siitä, mihin suuntaan Suomi menee.

Vaihtoehdot ovat harvinaisen selvät.

Oikeiston leikkauspolitiikka, vasemmiston veronkorotuspolitiikka - ja Keskustan uudistus- ja kasvupolitiikka.

Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat ajaneet maan työttömyys- ja velkakurimukseen. Kumpikin tarjoaa samaa politiikkaa myös tästä eteenpäin.

SDP ja vasemmistoliitto puolestaan esittävät lisää veroja.

Silläkö Suomi nousee, että epäonnistunutta politiikkaa jatketaan? Silläkö Suomi nousee, että veroja nostetaan kerta toisensa jälkeen?

Ei.

Vyötäkin pitää kiristää, mutta kaikki kaikessa on kasvu.

Tarvitsemme enemmän investointeja, enemmän yrittäjyyttä ja enemmän työpaikkoja. Tarvitsemme yhteiskuntana lisää tuloja, jotta terveydenhoito, vanhustenhoiva ja koulutus pelastetaan.

Siksi Keskusta uudistaisi yritysten verotusta niin, että sisään jäävää tulosta verotetaan vähemmän.

Siksi Keskusta helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista puolittamalla työnantajan sivukulut ensimmäiseksi vuodeksi.

Siksi Keskusta palauttaisi työttömyysturvan suojaosan. Työnteon pitää aina kannattaa.

Hyvät naiset ja miehet,

Toinen valinta on valinta siitä, millaista Suomea rakennetaan.

Tässäkin vaihtoehdot ovat harvinaisen selvät. Kaiken keskittäminen vai koko Suomì?

Kaikki muut puolueet ajavat Suomen keskittymistä entisestään. Orpoa ei tässä erota Lindtmanista eikä Riikka Purraa Minja Koskelasta.

Keskusta ei hyväksy sitä, että Suomi loppuu isoimpien kaupunkien keskustaan saati kehä kolmoselle.

Suomi on paljon enemmän.

Meidän pitää rakentaa maata, jossa ei tarvitse muuttaa satojen kilometrien päähän saadakseen töitä, palveluja ja mahdollisuuden toimivaan arkeen.

Meidän pitää rakentaa maata, jossa kasvu voi tapahtua kaikkialla

Siksi Keskusta turvaisi terveys- ja vanhuspalvelut tasa-arvoisesti koko maassa.

Siksi Keskusta laittaisi perustienpitoon lisää rahaa.

Siksi Keskusta toteuttaisi lähimallin, joka antaisi ihmisille ja yrityksille eri puolilla Suomea lisää valtaa päättää asioistaan.

Suomi nousee, kun sekä kaupungit että maaseutu menestyvät.

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,

Ja sitten on kolmas valinta. Ehkä kaikkein tärkein. Valinta siitä, millaista politiikkaa tässä maassa tulevaisuudessa tehdään.

Mihinkään johtamatonta älämölöä? Vai politiikkaa, joka oikeasti parantaa ihmisten arkea?

On helppo huutaa. On helppo löytää vihollinen. On helppo syyttää jotain toista kaikesta siitä, mikä Suomessa on pielessä.

Mutta älämölö ei synnytä yhtään työpaikkaa, ei lyhennä yhtään hoitojonoa eikä maksa yhtään laskua.

Keskusta ei tarjoa suomalaisille lisää meteliä, vaan ratkaisuja. Politiikkaa, joka näkyy arjessa.

Siksi Keskusta alentaisi kotitalouksien sähköveroa, kiristäisi datakeskusten verotusta ja toteuttaisi pakkaspuskurin, jolla hillitään sähkön hintapiikkejä.

Keskustan Suomessa nuori löytää työn ja uskaltaa rakentaa tulevaisuutta, yrittäjä uskaltaa investoida ja tavallinen palkansaaja tietää palkkapäivänä, että työn tekeminen kannattaa.

Hyvä puoluevaltuusto,

Ei-sosialistiset puolueet Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat gallupeissa rinta rinnan.

Kaikki on mahdollista. Maaliintulojärjestys voi olla mikä tahansa. Eivät demaritkaan voittamattomia ole.

Katsokaa, miten kävi Amerikan välivaaleissa. Ihmiset valitsivat paremman arjen älämölön sijaan.

Myös suomalaiset voivat valita.

He voivat valita uudistukset. He voivat valita kasvun. He voivat valita koko Suomen rakentamisen. He voivat valita politiikan, joka näkyy arjen parantumisena.

Se on Keskustan vaihtoehto. Me nostamme Suomen, jotta arki toimii.