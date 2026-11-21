Auli Piiparinen Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi: Keskustan on oltava vaihtoehdon sijaan suomalaisten valinta
21.11.2026 12:37:02 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Pohjoissavolainen Auli Piiparinen on valittu Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Valtuuston varapuheenjohtajiksi nousivat Viivi Immonen Etelä-Savosta ja Katri Jalonen Varsinais-Suomesta.
Piiparinen kuvailee valintaansa hienoksi luottamuksenosoitukseksi. Hän ottaa tehtävän vastaan vastuullisin mielin.
-Lähden tehtävään sillä ajatuksella, että Keskustan pitää olla vaihtoehdon sijaan yhä useamman suomalaisen valinta. Meillä on jotain, mitä muilla ei ole: kyky nähdä koko Suomi, usko ihmisten mahdollisuuksiin sekä tahto rakentaa tulevaisuutta kaikkialla Suomessa, Piiparinen toteaa.
Piiparinen toivoo puoluevaltuustosta aktiivista avauksien areenaa ja aatteellista omatuntoa, joka muistuttaa Keskustan perusarvoista: sivistyksestä, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.
Piiparisen tavoitteena on kehittää puoluevaltuustosta aktiivinen keskustelija, suunnannäyttäjä ja uusien poliittisten avauksien areena, jossa kentän kokemus saadaan aidosti käyttöön.
Kokousten välillä Piiparinen haluaa tarjota puoluevaltuutetuille tarjota mahdollisuuden osallistua merkittävien avausten kommentointiin.
-Vasemman ja oikean äärilaidan välissä on kasvava tila keskipuolueelle. Meidän on kyettävä esittämään oma visiomme ja luoda toivoa. Vastapuoli löytyy puolueen ulkopuolelta, ei sisältä.
- Keskustan nousu ei synny yksin puoluejohdossa tai eduskuntaryhmässä, vaan se tehdään yhdessä koko puolueen voimin”, Piiparinen painottaa.
Leppävirtalaisella Piiparisella on vankka poliittinen tausta ja järjestökokemus. Hän työskentelee eduskunnassa kahden kansanedustajan, Eeva Kallin ja Mika Lintilän, avustajana. Taustaltaan hän on kauppatieteiden maisteriopiskelija ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut reservin vänrikki.
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
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