Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 20.11.2026 07:16:07 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.-20.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitos Yhteenveto tehtävistä 19:00-7:00 20:40:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Toivakka Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan moottoritilasta. Savun muodostus vähentynyt kun auto sammutettu. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja paloa ei havaittu. Savunmuodostus johtunut teknisestä viasta. Auto lähti hinausautolla korjaamolle. 21:05:19 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä Sähköharmooni savuttanut asunnossa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kohteessa ei ollut paloa. 22:33:18 Vahingontorjunta, Pieni, Jämsä Puu kaatunut poikittain Pihlaistontielle ja tukkinut tien. Pelastuslaitos raivasi puun pois tieltä. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.