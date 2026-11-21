Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
22.11.2026 06:59:15 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote (Koonti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 21.11.2026 kello 19.00-22.11.2026 kello 07.00)
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.11.2026
Mediatiedote (Koonti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 21.11.2026 kello 19.00-22.11.2026 kello 07.00)
automaattinen palohälytys kello 22.08 Keuruu --> Ei paloa
avunantotehtävä kello 5.34 Jyväskylä --> Henkilö jumissa hississä, hissihälytin ei toiminut, avustettu henkilö pois hissistä
vahingontorjunta tehtävä kello 6.34 Jyväskylä --> jonkinlainen vesivuoto WC-tiloissa, asukkaat saivat itse sulun kiinni, pelastustoimelle ei tehtävää paikalla
Tehtäviä yhteensä 4 kpl, rauhallinen yö.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.11.2026 14:13:28 EET | Tiedote
Jyväskylän Kanavuoren biokaasutankkausasemalla tapahtui 21.11.2026 nestemäisen typen vuoto. Erittäin kylmä aine aiheutti paikalle vaalean höyryn, mutta ihmisille ei koitunut vahinkoa tai vaaraa. Pelastuslaitos eristi alueen, ja tankkaus on toistaiseksi keskeytetty. Onnettomuuden syy on toistaiseksi tuntematon.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.11.2026 06:55:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.11.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä menneen 12h ajalta. 19:19 tarkastustehtävä, Jyväskylä. Ei toimenpiteitä pelastustoimelle. 21:50 rakennuspaloepäily, Jyväskylä Ei paloa kerrostalon asuinhuoneistossa. 05:22 automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa. 06:00 automaattinen palohälytys, Äänekoski. Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 19:20:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 20.11.2026 klo 07.00-19.00 08:48 rakennuspaloepäily, Jyväskylä. Palovaroitin hälytti erheellisesti. Ei paloa. 13:18 tieliikenneonnettomuus, Laukaa. Laadittu erillinen onnettomuustiedote klo 15:33. 17:03 rakennuspalovaara, Karstula. Tehdasrakennuksessa oli syttynyt teollisuusimuri palamaan. Henkilökunta suoritti välittömästi alkusammutuksen, minkä ansiosta palo saatiin rajattua eikä se päässyt leviämään ympäröiviin rakenteisiin. Pelastuslaitoksen tehtävinä kohteessa olivat tilojen savutuuletus sekä rakenteiden varmistaminen lämpökameralla. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. klo 18:48 automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 15:33:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.11.2026 Tieliikenneonnettomuus. Jyväskyläntie, Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin tieliikenneonnettomuuteen Jyväskyläntiellä Vihtavuoren pohjoispuolella Laukaassa perjantaina iltapäivällä. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöautoa, joissa kussakin oli ainoastaan kuljettaja. Onnettomuus sai alkunsa peräänajosta. Tilanteesta aiheutui liikennehaittaa reilun tunnin ajan, kun Jyväskyläntie oli poikki. Liikennettä ohjattiin kiertoreittiä. Tien avaamista liikenteelle hidasti onnettomuudessa kaatunut valaisinpylväs. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee jälleen normaalisti. Kohteessa työskenteli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä. Onnettomuudessa osallisina olleet kolme henkilöä toimitettiin ensihoidon tutkimuksiin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 07:16:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.-20.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitos Yhteenveto tehtävistä 19:00-7:00 20:40:21 Liikennevälinepalo, Pieni, Toivakka Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan moottoritilasta. Savun muodostus vähentynyt kun auto sammutettu. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja paloa ei havaittu. Savunmuodostus johtunut teknisestä viasta. Auto lähti hinausautolla korjaamolle. 21:05:19 Rakennuspalo, Pieni, Jyväskylä Sähköharmooni savuttanut asunnossa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kohteessa ei ollut paloa. 22:33:18 Vahingontorjunta, Pieni, Jämsä Puu kaatunut poikittain Pihlaistontielle ja tukkinut tien. Pelastuslaitos raivasi puun pois tieltä. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.
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