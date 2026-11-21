Antti Kaikkonen: Suomelle tarvitaan tekoälystrategia – kaikki on pidettävä muutoksessa mukana
22.11.2026 10:13:41 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan Antti Kaikkonen esittää, että Suomeen laaditaan tekoälystrategia. Tekoäly muuttaa jo työelämää ja yhteiskuntaa, mutta murroksen vaikutuksia ei vielä kokonaan tunneta.
– Tekoäly auttaa monissa töissä ja voi myös korvata joitakin työtehtäviä kokonaan. Esimerkiksi julkisen hallinnon tuottavuuden parantamiseen liittyy paljon mahdollisuuksia. Samalla on tunnistettava ihmisten huolet: mitä murros tarkoittaa omalle työlle tai läheisten tulevaisuudelle?
Kaikkosen mukaan tekoälyn hyötyjä pitää edistää ja haittoja minimoida. Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että suomalaiset pysyvät muutoksessa mukana.
– Esitän, että Suomeen laaditaan tekoälystrategia. Sen yhteydessä on arvioitava, miten tekoälyn murroksesta saadaan paras hyöty koko kansakunnalle ja miten sen tuomia haasteita ja ongelmia voidaan vähentää.
Kaikkonen pitää kiireellisenä uuden aikuiskoulutuksen mallin rakentamista. Sen tulisi vastata ihmisten lisä- ja uudelleenkoulutuksen tarpeisiin työelämän muuttuessa. Myös perusturvaa voi olla tarpeen kehittää niin, että se huomioi nykyistä paremmin työelämän murroksen.
– Keskusta aikoo huolehtia siitä, että tähän maahan saadaan ohjelma, joka vastaa näihin kysymyksiin. Maailma muuttuu, mutta haluamme pitää kaikki kyydissä mukana.
Kaikkonen puhui Keskustan puoluevaltuuston ajankohtaisseminaarissa sunnuntaina. Seminaarin aiheena oli ”Talous ja kasvu hyvinvoinnin moottorina”. Keskustan puoluevaltuusto järjestettiin viikonloppuna Hämeenlinnassa.
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Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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