Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.11.2026 06:55:07 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.11.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä menneen 12h ajalta. 19:19 tarkastustehtävä, Jyväskylä. Ei toimenpiteitä pelastustoimelle. 21:50 rakennuspaloepäily, Jyväskylä Ei paloa kerrostalon asuinhuoneistossa. 05:22 automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa. 06:00 automaattinen palohälytys, Äänekoski. Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa.