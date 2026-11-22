Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 22.11.2026 19:16:07 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivän 22.11.2026 tehtävistä. Äänekoskella klo: 08.02 vahingontorjuntatehtävä. Puu kaatunut pihatielle. Jyväskylässä klo: 12:11 avunantotehtävä. Saunalautan moottorissa vika, pelastuslaitos avusti saunalautan satamaan. Jyväskylässä klo: 12:48 liikenneonnettomuus nelostiellä. Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Viitasaarella klo: 14:04 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut tieltä ulos, ei henkilövahinkoja. Keuruulla klo: 14:30 tarkistustehtävä. Moottorivene ajelehtinut järvellä. Pelastuslaitoksen päästyä kohteeseen oli veneen omistaja saanut karanneen veneen takaisin rantaan. Jyväskylässä klo. 15:40 automaattinen palohälytys, ei paloa. Äänekoskella klo: 16:46 vahingontorjuntatehtävä, puu kaatunut tielle. Jyväskylässä klo: 17:27 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo ajautunut ulos tieltä. Kuljettaja loukkaantunut lievästi, ei muita osallisia. Petäjävedellä, petäjävedentiellä klo: 18:22 liikenneonnettomuus. Kohteessa kahden ajoneuvon nokkakolari. Yhteensä 4