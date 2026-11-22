Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
22.11.2026 19:12:56 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote22.11.2026
Liikenneonnettomuus, Petäjävedentie, petäjävesi
Petäjävedellä, petäjävedentiellä klo: 18:22 liikenneonnettomuus. Kohteessa kahden ajoneuvon nokkakolari. Yhteensä 4 osallista, joista kaksi loukkaantunut lievästi. Tie tällä hetkellä poikki liikenteeltä. Tehtävälle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.11.2026 19:16:07 EET | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivän 22.11.2026 tehtävistä. Äänekoskella klo: 08.02 vahingontorjuntatehtävä. Puu kaatunut pihatielle. Jyväskylässä klo: 12:11 avunantotehtävä. Saunalautan moottorissa vika, pelastuslaitos avusti saunalautan satamaan. Jyväskylässä klo: 12:48 liikenneonnettomuus nelostiellä. Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Viitasaarella klo: 14:04 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut tieltä ulos, ei henkilövahinkoja. Keuruulla klo: 14:30 tarkistustehtävä. Moottorivene ajelehtinut järvellä. Pelastuslaitoksen päästyä kohteeseen oli veneen omistaja saanut karanneen veneen takaisin rantaan. Jyväskylässä klo. 15:40 automaattinen palohälytys, ei paloa. Äänekoskella klo: 16:46 vahingontorjuntatehtävä, puu kaatunut tielle. Jyväskylässä klo: 17:27 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo ajautunut ulos tieltä. Kuljettaja loukkaantunut lievästi, ei muita osallisia. Petäjävedellä, petäjävedentiellä klo: 18:22 liikenneonnettomuus. Kohteessa kahden ajoneuvon nokkakolari. Yhteensä 4
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote22.11.2026 06:59:15 EET | Tiedote
Mediatiedote (Koonti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 21.11.2026 kello 19.00-22.11.2026 kello 07.00)
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.11.2026 14:13:28 EET | Tiedote
Jyväskylän Kanavuoren biokaasutankkausasemalla tapahtui 21.11.2026 nestemäisen typen vuoto. Erittäin kylmä aine aiheutti paikalle vaalean höyryn, mutta ihmisille ei koitunut vahinkoa tai vaaraa. Pelastuslaitos eristi alueen, ja tankkaus on toistaiseksi keskeytetty. Onnettomuuden syy on toistaiseksi tuntematon.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.11.2026 06:55:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.11.2026 Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä menneen 12h ajalta. 19:19 tarkastustehtävä, Jyväskylä. Ei toimenpiteitä pelastustoimelle. 21:50 rakennuspaloepäily, Jyväskylä Ei paloa kerrostalon asuinhuoneistossa. 05:22 automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa. 06:00 automaattinen palohälytys, Äänekoski. Erheellinen paloilmoitus. Ei paloa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.11.2026 19:20:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 20.11.2026 klo 07.00-19.00 08:48 rakennuspaloepäily, Jyväskylä. Palovaroitin hälytti erheellisesti. Ei paloa. 13:18 tieliikenneonnettomuus, Laukaa. Laadittu erillinen onnettomuustiedote klo 15:33. 17:03 rakennuspalovaara, Karstula. Tehdasrakennuksessa oli syttynyt teollisuusimuri palamaan. Henkilökunta suoritti välittömästi alkusammutuksen, minkä ansiosta palo saatiin rajattua eikä se päässyt leviämään ympäröiviin rakenteisiin. Pelastuslaitoksen tehtävinä kohteessa olivat tilojen savutuuletus sekä rakenteiden varmistaminen lämpökameralla. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. klo 18:48 automaattinen palohälytys, Jyväskylä. Ei paloa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme