Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.11.2026 07:11:56 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 22.11.2026 illan ja yön tehtävistä.
Jyväskylässä klo: 19:55 liikenneonnettomuus nelostiellä. Ei henkilövahinkoja.
Jyväskylässä klo: 20:06 vahingontorjuntatehtävä. Puu kaatunut tielle.
Jyväskylässä klo: 20:29 vahingontorjuntatehtävä. Puu kaatunut tielle.
Viitasaarella klo: 20:49 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo ajautunut ulos tieltä Pihtiputaantiellä, ei henkilövahinkoja.
Jyväskylässä klo. 21:48 automaattinen palohälytys, ei paloa.
Jyväskylässä klo. 23:23 tulipalo pieni. Kohteessa ei paloa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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