Kauppakamarit: Viennin kasvattaminen 10 miljardilla toisi julkiseen talouteen 3 miljardia euroa vuosittain
24.11.2026 02:00:00 EET | Turun kauppakamari | Tiedote
Leikkausten rinnalle Suomi tarvitsee lisää tuloja. Jo 10 prosentin kasvu vientiin vahvistaisi vaikeuksissa olevaa julkista taloutta merkittävästi. Suomi on jäänyt viennissä verrokkimaidensa jalkoihin, mutta ero on kurottavissa kiinni. Kauppakamarien tilaama vientiselvitys esittää neljä keinoa viennin vauhdittamiseen.
Kauppakamarit tavoittelevat 120 miljardin euron viennin tasoa vuoteen 2030 mennessä. Tämä 10 prosentin kasvu nykyisestä vahvistaisi julkista taloutta kolmella miljardilla eurolla vuodessa.
Kauppakamarien tilaama selvitys osoittaa, että tavoite on saavutettavissa, ja esittää neljä konkreettista keinoa viennin vauhdittamiseksi.
Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo uskoo länsiyhteyksiin:
”Toimivat yhteydet ja infrastruktuuri nousevat yritysten vastauksissa tärkeiksi keinoiksi kasvattaa vientiä. Varsinais-Suomessa on kolme satamaa, kattavat raide- ja tieyhteydet sekä kansainvälinen lentoasema. Erityisesti länsiyhteyksien – niin saavutettavuuden kuin yhteistyön kannalta – kehittäminen on ensi arvoisen tärkeää paitsi Varsinais-Suomen niin koko Suomen viennille. Emme halua parempia yhteyksiä ja väyläinvestointeja vain itsemme takia, vaan koko maan kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Varsinais-Suomi on aina ollut ja pysyy Suomen väylänä länteen”, Leiwo toteaa.
Suomi on jäänyt vientikilpailussa verrokkimaidensa jalkoihin
Viennin arvo asukasta kohden on Suomessa noin 19 600 euroa vuodessa, kun Virossa vastaava luku on jo 21 800 euroa, Ruotsissa 27 300 euroa ja Tanskassa yli 40 000 euroa.
Suomen viennin arvo on vuosittain noin 110 miljardia euroa. Tämä kattaa tavara- ja palveluviennin sekä kansainvälisen matkailun Suomessa. Mahdollisuuksia riittää, sillä maailman tuontimarkkina on yli satakertainen Suomen vientiin nähden. Kasvu ei edellytä markkinoiden kasvamista, vaan Suomen osuuden vahvistamista.
“Meillä on osaamista ja kilpailukykyisiä yrityksiä, mutta potentiaalista ei saada kaikkea irti. Suomen on otettava maailmanmarkkinoista suurempi osuus”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.
Vienti on avain kasvuun
Viennin kasvattamisella olisi elinkeinoelämän lisäksi merkittävä vaikutus myös julkiseen talouteen. Selvityksen mukaan jokainen viety miljardi euroa synnyttää Suomeen 600–700 miljoonaa euroa kotimaista arvonlisää, josta osa palautuu yhteiskunnalle veroina ja maksuina.
Suomen talous ei vahvistu pelkästään menoja sopeuttamalla, korostaa Keskuskauppakamarin Romakkaniemi.
”Tarvitsemme kunnianhimoisen kasvutavoitteen, ja vienti on siinä avainasemassa. Viennin kasvattamiseksi tarvitsemme yhteistä tahtoa ja konkreettisia päätöksiä, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla”, Romakkaniemi sanoo.
Neljä keinoa, joilla viennin kasvutavoite saavutetaan
Selvitystä varten toteutettiin kysely, johon vastasi yli 120 viennin kärkiyritystä eri puolilta Suomea. Tulosten perusteella vientiä voidaan vauhdittaa neljällä keskeisellä toimenpiteellä:
1. Tukea tuotekehityksestä kaupallistamiseen
Julkista tukea on kohdennettava tuotekehityksen lisäksi skaalaukseen ja myyntiin. Suomessa tapahtuvaa korkean jalostusarvon tuotantoa on vauhditettava investointikannustimella. Viennin arvo kasvaa, kun yksittäisten tuotteiden rinnalla myydään järjestelmiä ja palveluita.
2. Vientirahoitus myös pk-yritysten ulottuville
Vientirahoituksen riskit tulisi jakaa tasaisemmin yritysten ja rahoituslaitosten kesken. Finnveran takausprovisiot on saatava kohtuulliselle tasolle. Ennakkomaksutakaukset ja kohdemarkkinarahoitus on ulotettava myös pk-yrityksiin sekä rahoituksen ja tukien hakua yksinkertaistettava ja nopeutettava.
3. Lisää kansainvälistä myyntiosaamista ja osaajia
Suomessa kehitetään huipputuotteita, mutta kansainvälisessä myynnissä jäämme kilpailijoista jälkeen. Kansainvälisen teollisen myynnin koulutus on tuotava korkeakouluihin. Maahanmuuttoviraston työ- ja erityisosaajaluville on asetettava sitova enimmäiskäsittelyaika.
4. Toimivat liikenneyhteydet viennin tueksi
Sujuvat yhteydet vienti- ja tuontisatamiin sekä lentoasemille ovat viennille tärkeät. Lentoasemaverkkoa ja lehtoyhteyksiä on kehitettävä viennin ja matkailun tarpeisiin. Tie- ja rataverkon korjausvelan kasvu on pysäytettävä riittävällä rahoituksella.
Selvityksestä
Selvitys Suomen viennin edistämisestä tehtiin syksyllä 2026 kauppakamarien toimeksiannosta. Destia Oy:n toteuttama selvitys yhdistää data-analyysit, kansainvälisen vertailun sekä kyselytutkimuksella kerätyt näkemykset yli 120 suomalaisesta vientiyrityksestä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa viennin kasvun keskeiset esteet ja löytää konkreettisia ratkaisuja Suomen viennin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa LeiwotoimitusjohtajaPuh:040 556 6697kaisa.leiwo@kauppakamari.fi
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Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
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