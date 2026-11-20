Tavalliset asiat alkavat vaatia aiempaa enemmän voimia, mieliala laskee tai huoli pyörii mielessä. Omalle ololle ei silti välttämättä löydy nimeä. Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinjaan voi ottaa yhteyttä myös silloin, kun ei tiedä, millaista apua tarvitsee.

Marraskuun Movember nostaa esiin miesten terveyttä ja hyvinvointia. Janakkalan mielenterveys- ja päihdeyksikössä ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinja-tiimissä työskentelevä vastuusairaanhoitaja Jussi Paajanen kertoo, että tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat mielialan lasku, uupumus, ahdistuneisuus, elämäntilannekriisit ja päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat.

Miesten ja naisten yhteydenottojen syissä ei hänen mukaansa ole juuri eroa. Omaa oloa saatetaan kuitenkin kuvata hieman eri tavoin.

– Miehille on jonkin verran yleisempää kuvata kaiken harmittavan sen sijaan, että he nimeäisivät yksittäisiä oireita, Paajanen kertoo.

Yhteydenottajat kertovat toisinaan myös korkeasta kynnyksestä hakea apua. Paajanen ei kuitenkaan osaa sanoa, onko tässä eroa miesten ja naisten välillä.

Arjen muuttuminen voi kertoa avuntarpeesta

Omaa tilannetta kannattaa lähteä selvittämään, jos pitkään jatkunut alakuloisuus, kuormittuneisuus tai huolestuneisuus alkaa vaikuttaa arjessa selviytymiseen. Myös päihteiden käytön lisääntyminen tai sen aiheuttamat ongelmat ovat syitä keskustella ammattilaisen kanssa.

– Mielialan laskun ja ahdistuneisuuden lisääntymisen huomaa usein siitä, että normaali arki alkaa tuntua tavallista raskaammalta. Myös läheisten huoli kannattaa ottaa vakavasti, Paajanen sanoo.

Yhteydenottoa varten ei tarvitse tietää, mistä oma olo johtuu tai mikä palvelu olisi itselle sopiva. Ammattilainen auttaa tilanteen arvioimisessa.

– Ota yhteyttä, jos oma psyykkinen vointi tai jaksaminen huolestuttaa eivätkä omat voimavarat riitä korjaamaan tilannetta. Joskus avun saa jo yhdestä keskustelusta ammattilaisen kanssa.

Puhelussa tai chatissa arvioidaan hoidon tarve

Ensilinjaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai chatissa. Palvelusta saa myös yleistä ohjausta ja neuvontaa mielenterveys- ja riippuvuusasioissa.

Puhelussa työntekijä kysyy yhteydenottajan tilanteesta ja voinnista. Hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään ohjelmistoa, jonka kysymykset perustuvat yhteydenottajan kuvaamiin oireisiin.

Chatissa asiakas täyttää tunnistautumisen jälkeen hoidon tarpeen arviointikyselyn ja siirtyy sen jälkeen keskustelemaan Ensilinjan sairaanhoitajan kanssa.

– Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas ohjataan sopivaan palveluun. Hänelle voidaan esimerkiksi varata aika mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai lääkärin vastaanotolle, Paajanen kertoo.

Ensimmäisessä yhteydenotossa selvitetään siis yhdessä, millaista apua tilanteeseen tarvitaan ja miten asiassa edetään.

Ota yhteyttä, kun oma vointi huolestuttaa

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinjan palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

Puhelin: 03 629 6571, arkisin klo 9–12.

Chat: arkisin klo 9–15 Terveys-chatin kautta.

Henkeä tai turvallisuutta uhkaavassa hätätilanteessa soita 112.

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