Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 23.11.2026 07:11:56 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 22.11.2026 illan ja yön tehtävistä. Jyväskylässä klo: 19:55 liikenneonnettomuus nelostiellä. Ei henkilövahinkoja. Jyväskylässä klo: 20:06 vahingontorjuntatehtävä. Puu kaatunut tielle. Jyväskylässä klo: 20:29 vahingontorjuntatehtävä. Puu kaatunut tielle. Viitasaarella klo: 20:49 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo ajautunut ulos tieltä Pihtiputaantiellä, ei henkilövahinkoja. Jyväskylässä klo. 21:48 automaattinen palohälytys, ei paloa. Jyväskylässä klo. 23:23 tulipalo pieni. Kohteessa ei paloa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112