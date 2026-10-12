Yrittäjyyden tulisi olla varteenotettava uravaihtoehto jokaiselle korkeakoulutetulle
23.11.2026 09:59:32 EET | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Tiedote
Korkeakoulutettujen yrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Uusyrityskeskusten mukaan jo yli puolet niiden uusista asiakkaista on korkeakoulutettuja. Akavalaiset yrittäjät (AKY) näkee korkeakoulutettujen yrittäjyydessä merkittävää potentiaalia Suomen talouskasvun vauhdittamiseksi.
– Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehdään erinomaista työtä yrittäjyyden edistämiseksi. Kaikilla koulutusaloilla tulisi kuitenkin tarjota opiskelijoille mahdollisuus hankkia yrittäjyysvalmiuksia ja tutustua yrittäjyyteen yhtenä uravaihtoehtona, sanoo AKYn hallituksen puheenjohtajana jatkava Timo Saranpää.
Yrittäjyyteen kannustamisen lisäksi tarvitaan yritystoiminnan käynnistämistä ja kasvua tukevia palveluita sekä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.
– Suomessa panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen, mutta meidän on onnistuttava nykyistä paremmin jalostamaan korkeatasoista osaamista uudeksi liiketoiminnaksi. Yrittäjyys on yksi keskeinen keino lisätä näiden investointien vaikuttavuutta, painottaa Saranpää
Kasvu tarvitsee esikuvia
AKY jakaa kesäkuussa 2027 uuden 10 000 euron arvoisen Akateemisen yrittäjäpalkinnon. Palkinnolla halutaan nostaa esiin korkeakoulutettujen yrittäjien menestystarinoita ja kannustaa uusia sukupolvia yrittäjyyteen.
Palkinnon saajaksi etsitään yrittäjää, joka on luonut uutta liiketoimintaa, uudistanut toimialaansa tai kasvattanut ja kansainvälistänyt yritystoimintaansa. Valinnassa painottuvat myös vastuullisuus ja esimerkkinä toimiminen muille yrittäjille.
Ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan vastaan vuoden 2026 loppuun saakka. Lisätietoja: www.aky.fi/ay2027
Yhdessä korkeakoulutettujen yrittäjien asialla
AKYn syyskokouksessa valittiin hallitus seuraavaksi vuodeksi. Hallitus kokoaa yhteen eri ammattialojen asiantuntemusta korkeakoulutettujen yrittäjien aseman ja toimintaedellytysten vahvistamiseksi.
- Timo Saranpää, Suomen Ekonomit, puheenjohtaja
- Emilia Vuolle, Juristiliitto, varapuheenjohtaja
- Jarmo Mäkelä, Kuntoutusalan Asiantuntijat, varapuheenjohtaja
- Iiris Adenius, Ornamo
- Petra Bedda, Loimu
- Nea Leo, Suomen Farmasialiitto
- Ian Mac Eochagáin, Akavan Erityisalat
- Maarit Paldán, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
- Heta Piirto, Suomen Puheterapeuttiliitto
- Mika Uusi-Pietilä, Tekniikan akateemiset TEK
- Katja Vähäkangas, Suomen Psykologiliitto
Kaikilla jäsenliitoilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Martti KiviojapääsihteeriAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:09 2291 2206martti.kivioja@tek.fi
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
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Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 15 500 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
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