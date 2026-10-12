YEL-uudistuksessa paljon hyvää, mutta parannettavaakin jäi 28.4.2026 11:23:30 EEST | Tiedote

Hallitus sopi kehysriihessä yrittäjän eläkejärjestelmän uudistuksista. Sovussa on monia hyviä puolia, mutta parannettavaakin silti jäi. Esimerkiksi rahastointi on vielä tekemättä, ja istuva hallitus onkin luvannut aloittaa selvityksen ja valmistelun rahastoinnin käynnistämisestä. Nykyisessä järjestelmässä eniten kritiikkiä on saanut edellisen hallituksen aikana luotu, lakeihin perustumaton työtulolaskuri, jonka antamista tuloksista on tullut määrääviä työtuloa määriteltäessä. Sinänsä kaunis ajatus on, että kaikkien työtulo määritellään samoin perustein, mutta tässä unohdettiin kokonaan se, että yrittäjät eivät ole homogeeninen ryhmä, eikä kaikkiin voi siten soveltaa samanlaisia kriteereitä. Yksi eniten arvostelluista tekijöistä laskurissa on ollut liikevaihto. Liikevaihto toki kertoo yrityksen toiminnan laajuudesta, mutta ei täysin luotettavasti yrittäjän oman työpanoksen arvosta tai yrittäjän tuloista. Liikevaihdon painoarvoa laskurissa onkin vähennetty, mutta laskuri nähdään silti vä