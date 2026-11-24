Kaupungilla ei ollut velvollisuutta järjestää kuljetusta perusopetuslain 32 §:n nojalla. Asiaa oli kuitenkin arvioitava yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettujen kohtuullisten mukautusten kannalta, koska koulukuljetusta toisen huoltajan luota oli haettu oppilaan toimintakyvyllisten syiden perusteella.

Asiassa ei ollut ilmennyt, että oppilaan keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeudet olisivat sellaisia, että ne vaikuttaisivat merkittävästi hänen kykyynsä käydä koulua. Lisäksi kysymyksessä ollut 26 kilometrin koulumatka toisen huoltajan luota olisi erityisesti julkisilla kulkuvälineillä kuljettuna varsin kuormittava myös muille samanikäisille kolmatta luokkaa käyville oppilaille. Näin ollen asiassa ei ollut perustetta katsoa, että oppilas olisi toimintarajoitteidensa vuoksi koulukuljetuksen suhteen tosiasiallisesti epäedullisemmassa asemassa kuin ne vuoroasumisen vuoksi eri osoitteissa asuvat oppilaat, joilla ei ollut vastaavia terveydellisiä ongelmia. Kun myös haetusta kuljetuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia oli pidettävä kaupungin kannalta merkittävinä, ei kaupungilla ollut velvollisuutta järjestää oppilaalle maksutonta koulukuljetusta toisen huoltajan luota kohtuullisena mukautuksena.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:97

Kort referat på svenska

HFD 2026:97