Maahanmuuttovirasto oli päättänyt karkottaa unionin kansalainen A:n kotimaahansa. A oli työskennellyt Suomessa oleskelunsa aikana, ja hänen lapsensa kävivät Suomessa koulua. Maahanmuuttovirasto oli perustellut päätöstään muun ohella sillä, että A ja hänen lapsensa eivät olleet hakeneet oleskelulupaa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 492/2011 10 artiklan perusteella.