KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (unionin kansalaisen karkoittaminen)
24.11.2026 09:07:38 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Maahanmuuttovirasto oli päättänyt karkottaa unionin kansalainen A:n kotimaahansa. A oli työskennellyt Suomessa oleskelunsa aikana, ja hänen lapsensa kävivät Suomessa koulua. Maahanmuuttovirasto oli perustellut päätöstään muun ohella sillä, että A ja hänen lapsensa eivät olleet hakeneet oleskelulupaa työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 492/2011 10 artiklan perusteella.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että asetuksen N:o 492/2011 10 artiklassa oli kyse välittömästi sovellettavasta unionin oikeudesta, joka Maahanmuuttoviraston tuli hallinnon lainalaisuusvaatimus huomioon ottaen ottaa viran puolesta huomioon ratkaisutoiminnassaan. Tähän nähden tilanteessa, jossa asianosainen on karkottamista koskevassa asiassaan vedonnut oleskeluoikeuden perusteena lastensa sanotussa artiklassa tarkoitettuun koulunkäyntiin, Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut edellyttää, että A hakee mainitulla perusteella oleskelulupaa saadakseen ratkaisun siihen, mikä vaikutus artiklalla ja sen tulkintaa ohjaavalla unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä oli hänen karkottamistaan koskevassa asiassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationssakunnigkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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