Uudet tilat tuovat raskaalle metalliteollisuudelle hitsaus- ja tuotantoautomaatioratkaisuja toimittavalle yhtiölle modernia lisätilaa sekä toimistotyöskentelyyn että tuotteiden esittelyyn. Uudistuvat tilat tukevat henkilöstön päivittäistä työtä sekä asiakkaiden kanssa tehtävää teknologia- ja kehitysyhteistyötä. Tilat valmistuvat loppuvuodesta 2027.

– Haluamme varmistaa, että meillä on Suomessa kapasiteetti, teknologia ja osaaminen, joilla voimme vastata yhä suurempien automaatioratkaisujen kysyntään maailmanlaajuisesti. Samalla investoimme suomalaisen teknologiaosaamisen kehittämiseen ja luomme edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennamme ympäristöä, jossa nykyiset ja tulevat osaajamme voivat kehittää seuraavan sukupolven valmistus- ja automaatioteknologioita, sanoo Pemamek Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäkitalo.

Reilun 3 800 neliömetrin lisätilat rakennetaan Pemamekin nykyisten toimisto- ja tuotantotilojen yhteyteen Lamminkadulle. Urakkaan kuuluu myös nykyisten tilojen muutostöitä. Lapti toteuttaa hankkeen projektinjohtourakkana.

– Pemamekin hankkeessa pääsemme hyödyntämään vahvaa osaamistamme teollisuusrakentamisesta sekä hankkeiden läpiviemisestä tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Projektijohtourakan yhteistoiminnallisuus luo hyvät puitteet etsiä parhaat ratkaisut yhdessä asiakkaan kanssa koko hankkeen ajan. Onnistunut toteutus perustuu asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen ja hyvän yhteistyön lisäksi rakentamisen huolelliseen ja turvalliseen yhteensovittamiseen käynnissä olevan tehtaan toiminnan kanssa, kertoo aluejohtaja Ville Raitanen Laptilta.