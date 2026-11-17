Alkuvuodesta Rakkaudella, Tove lähestyy Tove Janssonin taiteellista tuotantoa rakkauden kautta ja Metsän mieli kutsuu pohtimaan omaa metsäsuhdetta. Keväällä Uuden taiteen tila siirtyy rakkauden, intohimon, halun ja kehollisuuden äärelle.

Kesällä Helsinki Biennaali levittäytyy jälleen kaupunkiin ja kutsuu kohtaamaan Tuntemattomuuksia. Syksyllä HAMin suurissa kaarihalleissa Ihon alle kysyy, mitä taide saa meidät tuntemaan, ja Aleksandra Kasuban moniaistisessa näyttelyssä väri, valo, tuoksu ja arkkitehtuuri ympäröivät kokijan.

Hanna Kanto: Muori, 2024. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Vuosi alkaa rakkaudella, keskeneräisyydellä ja metsällä

Uuden taiteen tilan vuoden 2027 ohjelman avaa MSL:n eli Jade Kallion ja Antti Jussilan Ryöppy, uu, halu. MSL rakentaa tilan keskelle harmonisen ja täydellisesti valaistun näyttelytilan, jota ympäröi hämärä ja keskeneräinen varastomaailma. Kestollisessa performanssissa taiteilijat työskentelevät varastotyöntekijöinä järjestyksen ja kaaoksen, täydellisyyden ja keskeneräisyyden rajalla. Näyttely on avoinna 5.2.–2.5.2027.

Tove Jansson -galleria uudistuu helmikuussa. Rakkaudella, Tove johdattaa pohtimaan rakkauden luovaa ja vapauttavaa voimaa. Rakkaus merkitsi Tove Janssonille paitsi läheisiä ihmissuhteita myös intohimoa taiteeseen, ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Janssonin teokset kulkevat näyttelyssä rinnakkain HAMin kokoelmista valittujen teosten kanssa. Yhteensä teoksia nähdään 35 taiteilijalta. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa ja se on avoinna 19.2.2027–9.1.2028.

Maaliskuussa avautuvassa Metsän mieli -kokoelmanäyttelyssä taide kertoo suomalaisten monenlaisista metsäsuhteista. Eri aikojen teokset näyttävät, miten metsää on katsottu ja koettu sekä miten sitä on käytetty, suojeltu ja arvostettu. Se on virkistyspaikka ja luonnonvara, suojeltava ympäristö ja lukemattomien lajien koti. Näyttely kääntää katsetta myös ihmisestä metsään: mitä muuttuu, kun sitä katsotaan elävänä ja omaehtoisena kokonaisuutena? Näyttelyn yhteistyökumppaneina toimivat Annantalo ja Suomen Luonnonsuojeluliitto ja se on avoinna 19.3.2027–9.1.2028.

Uuden taiteen tilassa tutkitaan rakkautta, halua ja kehollisuutta

Uuden taiteen tilan toisen kauden taiteilijat ovat Edith Hammar, Marcus Bergman ja Eevi Rutanen. Kauden näyttelyissä aistillisuutta ja kehollisuutta lähestytään rakkauden, intohimon ja queerin halun kautta. Samalla ne haastavat totuttuja tapoja tehdä ja kokea taidetta ja etsivät uudenlaisia kohtaamisia taiteen ja yleisön välille. Edith Hammarin näyttely on avoinna 21.5.–22.8.2027 ja Marcus Bergmanin näyttely 10.9.–5.12.2027. Eevi Rutasen näyttely avataan vuoden 2028 puolella.

Helsinki Biennaali kutsuu tuntemattoman äärelle

Helsinki Biennaali 2027 kokoaa yhteen visionäärisiä taiteilijoita Suomesta ja ympäri maailmaa. Biennaali esittelee kaikkiaan noin 45 taiteilijan ja taiteilijaryhmän teoksia. Biennaalin kuratoriaalinen teema Tuntemattomuudet suuntaa huomion siihen, mitä emme vielä tunne tai ymmärrä ja millaisia mahdollisuuksia tuntemattomaan astuminen voi avata. Helsinki Biennaalin 2027 kuratoivat HAMin museonjohtaja Arja Miller ja Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka ja se järjestetään 6.6.–19.9.2027.

Jukka Suhonen: Kuvia yhteiskuntaruumiista, 1998. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: HAM / Hanna Rikkonen.

Syksyllä taide ympäröi ja menee ihon alle

Lokakuussa avautuva Ihon alle kysyy, mitä taide saa meissä tuntumaan ja miten se voi auttaa ymmärtämään itseämme ja toisiamme. HAMin kokoelmaa, lainoja ja uusia teoksia yhdistävä näyttely lähestyy tunteita ja kehollisuutta nykytaiteen kautta. Tunteita ei vain tarkastella, vaan niitä koetaan: teokset, näyttelyarkkitehtuuri ja osallistavat sisällöt kutsuvat lähestymään näyttelyä kehollisesti ja moniaistisesti. Näyttelyyn kuuluu kolme uutta komissioteosta Sini Hentulta, Anni Puolakalta ja Juha Vehmaanperältä. Näyttely on avoinna 15.10.2027–12.3.20

Marraskuussa toisen suuren kaarihallin ottaa haltuun liettualais-amerikkalainen Aleksandra Kasuba. Kasuba halusi vapauttaa arkkitehtuurin suorista kulmista. Niiden tilalle hän loi pehmeitä, virtaavia tiloja, joissa väri, valo, tuoksu ja arkkitehtuuri ympäröivät kokijan. Luonto ja ihmisen yhteys siihen kulkevat läpi hänen työskentelynsä. HAMissa Kasuban moniaistinen näyttely muuttaa kaarihallin kokonaisvaltaiseksi tilakokemukseksi. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Tate St Ivesin ja Lithuanian National Museum of Artin kanssa ja se on avoinna 19.11.2027–26.3.2028.

Näkymä näyttelystä Emma Talbot: Et ole keskipiste. HAM Helsingin taidemuseo 9.10.2026–25.4.2027. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Vuodelta 2026 jatkuvat näyttelyt

Vuoden vaihtuessa HAMissa jatkavat Leena Luostarinen – Sopeutumaton, Emma Talbot: Et ole keskipiste, Mauno Markkula ja Petri Ala-Maunus: Palava taivas, Taiteilijaperhe Jansson Tove Jansson -galleriassa sekä Antti Tolvi: Sävellys uruille ja tauolle Uuden taiteen tilassa.

Vuonna 2027 avautuvat näyttelyt