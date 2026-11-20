Ei pirstaloitumiselle – Etla ehdottaa uuden EU-rahoituksen kohdentamista tekoälyinfraan, soteen ja puolustukseen
24.11.2026 00:01:00 EET | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Euroopan unionin uusi rahoituskehys voisi tarjota Suomelle liki viiden miljardin euron potin, kun mukaan lasketaan kansallinen vastinrahoitus. Etlan tuoreen muistion mukaan uusi rahoituskehys avaa myös Suomelle tilaisuuden uudistua. Rahoitus tulisi keskittää sellaisiin investointeihin ja uudistuksiin, jotka uhkaavat muuten jäädä toteuttamatta julkisen talouden tiukassa tilanteessa. Mahdollisia kohteita ovat Etlan mukaan muun muassa julkisen sektorin tekoäly- ja datainfrastruktuuri, sote-uudistus, puhdas teollisuus sekä puolustus ja varautuminen. Sääntöjen luoma liikkumavara ei muuta julkisen talouden budjettirajoitteita. Kyseessä ei ole ilmainen raha vaan julkisen rahoituksen tulee perustua tunnistettavaan tarpeeseen.
Euroopan komission ehdotus unionin vuosien 2028–2034 monivuotiseksi rahoituskehykseksi muuttaisi toteutuessaan EU-rahan käyttöä merkittävästi nykyisestä. Korvamerkittyä rahoitusta olisi aiempaa vähemmän, mutta jäsenvaltioiden harkintaan jäävää rahoitusta puolestaan enemmän. Suomelle voisi kohdistua arviolta 4,5–5,5 miljardia euroa, kun mukaan luetaan myös kansallinen vastinrahoitus.
Uusi rahoituskuvio herättää kysymyksen, mihin rahoitusvarat kannattaisi Suomessa käyttää.
Rahoitus tulisi suunnata sellaisiin uudistuksiin ja investointeihin, joita olisi muuten vaikea toteuttaa julkisen talouden nykyisessä tiukassa tilanteessa, toteavat Etlan pääekonomisti Jenni Pääkkönen, tutkimusjohtaja Tero Kuusi ja toimitusjohtaja Aki Kangasharju Etla Muistiossaan EU:n uusi rahoituskehys lisää Suomen mahdollisuuksia uudistua (Etla Muistio 191). Tutkimusmuistiossa he arvioivat EU:n rahoituskehyksen tarjoamia mahdollisuuksia Suomelle.
Tutkijat luettelevat useita mahdollisia rahoituskohteita Suomessa, kuten julkisen sektorin tekoäly- ja datainfrastruktuurin, sote-järjestelmän uudistamisen, puhtaan teollisuuden infrastruktuurin, osaamistason noston, kasvukeskusten saavutettavuuden, puolustuksen ja varautumisen, työvoimapalvelujen ja sosiaaliturvan uudistamisen, kiinteistöverouudistuksen sekä TKI-rahoituksen kehittämisen.
EU-ohjelmiin kytkeytyvä rahoitus ei kuulu finanssipolitiikan sääntelyn piiriin samalla tavalla kuin kansallisesti rahoitetut menot. Tämä voi tehdä mahdolliseksi toteuttaa hankkeita, joiden lyhyen aikavälin kustannus muuten syrjäyttäisi ne budjettipäätöksissä, toteaa Etlan pääekonomisti Jenni Pääkkönen.
– Sääntöjen luoma liikkumavara ei muuta julkisen talouden budjettirajoitteita. Kyseessä ei ole ilmainen raha vaan julkisen rahoituksen tulee perustua tunnistettavaan tarpeeseen, ja varat on kohdennettava mahdollisimman tehokkaasti. Uskottavat sitoumukset investointeihin ja uudistuksiin voivat mahdollistaa sopeutuskauden pidentämisen neljästä seitsemään vuoteen, Pääkkönen painottaa.
”Keskeistä välttää pirstoutuminen”
Etlan nimeämät rahoituskohteet ovat esimerkkejä investoinneista ja uudistuksista, joille voidaan tunnistaa perusteltu julkisen puuttumisen tarve. Lopullinen valinta edellyttää kuitenkin hankekohtaisten hyötyjen, kustannusten ja vaikuttavuuden arviointia.
Esimerkiksi tekoälyinvestoinneissa ja puhtaan teollisuuden hankkeissa keskeistä on yhteinen infrastruktuuri ja koordinaatio. Turvallisuudessa on kyse reagoimisesta muuttuneeseen ympäristöön, ja sote- ja työvoimapalveluissa EU-rahaa voitaisiin käyttää julkisen järjestelmän kannustimien ja toimintatapojen muuttamiseen.
– Parhaat kohteet korjaavat selkeän markkina- tai instituutiopuutteen, vetävät mahdollisuuksien mukaan myös yksityistä pääomaa mukaan, eivät rakenna pysyvää rahoitusvajetta ja tuottavat vaikutuksia, jotka voidaan jälkikäteen arvioida. Keskeistä on välttää pirstoutumista ja keskittyä sen sijaan harvempiin, riittävän suuriin kokonaisuuksiin, joille on määritelty selkeä tavoite, vastuutaho, kustannuskehys ja mitattavat vaikutukset, listaa Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.
Liitteet (2 kpl): Pääkkönen Jenni, Kuusi Tero & Kangasharju Aki: EU:n uusi rahoituskehys lisää Suomen mahdollisuuksia uudistua (Etla Muistio 191) & Taulukko 1. Ehdotetut investointi- ja uudistuskohteet sekä niiden taloudelliset perusteet ja vaikutuskanavat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni PääkkönenPääekonomisti, ETLAPuh:044 465 0165jenni.paakkonen@etla.fi
Tero KuusiTutkimusjohtaja, ETLAPuh:041 444 8144tero.kuusi@etla.fi
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