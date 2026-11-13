Apteekkariliitto julkaisi suosituksen lääkkeiden kotivarasta – näin varaudut häiriöihin ja arjen yllätyksiin
25.11.2026 06:00:00 EET | Suomen Apteekkariliitto | Tiedote
Yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa laadittu lääkkeiden kotivara -suositus auttaa turvaamaan lääkityksen jatkuvuuden sekä varautumaan äkillisiin vaivoihin ja arjen pieniin tapaturmiin myös häiriötilanteissa.
Suositus on julkaistu Apteekkariliiton ylläpitämällä Apteekki.fi-sivustolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se täydentää viranomaisten ja järjestöjen yhteistä 72 tunnin varautumissuositusta. Kun kotivara on kunnossa myös lääkkeiden osalta, voi säännöllinen lääkehoito jatkua myös häiriötilanteissa, ja äkilliset vaivat tai pienet tapaturmat saadaan hoidettua sujuvasti.
– Yllättävissäkin tilanteissa on helpompi toimia, kun kotona on valmiina tarpeelliset lääkkeet ja tarvikkeet, kiteyttää Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen.
Suositusta kannattaa hyödyntää omien tarpeiden mukaan
Suositus tukee hyvää lääkehoitoa erilaisissa tilanteissa ja sillä myös muistutetaan reseptilääkkeiden hakemisesta ajallaan. Samalla voidaan tasata apteekkien kysyntäpiikkejä mahdollisissa häiriötilanteissa.
– Apteekkien arjessa tavataan usein asiakkaita, joilla on kotona tai mökillä vain niukasti tarvikkeita tai lääkkeitä. Usein luotetaan siihen, että tilanteessa kuin tilanteessa päästään apteekkiin. Kyse ei siis ole vain kriisitilanteisiin vaan myös arkeen varautumisesta, Puumalainen sanoo.
Tarkoituksena ei ole kannustaa hamstraamaan lääkkeitä tai kasvattamaan tarpeettomasti lääkejätettä. Kotivara kannattaa mitoittaa oman ja perheen tilanteen mukaan.
– Jokaisen kotivara on erilainen. Sisältöä kannattaa aina soveltaa oman tilanteen, tarpeiden ja lääkityksen mukaan, Puumalainen korostaa.
Varautua kannattaa siellä, missä kulloinkin on
Lääkkeiden kotivara -suosituksen sisällön valmistelussa on huomioitu Suomen neljä vuodenaikaa, ja sisältöä on peilattu Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa tunnistettuihin riskeihin ja häiriötilanteisiin.
– Kun olemme varautuneet sekä yhteiskuntana että yksilöinä, kokonaisvarautumisemme on vahvaa ja iskunkestävää, huomauttaa Huoltovarmuuskeskuksen vanhempi varautumisasiantuntija Marjukka Kuittinen.
Kuittisen mukaan nyt on hyvä aika kiinnittää huomiota varautumiseen. Taustalla ovat niin arvaamaton geopoliittinen tilanne kuin viime vuosina yleistyneet lääkkeiden saatavuushäiriöt.
– Kotivara auttaa myös lyhytkestoisissa saatavuushäiriöissä.
HVK:n varautumisasiantuntija Roope Siirtola muistuttaa, että lääkkeitä ja tarpeellisia tarvikkeita kannattaa olla siellä, missä aikaa vietetään, myös töissä, matkoilla ja mökillä.
– Mökiltä voi olla pitkä matka ajella kotiin, jos siellä on vaikkapa jäänyt huolehtimatta käsihygieniasta, eikä mökin lääkekaapissa ole ripulilääkettä. Siksi kannattaa varautua myös muualla kuin kotona. Elämä ja arki jatkuvat mukavammin, vaikka tulisi yllätyksiä, Siirtola sanoo.
Apteekeilla on vastuu alueensa lääkehuollosta
Apteekit vastaavat oman alueensa väestön lääkehuollosta myös häiriötilanteissa. Apteekkarin vastuulla on huolehtia, että apteekissa on lääkelain mukaisesti ”tavanomaisen asiakaskunnan vähintään kahden viikon keskimääräistä tarvetta vastaava määrä lääkkeitä”.
– Apteekeilla on tärkeä tehtävä lääkehuollon turvaamisessa kaikissa tilanteissa. Lääkkeiden kotivara -suosituksessa olemme voineet hyödyntää Apteekkariliiton farmaseuttista osaamista ja tuoda sen osaksi kansalaisten varautumista. Voimme osaltamme olla vahvistamassa koko yhteiskunnan varautumista, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Susanna Korpivaara sanoo.
– Suuret kiitokset yhteistyöstä Huoltovarmuuskeskuksen, Kelan, Fimean ja STUKin asiantuntijoille, jotka tukivat suosituksen valmistelussa, Korpivaara lisää.
Huolehdi ainakin näistä
- Pidä kotona säännöllisesti käyttämiäsi lääkkeitä vähintään 1–2 viikon tarpeeseen, jos mahdollista.
- Pyydä reseptin uusimista ja hae lääkkeet ajoissa ennen kuin ne loppuvat.
- Hanki lääkkeet vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta.
- Muista, että itsehoitolääkkeet on yleensä tarkoitettu oireiden lyhytaikaiseen hoitoon.
- Varmista lääkkeiden sopivuus apteekista tai terveydenhuollosta ja lue pakkausseloste.
- Pidä ajan tasalla olevaa lääkityslistaa käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä.
- Kysy apteekista tai terveydenhuollosta neuvoa, jos olet epävarma
Mitä kaikkea lääkkeiden kotivaraan kuuluu: tarkista koko lista apteekki.fi-sivuilta
Lisätietoja:
Inka Puumalainen
Farmaseuttinen johtaja
Apteekkariliitto
inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi
p. 010 6801 427
Pipsa Lotta Marjamäki
Viestintäjohtaja
Apteekkariliitto
pipsa.marjamaki@apteekkariliitto.fi
p. 010 6801 419
Roope Siirtola
varautumisasiantuntija
Huoltovarmuuskeskus
yhteydentoto HVK:n vaihteen kautta: p. 029 505 1000
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Pipsa Lotta MarjamäkiViestintäjohtajaPuh:010 6801 419pipsa.marjamaki@apteekkariliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
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