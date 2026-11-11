Maanantaina 30.11. kello 12.00–12.45

Paikka: Verkossa

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoiman Ennakointikamarin selvitys Osaamisesta ratkaisuja muuttuvaan työelämään kertoo, miten osaamisjärjestelmää pitäisi uudistaa ja millainen sen tulisi olla 2030-luvulla. E2 Tutkimuksen laatimaa selvitystä varten kuultiin laajasti asiantuntijoita yrityksistä, tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta, työllisyyspalveluista, koulutuksen järjestäjistä ja korkeakouluista. Painopiste on pääkaupunkiseudulla, mutta osa suosituksista on valtakunnallisia.

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/osaamisesta-ratkaisuja-muuttuvaan-tyoelamaan-julkistustilaisuus-3011

Ohjelma:

Maanantaina 30.11. kello 12.00–12.45

Ohjelma:

Raportin tulosten esittely

Mari K. Niemi, johtaja, E2 Tutkimus

Kommenttipuheenvuorot:

Susanna Niinistö-Sivuranta, rehtori, toimitusjohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Riikka Vataja, johtava asiantuntija Helsingin seudun kauppakamari

Tilaisuuden juontaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.

Ilmoittautumislinkki: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/osaamisesta-ratkaisuja-muuttuvaan-tyoelamaan-julkistustilaisuus-3011

Mikä on Ennakointikamari?

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Verkostoon kuuluvat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.

Lisätietoja medialle:

Sara Järvinen, viestinnän vastaava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari, sara.jarvinen@helsinki.chamber.fi