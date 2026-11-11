Mediakutsu: Miten osaamisjärjestelmä saadaan vastaamaan työelämän muutokseen – Ennakointikamarin selvityksen julkistus
23.11.2026 12:44:32 EET | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Tekoäly ja väestön ikääntyminen muuttavat työelämää nopeasti, ja julkinen talous on poikkeuksellisen tiukalla. Seuraavan hallituksen on saatava osaamisjärjestelmästä enemmän irti pienemmällä rahalla. Miten osaamisjärjestelmä saadaan vastaamaan työelämän muutokseen? Ennakointikamari kutsuu toimittajat kuulemaan selvityksen tuloksia.
Maanantaina 30.11. kello 12.00–12.45
Paikka: Verkossa
Helsingin seudun kauppakamarin koordinoiman Ennakointikamarin selvitys Osaamisesta ratkaisuja muuttuvaan työelämään kertoo, miten osaamisjärjestelmää pitäisi uudistaa ja millainen sen tulisi olla 2030-luvulla. E2 Tutkimuksen laatimaa selvitystä varten kuultiin laajasti asiantuntijoita yrityksistä, tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta, työllisyyspalveluista, koulutuksen järjestäjistä ja korkeakouluista. Painopiste on pääkaupunkiseudulla, mutta osa suosituksista on valtakunnallisia.
Ilmoittaudu mukaan täältä: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/osaamisesta-ratkaisuja-muuttuvaan-tyoelamaan-julkistustilaisuus-3011
Ohjelma:
Maanantaina 30.11. kello 12.00–12.45
Ohjelma:
Raportin tulosten esittely
Mari K. Niemi, johtaja, E2 Tutkimus
Kommenttipuheenvuorot:
Susanna Niinistö-Sivuranta, rehtori, toimitusjohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Riikka Vataja, johtava asiantuntija Helsingin seudun kauppakamari
Tilaisuuden juontaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.
Ilmoittautumislinkki: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/osaamisesta-ratkaisuja-muuttuvaan-tyoelamaan-julkistustilaisuus-3011
Mikä on Ennakointikamari?
Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Verkostoon kuuluvat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.
Lisätietoja medialle:
Sara Järvinen, viestinnän vastaava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari, sara.jarvinen@helsinki.chamber.fi
Yhteyshenkilöt
Sara JärvinenViestinnän vastaava asiantuntijaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 45 782 06707sara.jarvinen@helsinki.chamber.fi
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