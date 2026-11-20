Aluehallitus päätti talousarvio- ja asiakasmaksuesityksestään aluevaltuustolle
23.11.2026 12:00:50 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti maanantaina talousarvio- ja asiakasmaksuesityksestään aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus hyväksyi muun muassa yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen, mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelman ja muutoksen palkkaharmonisoinnin aikatauluun.
Äänin 12–1 aluehallitus päätti, että talousarvioesitykseen tehdään lisäys, jonka mukaan ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjalle lisätään 3,2 miljoonan euron lisämääräraha ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakaspalveluiden ostoihin. Yksimielisesti päätettiin puolestaan lisätä talousarvioesitykseen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluihin 500 000 euroa, lapsiperheiden kotiin vietäviin palveluihin 500 000 euroa ja ikäihmisten asumispalvelujen jonojen purkuun 500 000 euroa.
Asiakasmaksuista aluehallitus päätti äänestyksen jälkeen (äänin 12–1 tyhjä) esittää aluevaltuustolle, että terveyskeskusmaksua ei nosteta, sairaalan poliklinikkamaksua nostetaan ainoastaan puolet eli 3,5 euroa ja erityistutkimusmaksua ei oteta käyttöön. Kirurgiset abortit esitetään pidettäväksi jatkossakin maksuttomina syystä riippumatta.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi ponnen, jonka mukaan asiakasmaksuihin tehtäviä tasokorotuksia tarkastellaan uudelleen kevään aikana, ja että niistä voidaan luopua tai niitä huojentaa, jos talous kehittyy odotettua paremmin.
Yhteistoimintaneuvotteluista päätös
Kokouksessa hyväksyttiin avopalveluiden, ikäihmisten ja vammaisten palveluiden sekä sairaalapalveluiden palvelulinjoja koskeva yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Neuvottelutulos hyväksyttiin muilta osin esityksen mukaisesti, mutta mielenterveyspalvelujen järjestämiseen liittyen osa liikkuvien palvelujen tiimeistä toimii jatkossa Sastamalasta ja Valkeakoskelta.
Yhteistoimintaneuvotteluissa ei ollut henkilöstön vähentämistavoitetta. Kaikille niille, joiden tehtävä päättyy, tarjotaan korvaavaa tehtävää hyvinvointialueelta.
Aluehallitus hyväksyi mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelmaan esittelijän muutetun päätösesityksen. Sen mukaan psykiatrian liikkuvat palvelut järjestetään vaihtoehdon B mukaisesti. Tämän vaihtoehdon perusteella osa liikkuvien palvelujen tiimeistä toimii jatkossa Sastamalasta ja Valkeakoskelta, ja osa henkilöstöstä jatkaa työtä näissä toimipisteissä. Lääkäri- ja asiantuntijatuki toteutetaan näille vastuualueille pääosin etänä.
Palkkaharmonisoinnin summa arvioidaan vuosittain
Maanantaina käsiteltiin myös palkkaharmonisoinnin aikataulua. Hyvinvointialueen palkkaharmonisointia ei ole mahdollista saada valmiiksi aiemman tavoitteen mukaisesti vuoden 2028 loppuun mennessä. Koska harmonisoinnin kustannukset ovat merkittäviä, palkkaharmonisoinnille ei enää aseteta tarkkaa valmistumisvuotta. Harmonisointiin käytettävissä oleva summa arvioidaan vuosittaisen talousarvioprosessin yhteydessä. Harmonisointitarpeisiin voidaan kohdentaa lisärahoitusta, jos taloustilanne sen mahdollistaa. Hyvinvointialue ei aio rahoittaa palkkaharmonisointia henkilöstövähennyksillä tai palveluita leikkaamalla. Harmonisoinnin loppuun saattaminen edellyttää myös yhteistä palkkausjärjestelmää.
Aluehallitus päätti maanantaina myös käynnistää selvityksen työterveyshuollon järjestämisvaihtoehdoista. Selvitys tehdään yhteistyössä Pirten toisen omistajan Tampereen kaupungin kanssa.
Esittelijä poisti esityslistalta ikäihmisten kehittämisohjelmaa koskevan pykälän 327.
Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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