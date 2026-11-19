– Pidän erikoisena sitä, että Suomessa pidetään hyväksyttävänä hintavertailua, jossa rajataan pois kauppojen edullisimmat tuotteet. Tämä rajaus luo markkinoille merkittävän sokean pisteen, sillä brändituotteet kattavat vain osan siitä valikoimasta, jolla suomalaisten arjen todelliset ruokaostokset tehdään, sanoo Lidl Suomen toimitusjohtaja Conor Boyle.

Lidlin liikeidean ytimessä on noin 3 000 tuotteen tarkkaan kuratoitu vakiovalikoima, josta valtaosa on kaupan omia merkkejä. Niissä hinta-laatusuhde on hiottu huippuunsa suorien hankintojen ja tehokkaan toimitusketjun ansiosta ilman ylimääräisiä välikäsiä.

Kuka seuraa ketä?

Tuore hintavertailu osoittaa selvästi, että jopa pelkkiä teollisuuden identtisiä merkkituotteita tarkasteltaessa Lidl on kiistatta halvin kauppaketju. Vertailun toinen keskeinen havainto on se, että vertailun halvimman ja toiseksi halvimman ketjun hinnat ovat hämmästyttävän samankaltaiset.

– Suomen ainoana discounterina roolimme on luoda aitoa hintakilpailua ja tuoda vaihtoehtoja kuluttajille. Oma havaintomme on, että naapurikaupoissa hintataso laskee, kun Lidl tulee paikkakunnalle. Uskallan väittää, että ilman Lidliä suomalaisten ruokakorin hinta olisi huomattavasti korkeampi, Boyle painottaa.

Useat selvitykset ja kyselyt vahvistavat, että hinta on suomalaisille tärkein yksittäinen kriteeri ruokaostoksilla, ja sen merkitys on korostunut viime vuosina entisestään. Boyle peräänkuuluttaa kuluttajalähtöistä hintavertailua, aitoa hintakilpailua ja eettisesti kestävää mainontaa.

– Hintavertailussa täytyy huomioida aito valintatilanne, jonka kuluttaja kohtaa kaupan hyllyllä. Lidlissä olemme aina avoimia reilulle hintakilpailulle. Mielestäni kotimaisten kilpailijoidemme pitäisi pystyä paikallisella ostovoimallaan tarjoamaan suomalaisille kuluttajille halvempia hintoja juuri teollisuuden merkkituotteissa. Paikallista hintakikkailua vertailupaikkakunnilla ja mainosten sanaleikkejä pidän kuluttajien sumuttamisena, Boyle lataa.

Aito säästö syntyy omista merkeistä – laatua vertaillen

Lidl peräänkuuluttaa hintavertailuihin laajempaa ja kuluttajalähtöisempää otetta. Jos halutaan selvittää, mikä ketju on oikeasti halvin, vertailuissa tulisi ottaa huomioon kauppojen omat merkit sekä tuotteiden vertailukelpoinen laatu ja pakkauskoot.

– Kaupan omat merkit eivät häviä laadussa brändeille, mutta ne ovat kuluttajalle huomattavasti edullisempia. Vertailukelpoisuus syntyy siitä, että rinnakkain asetetaan tuotteet, joissa on vastaava laatu, esimerkiksi maitotuotteissa kotimaisuus ja ravintosisältö. Kun kilo- ja litrahintoja vertaillaan aidosti vertailukelpoisista tuotteista, Lidlin ostoskori osoittautuu kerta toisensa jälkeen ylivoimaisesti edullisimmaksi, Boyle jatkaa.

Lidl tekee jatkuvasti merkittäviä panostuksia pitääkseen hinnat painettuina alas ja arjen ostoskorin edullisena. Marraskuun alussa ketju tiedotti yli 600 tuotteen hinnanalennuksista.

– Meidän tavoitteemme on selkeä: halvin ostoskori jokaiselle suomalaiselle, tasavertaisesti ympäri maan, Boyle summaa.



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