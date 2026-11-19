Jouluaaton viettäminen hotellissa kasvattaa suosiotaan: tänä jouluaattona S-ryhmän hotellien eli Sokos Hotellien ja Radisson Hotellien käyttöasteeseen odotetaan 30 prosentin kasvua viime jouluun verrattuna. Koko joulunpyhien aikaan 23.–27.12. kasvua odotetaan lähes 15 prosenttia. Joulunajan varauksista 55 prosenttia on tehty kahden tai kolmen yön vierailuille.

– Joulusta halutaan edelleen tutut asiat: jouluruoat, sauna, tunnelma ja ennen kaikkea aikaa läheisten kanssa. Meillä näkyvä muutos on se, että kaikkea niiden eteen tehtävää työtä ei enää haluta tehdä itse. Kasvava joukko suomalaisia haluaa ostaa joulun järjestämisen vaivan palveluna, S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppaa luotsaava Laura Tarkka sanoo.

Talviset lomakohteet ja kaupunkihotellit houkuttelevat

S-ryhmän matkailudatan ennusteen mukaan hotellijoulu kiinnostaa erityisesti Lapin ja Itä-Suomen talvisissa lomakohteissa kuten Levillä, Rovaniemellä sekä Pohjois-Karjalan Kolilla ja Nurmeksessa.

Kaupunkien keskustoissa hotellit palvelevat eritysesti joulunviettoon matkustavia, jotka haluavat majoittua sukulaisten tai ystävien lähellä, mutta omassa rauhassa. Jouluaaton tämänhetkisissä varauksissa suosituimpien hotellien joukossa ovat Solo Sokos Hotel Seurahuone Turku sekä Break Sokos Hotel Levi ja Break Sokos Hotel Tahko.

Suurin osa hotellien jouluvieraista on kotimaisia, kansainvälisten asiakkaiden osuus on noin 30 prosenttia. Hotellijoulun kysynnän kasvaessa yhä useammat S-ryhmän hotellit tarjoavat paketteja, joihin kuuluu jouluruokailua ja saunomista.

Joulu muuttuu projektista palveluksi

Muutosta kohti helpompaa joulua vievät erityisesti aikuiset ja seniorit sekä pienemmät kotitaloudet. Vuonna 2025 joulunpyhien hotellimajoittujista 60 prosenttia oli lapsettomia aikuis- ja senioritalouksia.

Hotelliyöpymiselle on myös käytännön syitä. Kaikkia jouluksi saapuvia sukulaisia tai ystäviä ei aina pystytä majoittamaan saman katon alle, ja pitkän matkan päästä saapuva jouluvieras voi itse kaivata myös omaa rauhaa.

Joulua ulkoistetaan myös pala kerrallaan

Hotellijoulu ei kuitenkaan tarkoita aina koko joulun viettämistä hotellissa. Osa asiakkaista hakee hotellista tai ravintolasta yhden osan jouluunsa, esimerkiksi valmiin jouluaterian ja jatkaa sen jälkeen joulunviettoa kotona tai läheisten luona.

– Hotellin tai ravintolan rooli joulussa voi olla juuri niin suuri tai pieni kuin omaan tilanteeseen sopii. Hotelleissamme ja ravintoloissamme joulu syntyy ammattilaisten työnä. He huolehtivat järjestelyistä niin, että asiakkaalle jää paras osa: valmiista joulusta nauttiminen, Tarkka kuvaa.