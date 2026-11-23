Riihimäen neuvola muuttaa tammikuussa sairaalan tiloihin väliaikaisesti
23.11.2026 15:43:55 EET | Oma Häme | Uutinen
Riihimäen neuvola muuttaa tammikuun alussa 2027 väliaikaisiin tiloihin Riihimäen sairaalaan. Muuton vuoksi neuvolan vastaanotot ovat suljettuina 7.–11. tammikuuta.
Riihimäen neuvolan muutto käynnistyy torstaina 7. tammikuuta. Uudet tilat sijaitsevat Riihimäen sairaalan 5. kerroksessa osoitteessa Kontiontie 77.
Muuton syynä ovat Penttilänkadun sosiaali- ja terveysaseman tilaongelmat. Muutto on väliaikainen, mutta sen kestosta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Neuvolan tulevista tilaratkaisuista tiedotetaan erikseen.
Neuvolan asiakasvastaanotot on tarkoitus aloittaa uusissa tiloissa tiistaina 12. tammikuuta, mikäli muutto etenee suunnitellusti.
Ajanvarausasioissa auttaa Ensilinja
Riihimäen neuvolassa ei järjestetä vastaanottoja 7.–11. tammikuuta. Muuton aikana välttämättömät raskaana olevien ja pienten vauvojen neuvolakäynnit pyritään järjestämään Lopen ja Oitin neuvoloissa.
Lopen ja Oitin neuvoloissa ei tehdä kyseisinä päivinä tavanomaisia ikäkausitarkastuksia, jotta välttämättömille käynneille jää riittävästi vastaanottoaikoja. Tarvittaessa asiakkaille voidaan tarjota vapaita aikoja myös Janakkalan ja Hämeenlinnan neuvoloista. Muut kuin välttämättömät neuvolakäynnit pyritään järjestämään ennen muuttoa tai sen jälkeen.
Muuton vuoksi joitakin ajanvarauksia saatetaan joutua siirtämään tai perumaan. Uuden ajan neuvolaan saa Perhekeskuksen Ensilinjasta – katso yhteystiedot ja aukioloajat Ensilinjan sivulta.
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Yhteyshenkilöt
Elina Laakkonenneuvola- ja perhepalveluiden päällikköPuh:050 303 9725elina.laakkonen@omahame.fi
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