Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Maa- ja kotitalousnainen sekä paikallisyhdistys palkittiin Limingassa
23.11.2026 14:28:33 EET | ProAgria | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2026 Maa- ja kotitalousnainen on Tuula Uusitalo. Vuoden 2026 Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykseksi on valittu Lumijoen Maa- ja kotitalousseura.
Vuoden Maa- ja kotitalousnainen innostaa monipuoliseen toimintaan
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Maa- ja kotitalousnainen Tuula Uusitalo on toiminut Vihannin maaseutuyhdistyksessä pitkäaikaisena jäsenenä sihteerin tehtävissä vuosina 2005–2014 sekä puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Nykyisinkin yhdistyksen puheenjohtajana toimiva Uusitalo on ollut myös tärkeä osa piirikeskuksen hallitusta vuosina 2018–2020.
Uusitalo on osallistunut toimintaan monipuolisesti, sekä innostanut ja kannustanut aktiivisesti yhteiseen toimintaan muitakin naisia ja miehiä. Hän on yhteistyökykyinen, innostava, idearikas, aina valmis talkoisiin ja uusiin haasteisiin. Hän on luotettava ja osaava tilaisuuksien järjestäjä, jonka kanssa yhdistys on tehnyt mieleenpainuvia kesä- ja teatteriretkiä lähikuntiin.
Vuoden paikallisyhdistys tukee pohjoista ruokakulttuuria paikallisin raaka-ainein
Vuonna 2026 vuoden paikallisyhdistyksen valinnassa painotettiin tekoa, jolla paikallisyhdistys on vahvistanut yhteisöllisyyttä ja lisännyt hyvinvointia alueellaan.
Vuoden paikallisyhdistykseksi valittiin Lumijoen Maa- ja kotitalousseura, joka kehitti paikallisista raaka-aineista iloa isolle joukolle lumpurilaisella, eli lumijokisella ahvenfilehampurilaisella. Tuotteessa yhdistyvät paikallinen raaka-aine, hyvä maku ja ripaus uudenlaista ajattelua, mikä tekee hampurilaisesta onnistuneen ja kiinnostavan kokonaisuuden nykyaikaisella katuruokatwistillä.
Lumpurilaisen takana on ennen kaikkea yhdessä tekeminen. Ideointiin, kokeiluihin, maisteluun ja reseptin hiomiseen ovat matkan varrella osallistuneet koko Lumijoen Maa- ja kotitalousseuran hallitus. Ahvenfilehampurilaisen palaute on ollut ilahduttavaa: kehuja on tullut paljon ja annos löysi nopeasti oman paikkansa.
Kyseessä on pohjoiseen ruokakulttuuriin ja paikallisiin raaka-aineisiin pohjautuva tuote, joka sai myös Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden Arctic Food Lab -tunnustuksen.
– Yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö ylipäänsä ovat kaikissa yhdistyksissä murroksessa – tekijöitä ja aktiiveja on yhä vähemmän. Paikallisyhdistystoimintamme on kuitenkin aktiivista ja erittäin tärkeää maaseudun elinvoimalle. Tämä tekeminen on järjestömme toiminnan perusta, toteaa Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Heini Iinatti.
– Tunnustuspalkintojen kautta haluamme kiittää kaikkia jäseniämme ja tehdä heidän arvokkaan työnsä näkyväksi.
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset palkitsevat aktiivisia toimijoita vuosittain alueellisilla kunniapalkinnoilla. Vuoden 2026 palkitut julkistettiin Limingan luontokeskuksessa 20.11. Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heini IinattiToiminnanjohtaja, Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisetPuh:+358 40 555 1674heini.iinatti@mkn.fi
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ProAgria Pohjois-Suomi
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