Aalto-yliopiston rehtoriksi 48 hakijaa
24.11.2026 13:05:00 EET | Aalto-yliopisto | Tiedote
Hallituksen haastatteluun kutsuttavien hakijoiden nimet julkaistaan verkkosivuilla helmikuussa.
Aalto-yliopiston rehtorin tehtävään tuli määräaikaan 23.11.2026 mennessä yhteensä 48 hakemusta. Näistä 35 hakemuksessa oli mukana vaadittavat liitteet (CV ja motivaatiokirje).
Näiden hakijoiden nimet ovat:
Tom Nick Adie
Mahmoud Askari
Jaakko Aspara
Tuomas Auvinen
Lakshit Singh Bisht
David Bouvin
Parikshit Chakraborty
Molly Chaturvedi
Elnur Gasimov
Mika Grundström
Riina-Riitta Helminen
Patrik Henelius
Pauliina Ilmonen
Muhammad Javed
Tom Kauko
Bernhard Kernegger
Meelis Kitsing
Tatu Koljonen
Jari Kuusisto
Tomi Laamanen
Tiit Land
Saku Mantere
John Meewella
Ketlhatlogile Mosepele
Kristiina Mäkelä
Patrick O'Connor
Jukka-Pekka Onnela
Jussi Ryynänen
Krishnaswamy Sankaran
Mohammad Khaja Shaikh
Beena Sukumaran
Petri Suomala
Kalle-Antti Suominen
Kari Tammi
Nuppu Tanskanen
Hakuprosessin seuraavassa vaiheessa yliopistoyhteisön edustajista koostuva hakukomitea haastattelee valitut hakijat ja tekee esityksen hallituksen haastatteluun kutsuttavista ehdokkaista. Menettely noudattaa Aalto-yliopiston akateemisen johdon rekrytoinneissa vakiintunutta käytäntöä.
Hallituksen haastatteluun kutsuttavat hakijat julkaistaan verkkosivuilla helmikuussa, ja uuden rehtorin valinnasta tiedotetaan viimeistään huhtikuussa. Uuden rehtorin viisivuotinen kausi alkaa 1. heinäkuuta 2027, kun nykyisen rehtorin Ilkka Niemelän toinen viisivuotiskausi tulee päätökseensä.
Lisätietoa rehtorin rekrytointiprosessista
Rehtorin rekrytointiin liittyviin median kysymyksiin vastaa Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä.
Hausta löytyy lisätietoa 23. lokakuuta julkaistusta tiedotteesta: Etsimme uutta rehtoria | Aalto-yliopisto
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