Varhan aluehallituksen 23.11.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
23.11.2026 15:46:07 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pykälä 337 on salassa pidettävä ja puuttuu siksi pöytäkirjasta. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Liitteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Budgeten för 2027 går vidare till välfärdsområdesfullmäktige: välfärdsområdesstyrelsen förutsätter nya åtgärder som balanserar ekonomin23.11.2026 16:02:49 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen i Egentliga Finlands välfärdsområde beslutade enhälligt om ändringar i budgeten och ekonomiplanen för 2027–2029. Välfärdsområdesfullmäktige har för avsikt att fatta beslut om budgeten den 2 december.
Talousarvio vuodelle 2027 etenee aluevaltuustoon: aluehallitus edellyttää uusia taloutta tasapainottavia toimia23.11.2026 16:02:49 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen aluehallitus päätti yksimielisesti muutoksista talousarvioon ja -suunnitelmaan vuosille 2027–2029. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää talousarviosta 2. joulukuuta.
Vi måste våga fråga om våld i nära relationer – Varha stärker yrkespersoners kompetens23.11.2026 09:10:00 EET | Pressmeddelande
Våld i nära relationer förblir alltför ofta dolt. Av dem som besvarade en enkät i Egentliga Finland hade endast 13,2 procent fått frågan om de utsatts för våld i nära relationer. Varha vill stärka yrkespersoners färdigheter att fråga om våld och hjälpa människor att få stöd.
Lähisuhdeväkivallasta on uskallettava kysyä – Varha vahvistaa ammattilaisten osaamista23.11.2026 09:10:00 EET | Tiedote
Lähisuhdeväkivalta jää liian usein piiloon. Varsinais-Suomessa tehdyn kyselyn vastaajista vain 13,2 prosentilta oli kysytty lähisuhdeväkivallan kokemisesta. Varha haluaa vahvistaa ammattilaisten valmiuksia kysyä väkivallasta ja auttaa ihmisiä avun piiriin.
Inbjudan till presskonferens: Välfärdsområdets ledning informerar om övergången till ett enhetligt patientdatasystem20.11.2026 11:37:03 EET | Pressinbjudan
Åucs övergår till det nya patientdatasystemet från början av december. I och med reformen kommer patientuppgifterna för invånarna i Varha området att röra sig smidigare än tidigare mellan primärvården och den specialiserade sjukvården.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme