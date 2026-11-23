Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyö tuottaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 23.11.2026 15:00:00 EET | Tiedote

Tiedote 23.11.2026 Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopisto Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopisto keskustelevat uusista ratkaisumalleista keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi jatkossakin. Strateginen monivuotinen kumppanuus on tuonut yhteen yliopiston monitieteisen tutkimus- ja koulutusosaamisen sekä hyvinvointialueen ammattilaisten osaamisen, palveluympäristöt ja käytännön työssä tunnistetut kehittämis- ja tutkimustarpeet.