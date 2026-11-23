Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.11.2026 20:39:39 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 23.11.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitos Yhteenveto 7:00 - 20:30 tehtävistä
Vahingontorjunta, pieni:
08:30:05 Äänekoski: Tykkylumen vaikutuksesta puu taittunut tielle. Pelastuslaitos varmistanut tilanteen.
08:57:34: Laukaa: Tykkylumen vaikutuksesta puut nojaamassa tien päällä. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
15:03:18 Kannonkoski: Pelastuslaitos sai ilmoituksen ratakiskoille kaatuneesta puusta. Kyseessä huoltotoimenpiteenä toteutettu puiden poisto, pelastuslaitokselle ei tehtävää.
Tieliikenneonnettomuus, pieni:
12:23:53 Kinnula: Lestijärventiellä kuorma-auto jonka kyydissä kallionporaukseen tarkoitettu laitteisto, ajautui tieltä ulos. Tie oli suljettuna nostotöiden ajan noin tunnin ajan. Ajoneuvossa oli vain kuljettaja ja hän loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 3 yksikköä.
16:40:51 Saarijärvi: Kokkolantiellä sattui henkilöauton ulosajokolari. Ajoneuvon kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
14:14:46 Liikennevälinepalo, pieni, Muurame
Henkilöauto syttyi käynnistyksen yhteydessä moottoritilasta palamaan. Henkilöauto tuhoutui moottoritilasta täysin. Palo myös vaurioitti vieressä olevaa autoa. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.
18:24:34 Rakennuspalo, pieni, Haapamäki
Asuinhuoneistossa ollut vedenkeitin liedellä, joka kärähtänyt. Asukkaat saaneet pelastuslaitos varmisti tilanteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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