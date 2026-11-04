SOL-konserniin kuulunut TekniClean A/S osti Cleansafe A/S:n alkuvuonna 2026. Yritysosto vahvisti SOLin toimintaa Tanskassa ja erityisesti sen asemaa elintarviketeollisuuden puhtauspalveluissa. Cleansafe A/S on erikoistunut elintarviketeollisuuden puhtauspalveluihin eri puolilla Tanskaa.

Nyt toteutettu yhtiöiden yhdistyminen kokoaa SOLin Tanskan operatiivisen liiketoiminnan yhden yhtiön ja SOL-brändin alle.

”Olemme kehittäneet SOLin kansainvälistä liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Kasvu ei ole meille itseisarvo, vaan tapa rakentaa osaamista ja palveluverkostoa siellä, missä asiakkaamme sitä tarvitsevat. SOL Danmarkin syntyminen on luonteva seuraava askel toimintamme kehittämisessä Tanskassa”, sanoo SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.

Lars Falkenberg SOL Danmarkin toimitusjohtajaksi





SOL Danmarkin toimitusjohtajana aloitti lokakuussa 2026 Lars Falkenberg.

”Yhdistyminen SOL Danmarkiksi antaa meille hyvän pohjan kehittää toimintaamme yhtenä yhtiönä. Meillä on vahvaa osaamista, kokeneet ammattilaiset ja hyvä asiakaskunta eri puolilla Tanskaa. Nyt keskitymme siihen, että yhdistyminen näkyy asiakkaillemme entistä vahvempana palveluna ja henkilöstöllemme hyvänä ja yhtenäisenä työpaikkana. Näistä lähtökohdista on hyvä rakentaa SOL Danmarkin tulevaisuutta”, sanoo SOL Danmarkin toimitusjohtaja Lars Falkenberg.

Kansainvälinen liiketoiminta on tärkeä osa SOLin kasvua





SOL on viime vuosina vahvistanut toimintaansa Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa myös yritysostojen kautta. Kansainvälisen liiketoiminnan merkitys konsernin kehityksessä on kasvanut.

Vuonna 2025 SOL-konsernin liikevaihto oli 389,7 miljoonaa euroa ja konserni työllisti yli 12 400 henkilöä kuudessa maassa. Kansainvälinen liiketoiminta nousi konsernin kasvun veturiksi. Vuonna 2026 konsernin liikevaihto tulee ylittämään 430 miljoonaa euroa.

Lisätietoja





Juhapekka Joronen

+358 40 073 3916

juhapekka.joronen@sol.fi

Hallituksen puheenjohtaja

SOLEMO Oy

Lars Falkenberg

2939 8043

laf@cleansafe.dk

Toimitusjohtaja

SOL Danmark A/S