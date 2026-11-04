SOL vahvistaa asemaansa Tanskassa – TekniClean ja Cleansafe yhdistyivät SOL Danmarkiksi
24.11.2026 11:29:32 EET | SOL Yhtiöt | Tiedote
SOL jatkaa kansainvälisen liiketoimintansa kehittämistä. Tanskassa SOL-konserniin kuuluvat TekniClean A/S ja alkuvuonna ostettu Cleansafe A/S on yhdistetty yhdeksi yhtiöksi, joka toimii jatkossa nimellä SOL Danmark A/S. Lisäksi Tanskaan on perustettu holdingyhtiö SOL DK Holding ApS.
SOL-konserniin kuulunut TekniClean A/S osti Cleansafe A/S:n alkuvuonna 2026. Yritysosto vahvisti SOLin toimintaa Tanskassa ja erityisesti sen asemaa elintarviketeollisuuden puhtauspalveluissa. Cleansafe A/S on erikoistunut elintarviketeollisuuden puhtauspalveluihin eri puolilla Tanskaa.
Nyt toteutettu yhtiöiden yhdistyminen kokoaa SOLin Tanskan operatiivisen liiketoiminnan yhden yhtiön ja SOL-brändin alle.
”Olemme kehittäneet SOLin kansainvälistä liiketoimintaa pitkäjänteisesti. Kasvu ei ole meille itseisarvo, vaan tapa rakentaa osaamista ja palveluverkostoa siellä, missä asiakkaamme sitä tarvitsevat. SOL Danmarkin syntyminen on luonteva seuraava askel toimintamme kehittämisessä Tanskassa”, sanoo SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.
Lars Falkenberg SOL Danmarkin toimitusjohtajaksi
SOL Danmarkin toimitusjohtajana aloitti lokakuussa 2026 Lars Falkenberg.
”Yhdistyminen SOL Danmarkiksi antaa meille hyvän pohjan kehittää toimintaamme yhtenä yhtiönä. Meillä on vahvaa osaamista, kokeneet ammattilaiset ja hyvä asiakaskunta eri puolilla Tanskaa. Nyt keskitymme siihen, että yhdistyminen näkyy asiakkaillemme entistä vahvempana palveluna ja henkilöstöllemme hyvänä ja yhtenäisenä työpaikkana. Näistä lähtökohdista on hyvä rakentaa SOL Danmarkin tulevaisuutta”, sanoo SOL Danmarkin toimitusjohtaja Lars Falkenberg.
Kansainvälinen liiketoiminta on tärkeä osa SOLin kasvua
SOL on viime vuosina vahvistanut toimintaansa Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa myös yritysostojen kautta. Kansainvälisen liiketoiminnan merkitys konsernin kehityksessä on kasvanut.
Vuonna 2025 SOL-konsernin liikevaihto oli 389,7 miljoonaa euroa ja konserni työllisti yli 12 400 henkilöä kuudessa maassa. Kansainvälinen liiketoiminta nousi konsernin kasvun veturiksi. Vuonna 2026 konsernin liikevaihto tulee ylittämään 430 miljoonaa euroa.
Lisätietoja
Juhapekka Joronen
+358 40 073 3916
juhapekka.joronen@sol.fi
Hallituksen puheenjohtaja
SOLEMO Oy
Lars Falkenberg
2939 8043
laf@cleansafe.dk
Toimitusjohtaja
SOL Danmark A/S
Yhteyshenkilöt
Juhapekka JoronenHallituksen puheenjohtaja, SOLEMO Oy
Juhapekka Joronen on SOLEMO OyN hallituksen puheenjohtaja ja perheyhtiön toinen yrittäjä.
Lars FalkenbergPuh:2939 8043laf@cleansafe.dk
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