Tilaisuudessa esittelemme aiempien kyselyiden ja muun asiakasymmärryksen pohjalta, mitä Nurmijärven joukkoliikenteen tarpeista jo tiedetään ja mitä lähtötietoja suunnittelussa käytetään. Kerromme Nurmijärvelle valmistellusta palvelutasomääritelmästä sekä liikenteen suunnitteluperiaatteista, kuten Helsingin suunnan yhteyksistä ja liityntäyhteyksien suunnittelusta.

Vastaamme myös HSL:n lipputuotteita ja vyöhykkeitä koskeviin kysymyksiin. Nurmijärvi sijoitetaan D-vyöhykkeelle, jossa nykyisten sääntöjen mukaan tarvitaan vähintään CD- tai DE-lippu. Vuoden 2029 lippujen hinnat päätetään myöhemmin.

Lisäksi kerromme suunnittelun aikataulusta ja osallistumismahdollisuuksista. Aikaa on varattu keskustelulle ja asukkaiden kysymyksille.

Tilaisuuden avaa Nurmijärven kunnan edustaja Pia Korteniemi. HSL:ltä tilaisuudessa on mukana linjastosuunnitelman projektipäällikkö Julius Tavasti.

Asukastilaisuus 8.12. Nurmijärven kunnanvirastolla

tiistaina 8.12. klo 18–20

Nurmijärven kunnanviraston valtuustosali, Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi.

tilaisuus striimataan ja tallenteen voi katsoa jälkikäteen NurmijärviTV:stä

Vuoden 2025 joukkoliikennekysely suunnittelun pohjana

Nurmijärven joukkoliikenteen suunnittelussa hyödynnetään kunnan ja Sweco Finland Oy:n keväällä 2025 toteuttaman joukkoliikennekyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi 1372 henkilöä, ja siinä selvitettiin kuntalaisten joukkoliikenteen käyttöä, tyytyväisyyttä nykyiseen palveluun ja lipputuotteisiin sekä joukkoliikenteen käytön esteitä ja kehittämistarpeita.

Vastausten perusteella yleisimpiä joukkoliikenteen käytön esteitä olivat liian harvat vuorot, reittien sopimattomuus, korkeat hinnat ja rajalliset liikennöintiajat. Kyselyssä nousi esiin myös toiveita uusista tai paremmista yhteyksistä. Helsingin keskusta oli yleisin toivottu kohde kaikilla Nurmijärven alueilla, ja yhteyksiä toivottiin myös esimerkiksi Hyvinkäälle, Järvenpäähän, Keravalle ja Tikkurilaan.

Täydennä tietoa Nurmijärven liikkumistarpeista

Nyt avautuvalla kyselyllä täydennämme vuoden 2025 kyselyllä kerättyä tietoa. Haluamme tietää, millaisia matkoja tai matkaketjuja yhteinen HSL-lippujärjestelmä voisi mahdollistaa ja mitä paikallista tietoa suunnittelussa pitäisi huomioida. Voit kertoa myös, mikä on muuttunut aiemman kyselyn jälkeen.

Kysely on avoinna 11.12.2026 klo 23.59 asti.

Vastaa kyselyyn: Nurmijärven linjastosuunnitelman kysely

Nurmijärvestä osa Helsingin seudun liikennejärjestelmää

Suunnittelun tavoitteena on kehittää Nurmijärven joukkoliikennettä osana Helsingin seudun liikennejärjestelmää vuodesta 2029 alkaen. Kun liikenne alkaa, HSL-lipulla voi matkustaa myös Nurmijärven joukkoliikenteessä lipun kattamilla vyöhykkeillä.

Palvelutasomääritelmä toimii linjastosuunnittelun lähtökohtana Nurmijärven eri alueilla. Se kertoo, missä nykyisessä tarjonnassa on puutteita ja mille alueille valmistelussa on kohdistettu nykyistä enemmän tarjontaa.

Suunnittelu jatkuu asukastilaisuuden ja kyselyn jälkeen. Tarkemmista suunnitelmista ja osallistumismahdollisuuksista kerrotaan työn edetessä Nurmijärven linjastosuunnittelun sivulla.