Delfortin lähes 150 miljoonan euron investointi Tervakosken paperitehtaaseen on Hämeen Vuoden Kasvuteko
24.11.2026 11:48:56 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen Vuoden Kasvuteko 2026 -yleisöäänestyksen voittanut Delfortin investointi Tervakosken paperitehtaaseen on merkittävä panostus teollisuuden tulevaisuuteen Hämeessä. ”Investointi on erittäin merkittävä kasvuteko paitsi Tervakoskelle myös koko Hämeelle. Se kertoo uskosta suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen ja osoittaa, että alueellamme uskalletaan investoida, uudistua ja rakentaa pitkäjänteisesti kasvua”, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala toteaa.
Delfort on muun muassa toteuttanut Tervakosken paperitehtaalla energiainvestoinnin, jonka ansiosta tehtaan erikoispapereita voidaan valmistaa ilman fossiilista energiaa. Lisäksi yhtiö on ilmoittanut investoivansa uuteen sähköeristemateriaalien tuotantolinjaan, jonka on tarkoitus käynnistyä vuoden 2027 aikana.
Uusi tuotantolinja kasvattaa erityisesti yhtiön sähköeristetuotteiden valmistuskapasiteettia. Tuotannon kasvu vahvistaa tehtaan toimintaa Tervakoskella ja tuo alueelle arviolta 20–30 uutta työpaikkaa. Henkilöstön lisäys on siten tuntuva, ja investoinnin vaikutukset voivat heijastua myönteisesti myös alueen elinvoimaan laajemminkin.
Tervakoskella on parhaillaan käynnissä uuden tuotantolinjan rakentaminen. Keväällä valmistuneen uuden voimalaitoksen myötä yhtiö kertoo pystyvänsä vähentämään fossiilisten polttoaineiden, erityisesti maakaasun, käyttöä tehtaan tuotannossa. Näin tuotannon lisäämistä voidaan toteuttaa samalla, kun tehtaan energiantuotannon riippuvuus fossiilisista polttoaineista pienenee.
Hämeen Vuoden Kasvuteko 2026 -tunnustus julkistettiin Hämeen kauppakamarin Elinkeinoelämän foorumissa Lahdessa 19.11. Palkinnon vastaanotti Delfortin Tervakosken paperitehtaan toimitusjohtaja Janne Hamari.
”Olemme erittäin iloisia ja otettuja tästä tunnustuksesta. Palkinto on hieno osoitus siitä, että pitkäjänteinen työmme ja investointimme suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen huomataan ja niitä arvostetaan. Menestyksemme perustuu osaavaan henkilöstöömme, jatkuvaan kehittämiseen ja rohkeuteen investoida tulevaisuuteen. Erityisen merkityksellisen tunnustuksesta tekee se, että voitto ratkesi yleisöäänestyksellä. On hienoa huomata, että työmme saa näin laajaa arvostusta. Lämmin kiitos kaikille meitä äänestäneille!”, toteaa Hamari.
Vuoden Kasvuteko valittiin yleisöäänestyksellä yhdeksästä vuoden aikana valitusta kasvutekoehdokkaasta. Äänestykseen osallistui satoja ihmisiä.
Kasvuteoilla tehdään alueen onnistumisia näkyviksi
Hämeen kauppakamari lanseerasi Hämeen Vuoden Kasvuteko -palkinnon tuodakseen näkyväksi alueen merkittäviä kasvutekoja sekä nostaakseen esiin paikallista osaamista ja uudistuvia yrityksiä. Palkinto myönnettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran.
Kauppakamarin valiokunnat ovat valinneet vuoden aikana kuukausittain kasvutekoja, jotka kertovat yritysten ja yhteisöjen kasvusta, uudistumisesta, investoinneista ja menestyksestä eri puolilla Hämettä. Vuoden lopuksi yleisö pääsi valitsemaan ehdokkaista Hämeen Vuoden Kasvuteon.
”Haluamme kertoa alueemme kasvu-uutisista ja onnistumisista entistä näkyvämmin. Jokainen kasvuteko toimii myös kannustavana esimerkkinä muille. Kun onnistumisia tuodaan esiin, vahvistamme samalla luottamusta Hämeen elinvoimaan ja tulevaisuuteen”, Vanhala korostaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Delfortin Tervakosken paperitehtaan toimitusjohtaja Janne Hamari, p. 0400 969 816
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Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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