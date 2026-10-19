ATG Talent on Hippos ATG Oy:n ja Suomen Hippoksen koulutus- ja kehitysohjelma ravialan ammattilaisille. Sen tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kehittymistä, antaa konkreettisia työkaluja oman toiminnan ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä auttaa rakentamaan pitkäkestoista uraa raviurheilun parissa. Ohjelmassa syvennytään muun muassa johtamiseen, markkinointiin, rahoitukseen, yritystoiminnan kehittämiseen ja yhteistyökumppanuuksiin.

Vuoden 2027 osallistujat valitsi nelihenkinen raati, johon kuuluivat ATG Talent -ohjelman organisaattori Viena Kauppi, Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää, raviasiantuntija Juha-Matti Mäkelä sekä Suomen Hippoksen viestinnän asiantuntija Maisa Hyttinen.

”Saimme 16 hakemusta ja joukossa oli paljon hyviä, erilaisissa uravaiheissa olevia ravialan tekijöitä. Valitussa nelikossa yhdistyvät erilaiset taustat, vahva motivaatio ja ennen kaikkea selkeä halu mennä omalla uralla eteenpäin. Uskon, että tästä muodostuu hyvä ryhmä, jossa osallistujat voivat oppia paljon myös toisiltaan”, Viena Kauppi kertoo.

Neljä erilaista polkua raviurheilussa

Tiia Vehviläinen, 2002, Hankasalmi

Tiia Vehviläinen on ollut raviurheilun parissa koko elämänsä ja toimii aktiivisesti ohjastajana ja valmentajana. Viimeisimpänä saavutuksena on Ladyliiga-finaalin voitto marraskuussa. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu oman valmennustoiminnan kehittäminen ja vieraiden hevosten ottaminen valmennukseen.

Olli-Pekka Holopainen, 1992, Hollola

Olli-Pekka Holopainen työskentelee ravivalmentajana ja yrittäjänä. Hänen tallissaan on tällä hetkellä kymmenen hevosta, ja valmentamisen lisäksi hän ohjastaa pääasiassa omia valmennettaviaan. Tavoitteena on kehittää tallin toimintaa ja menestyä tulevaisuudessa yhä korkeammalla tasolla.

Tino Paldan, 1996, Miehikkälä

Tino Paldan on työskennellyt raviurheilun parissa hevosenhoitajana, apuvalmentajana ja kengittäjänä. Hänellä on lisäksi laaja kokemus lainaohjastamisesta. Tulevaisuuden tavoitteena on toimia päätoimisena lainaohjastajana ja menestyä omilla valmennettavillaan.

Kati Korhonen, 1990, Leppävirta

Kati Korhonen aloitti oman toimintansa ravivalmentajana helmikuussa 2026 ja hänellä on pitkä käytännön kokemus ravihevosten parissa sekä Suomesta että Ruotsista. Tavoitteena on kehittää omaa valmennustoimintaa ja viedä eteenpäin kotitilan sukupolvenvaihdosta.

Vuoden mittainen matka alkaa tammikuussa

Vuoden 2027 ATG Talent -ryhmä aloittaa ohjelmansa 1.1.2027. Vuoden aikana osallistujat kokoontuvat neljään kaksipäiväiseen lähitapaamiseen. Ohjelmaan kuuluu koulutusta, verkostoitumista, vierailuja alan ammattilaisten luona sekä rahallista tukea oman toiminnan kehittämiseen.

Talentit ovat vuoden aikana mukana myös ATG Talentiin liittyvissä tapahtumissa ja sisällöissä, ja heidän matkaansa seurataan ATG:n omissa kanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

ATG Talentin ensimmäiseen ryhmään vuonna 2026 valittiin Emma Väre, Niko Huuskola, Patri Filatoff ja Veera Vekola. Ensimmäisen vuoden aikana talentit ovat vierailleet huipputason ravivalmentajien luona Suomessa ja ryhmällä on vielä edessään vierailu Ruotsiin Daniel Redénin tallille.

ATG Talent -ohjelman tavoittena on tukea yksittäisten osallistujien ammatillista kasvua, sekä vahvistaa osaamista, yrittäjyyttä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia suomalaisessa raviurheilussa.